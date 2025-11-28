Драпатого бросили на сложный участок: Анпилогов о том, почему ВСУ еще держат оборону под Осиново - 28.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251128/drapatogo-brosili-na-slozhnyy-uchastok-anpilogov-o-tom-pochemu-vsu-esche-derzhat-oboronu-pod-osinovo-1072286264.html
Драпатого бросили на сложный участок: Анпилогов о том, почему ВСУ еще держат оборону под Осиново
Драпатого бросили на сложный участок: Анпилогов о том, почему ВСУ еще держат оборону под Осиново - 28.11.2025 Украина.ру
Драпатого бросили на сложный участок: Анпилогов о том, почему ВСУ еще держат оборону под Осиново
Продвижению ВС РФ на западном берегу Оскола мешают болота и грамотная оборона украинского генерала Драпатого. Однако общая ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилоговв
2025-11-28T04:40
2025-11-28T04:40
новости
россия
оскол
днепропетровск
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055031279_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_b60dcb09cf6fe6c9c89a3c0ace19aec0.jpg
На днях Минобороны РФ сообщило о полном освобождении самого Купянска, но ВСУ еще удерживают оборонительные позиции на восточном берегу Оскола в районе Купянск-Узлового, Куриловки и Ковшаровки.На вопрос журналиста Украина.ру о том, что мешает расширить зону контроля на западном берегу Оскола и взять переправы, эксперт дал исчерпывающий ответ. "Во-первых, пересеченная местность с большим количеством болотистых и лесистых участков, которые затрудняют работу разведывательных и ударных БПЛА. Во-вторых, нам противостоят неслабые подразделения ВСУ во главе с компетентным генералом [Михаилом] Драпатым, которого [главком ВСУ Александр] Сырский фактически отправил в ссылку на один из наиболее сложных участков", — пояснил Анпилогов.При этом он отдал должное командующему группировкой Объединенных сил ВСУ. "Надо признать, что Драпатый сумел тут организовать оборону, которая все еще держится", — заявил эксперт.Тем не менее, ситуация для ВСУ неумолимо ухудшается. "Другое дело, что общая ситуация на фронте складывается не в пользу противника", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру.
россия
оскол
днепропетровск
купянск
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055031279_204:0:1280:807_1920x0_80_0_0_7171097c5f70a3aa84fcd495ba5825fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, оскол, днепропетровск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, наступление вс рф, купянск, купянское направление, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Оскол, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, наступление ВС РФ, Купянск, Купянское направление, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Драпатого бросили на сложный участок: Анпилогов о том, почему ВСУ еще держат оборону под Осиново

04:40 28.11.2025
 
© Фото : Политика Страны телеграм-канал
- РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Политика Страны телеграм-канал
Читать в
ДзенTelegram
Продвижению ВС РФ на западном берегу Оскола мешают болота и грамотная оборона украинского генерала Драпатого. Однако общая ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилоговв
На днях Минобороны РФ сообщило о полном освобождении самого Купянска, но ВСУ еще удерживают оборонительные позиции на восточном берегу Оскола в районе Купянск-Узлового, Куриловки и Ковшаровки.
На вопрос журналиста Украина.ру о том, что мешает расширить зону контроля на западном берегу Оскола и взять переправы, эксперт дал исчерпывающий ответ.
"Во-первых, пересеченная местность с большим количеством болотистых и лесистых участков, которые затрудняют работу разведывательных и ударных БПЛА. Во-вторых, нам противостоят неслабые подразделения ВСУ во главе с компетентным генералом [Михаилом] Драпатым, которого [главком ВСУ Александр] Сырский фактически отправил в ссылку на один из наиболее сложных участков", — пояснил Анпилогов.
При этом он отдал должное командующему группировкой Объединенных сил ВСУ. "Надо признать, что Драпатый сумел тут организовать оборону, которая все еще держится", — заявил эксперт.
Тем не менее, ситуация для ВСУ неумолимо ухудшается. "Другое дело, что общая ситуация на фронте складывается не в пользу противника", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияОсколДнепропетровскАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиянаступление ВС РФКупянскКупянское направлениевойна на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
14:00Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией
Лента новостейМолния