Драпатого бросили на сложный участок: Анпилогов о том, почему ВСУ еще держат оборону под Осиново

Драпатого бросили на сложный участок: Анпилогов о том, почему ВСУ еще держат оборону под Осиново

Продвижению ВС РФ на западном берегу Оскола мешают болота и грамотная оборона украинского генерала Драпатого. Однако общая ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилоговв

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055031279_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_b60dcb09cf6fe6c9c89a3c0ace19aec0.jpg

На днях Минобороны РФ сообщило о полном освобождении самого Купянска, но ВСУ еще удерживают оборонительные позиции на восточном берегу Оскола в районе Купянск-Узлового, Куриловки и Ковшаровки.На вопрос журналиста Украина.ру о том, что мешает расширить зону контроля на западном берегу Оскола и взять переправы, эксперт дал исчерпывающий ответ. "Во-первых, пересеченная местность с большим количеством болотистых и лесистых участков, которые затрудняют работу разведывательных и ударных БПЛА. Во-вторых, нам противостоят неслабые подразделения ВСУ во главе с компетентным генералом [Михаилом] Драпатым, которого [главком ВСУ Александр] Сырский фактически отправил в ссылку на один из наиболее сложных участков", — пояснил Анпилогов.При этом он отдал должное командующему группировкой Объединенных сил ВСУ. "Надо признать, что Драпатый сумел тут организовать оборону, которая все еще держится", — заявил эксперт.Тем не менее, ситуация для ВСУ неумолимо ухудшается. "Другое дело, что общая ситуация на фронте складывается не в пользу противника", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру.

