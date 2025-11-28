https://ukraina.ru/20251128/bezrazlichie-trampa-provaly-vsu-popytka-perezagruzit-vlast-khronika-sobytiy-na-utro-28-noyabrya-1072315251.html

Безразличие Трампа, провалы ВСУ, попытка "перезагрузить власть". Хроника событий на утро 28 ноября

Трамп провел День благодарения без Зеленского, который надеялся на контакты. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украинские нардепы объединяются для "перезагрузки власти"

Президент США Дональд Трамп провел День благодарения (27 ноября), не уделив Украине того внимания, на которое рассчитывали киевские власти.Почти до вечера американский лидер пробыл на своем поле для гольфа неподалеку от имения Мар-а-Лаго. Вечером состоялась трансляция его общения с военными базами в разных штатах, затем он ответил на вопросы журналистов.Трамп хвастался экономическими успехами, обещал близкое к полному сокращение определенных налогов, а международные темы ушли на второй план после вооруженной атаки на двух бойцов нацгвардии вблизи Белого дома.Не сообщалось ни о гостях какого-либо торжества в имении Трампа, ни о праздничном ужине.В Офисе Зеленского ранее высказывали надежду на его встречу с Трампом ориентировочно в четверг. Глава Офиса Андрей Ермак отмечал, что Владимир Зеленский хочет обсудить с американским лидером вопрос территориальных уступок. Президент США говорил, что такой контакт возможен, когда будет достигнута договоренность об урегулировании конфликта на Украине. День благодарения отмечают в США в последний четверг ноября, он является праздником урожая, проводить его принято в кругу семьи и близких. Пока Киев добивается помощи от Штатов, член парламента Нидерландов от крайне правой партии "Форум за демократию" Ральф Деккер отмечает, что война будет проиграна Украиной как с американской помощью, так и без.По словам Деккера, европейские страны живут в нереалистичном мире, предлагая неприемлемые для России условия мира, такие как прекращение огня, статус-кво для Украины, возможное членство в НАТО и гарантии безопасности, эквивалентные статье 5 Устава НАТО."Именно мы систематически срываем жизнеспособные и реалистичные предложения США и превращаем их в неприемлемый для России сигнал. Мы притворяемся победителями. Но становится все очевиднее, что мы – проигравшие…Под видом стремления к справедливому миру и соблюдению порядка, основанного на правилах, все большая часть Украины приносится в жертву в войне, которая, безусловно, будет проиграна как без американской помощи, так и с ней", - сказал депутат.В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что Вашингтон разжег конфликт на Украине, который привел к огромному ущербу, однако не смог добиться результата.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Провалы ВСУВ ночь на пятницу на территории Украины раздавались взрывы, в частности их слышали в Одессе.Российские военные били беспилотниками "Герань" по Одессе и по целям в Павлограде Днепропетровской области. Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли бомбовый удар по целям в районе Запорожья.В российских силовых структурах рассказали о незавидном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Украинцы предприняли две попытки пойти в контратаку, однако обе оказались неудачными.Уточняется, что одну из контратак военнослужащие противника пытались провести в районе поселка Варачино. Где ВСУ пытались пойти в наступление в другой раз, не говорится.В той же Сумской области среди бойцов ВСУ отмечаются случаи суицида из-за падения боевого духа и мотивации.Пленный украинский военный рассказал РИА Новости, что из-за нехватки штурмовиков обученных операторов БПЛА в украинской армии отправляют в штурмовую пехоту.Объединение нардепов для "перезагрузки власти"Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем телеграм-канале заявил, что направил спикеру парламента Руслану Стефанчуку письмо, в котором проинформировал о создании межфракционного депутатского объединения "Мы за мир!" для "перезагрузки власти".По его словам, в объединение, помимо него, вошли выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук и нардеп Александр Куницкий, который отправился в командировку и не вернулся - с 2024 года он находится в США."Мы приглашаем коллег ознакомиться с целями объединения и присоединиться. На сейчас - и это соответствует реальности - за мир на Украине выступают менее одного процента украинских парламентариев. Это также четкий сигнал на перезагрузку власти, так как парламент должен отражать мнение общества, 90 процентов хочет мира", - заявил Дубинский.Накануне президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что подписывать документы с украинским руководством сейчас бессмысленно. По его словам, оно допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента. Глава государства отметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно. Он также напомнил, что только Верховная Рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.Дмитрук указал на важность этих заявлений."Очень важные заявления были сделаны сегодня Владимиром Путиным - заявления, которые требуют не эмоций, а холодного политического анализа. Путин заявил, что подписывать какие-либо документы с нынешним украинским руководством бессмысленно, поскольку оно допустило стратегическую ошибку, отказавшись от проведения президентских выборов. Это не просто оценка. Это фиксация официальной позиции России, которая определяет архитектуру будущих переговоров", - написал Дмитрук в своем телеграм-канале.Он добавил, что вести переговоры с Зеленским, который узурпировал власть, невозможно и бессмысленно. А также подчеркнул, что от Путина поступил ключевой сигнал,"И мир действительно будет, но только после смены курса и ухода нынешнего режима. И здесь нужно сделать важнейший акцент. Российская Федерация сегодня - единственный политический субъект, который не меняет своих позиций год от года. Россия - это тот самый редкий пример системности и предсказуемости. Все заявления, которые делает Москва, подтверждаются действиями. Они отвечают за свои слова. Об этом я говорил уже неоднократно, и сегодняшнее заявление Путина - очередное подтверждение", - добавил депутат.Он назвал заявления Путина "дорожной картой деэскалации и нормализации". "Всё логично, всё правильно, всё системно. И самое важное: это полностью соответствует национальным интересам Украины и украинцев", - отметил Дмитрук.О некоторых заявлениях президента России в Бишкеке в публикации Путин: когда прекратятся боевые действия, договора с Украиной пока не будет, "бомжи" в ВСУ.

