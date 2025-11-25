https://ukraina.ru/20251125/lyudi-razorvut-vsekh--i-vlast-i-oppozitsiyu-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-1072083360.html

"Люди разорвут всех — и власть, и оппозицию". Эксперты и политики о ситуации на Украине

"Люди разорвут всех — и власть, и оппозицию". Эксперты и политики о ситуации на Украине

В экспертном обществе обсуждают, что будет, когда украинцы осознают весь масштаб воровства на крови и думают над тем, можно ли выполнить 28 пунктов мирного плана Трампа, може ли наступить мир.

Ранее мпецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что цель (мирное соглашение) почти достигнута, "мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там". По его словам, США, работая над урегулированием украинского конфликта, стремятся не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями.Развязка близка, но развязка не всегда обозначает мир, она может означать и понимание, что только военным путём завершится это противостояние, считает украинский политолог Руслан Бортник.По его словам, мирный план несёт для Киева катастрофические последствия, "миндичгейт" ослабил позиции украинской власти и внутри страны, и снаружи — и это было использовано для усиления давления на Киев. Теперь на решающие уступки придётся пойти Украине (киевскому режиму — ред.).Бортник в очередном выпуске своего видеоблога напомнил, что вскоре после начала коррупционного скандала секретарь украинского Совбеза Умеров оказался с рабочим визитом в США, и американская пресса тогда сообщила, что он дал согласие на большинство пунктов мирного плана, который готовили Уикофф и Рубио. При этом политолог предположил, что на Умерова, в силу ряда причин, США имели возможность оказать давление и он, вполне вероятно, не мог противоречить партнёрам.Потом американские военные привезли Зеленскому 28 пунктов плана. Почему военные? Возможно, они дали свою профессиональную оценку ситуации на фронте, убеждая Киев принять этот план.Бортник привёл высказывание Джей Ди Вэнса о том, что лучше бы украинцам и русским не убивать друг друга, а сотрудничать. И отметил, что, по его мнению, американцы искренне не понимают, зачем продолжать войну - "она невыгодна, она опасна, намного выгоднее сотрудничать, вместе зарабатывать деньги".Добавим от себя, что в искренности и в миролюбии американских политиков приходится очень и очень сомневаться, судите их по делам, а не по словам.Но украинский политолог уверен (или делает вид), что план из 28 пунктов был написан, исходя из этого американского понимания. Впрочем, по его мнению, реализовать этот план будет сложно — так, например, трудно представить себе парламент, который проголосует за изменение украинской Конституции, за отказ от перспективы вступления в НАТО.Право на вступление Украины в ЕС сохраняется, но оно - "виртуальное". Другие пункты тоже требуют детализации и большой проработки, которая может занять не один год, заявил Бортник.Он предположил, что из Зеленского выбьют всё-таки подпись, но процесс может затянуться, и тогда - "Украина и Европа окажутся наедине с Россией".А Москва сейчас "удерживает критику" плана, понимая, что попытка его реализации вызовет сумасшедший кризис и противостояние внутри Украины, поэтому просто даёт возможность противнику первым подорваться на этом минном поле, полагает Бортник.Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскинсчитает план Трампа вполне реализуемым — вот на Ближнем Востоке смогли же приостановить конфликт, а казалось, что там никакого выхода нет."Если у них там получилось, тогда возникает вопрос — а почему здесь не получится?", - задал вопрос экс-советник. По его мнению, никакого другого выхода у Киева всё равно нет."Если брать эти пункты, то… А что, может быть сейчас что-то другое для Украины?.. Страна уже не может функционировать финансово-экономически, военно, демографически — это полная катастрофа. То есть, страна уже разрушена. Люди не хотят идти воевать, мужчины. То, что сейчас происходит в Украине — это какой-то запредельный бандитизм, запредельный", - обрисовал Соскин ситуацию, добавив, что в ходе "миндичгейта" раскрыли пока лишь "маленький кусочек" действующей огромной мафиозной схемы."Никакого доверия к власти уже не будет, никакого и ни к кому. А по мере выворачивания всего эого наизнанку… ну, тогда люди просто разорвут всю эту и власть, и оппозицию — всех. Всех разорвут", - сделал прогноз эксперт.По его мнению, если сейчас "рванёт" всё, что есть в "плёнках Миндича", то выяснится — украдены миллиарды, никто даже подсчитать точно пока не может. А на фронте дела таковы, что русские скоро возьмут Гуляйполе — родину Махно.Куда уж дальше, спрашивает экс-советник Кучмы.В реалистичности плана усомнился политический философ Павел Щелин. По его словам, никакой надежды на завершение войны этот текст из 28 пунктов не даёт, но "отражает очень типичный для западного истеблишмента процесс разговора с самим собой, убеждения самих себя".По сравнению с предыдущими версиями подхода западников к вопросу урегулирования украинского конфликта, этот план выглядит более реалистичным, однако это "не рождает качественного движения", сказал эксперт в специально записанном по этому поводу видео.Реальное урегулирование может быть достигнуто только на основе "Самбул+", и "плюс" здесь — вывод ВСУ со всех территорий, которые РФ считает своими. Это минимальная позиция Москвы, а в плане Трампа мы этого не видим, пояснил политолог.Он также отметил, что вызывает вопросы пункт о возможном вступлении Украины в ЕС: ранее Москва была не против этого, но всё изменилось в 2025 году "на фоне того, что ЕС перестал быть торгово-экономическим блоком, а стал блоком военно-политическим".В целом это не совместно выработанный американцами и русскими план, но план, который США предлагают России. И видимым ответом РФ стало выступление Путина перед военными, где российский лидер был в военной форме - "что для всех знакомых с протоколом и стилистикой российского руководства даёт вполне однозначный ответ, где российское руководство видит все эти мирные предложения господина Трампа".Реальные причины войны, то есть проект "Анти-Россия" - этот план не устраняет. Да и США во всей этой историей не является нейтральным игроком. А внутри Украины нет ни одного политика, который объяснил бы населению, что "весь курс тридцати лет был напрасным, что все жертвы понесенные были напрасными..."."На самом деле, духовные причины для войны являются первичными. Пока они не будут устранены на уровне преображения сердец, пока не будут обретены истинные имена, даже серьёзно надеяться на длительный мир невозможно. Здесь же нет надежды даже на какие-о срочные перемирия", - считает Щелин.План этот, по его словам, пронизан лицемерием, гордыней и "презрением ко всей пролитой русской крови, неважно, под каким флагом".Политолог призвал всех сохранять холодный ум и понимать, что барыги пытаются продать всем нам "стеклянные бусы".Что дальше? С Зеленским пока ничего страшного сейчас не случится, бразды правления он удерживает, его пока боятся, однако - скоро "касса", в будущем его могут съесть свои же подельники. Ведь украинская власть держится на "понятийках", а тут (в ходе "миндичгейта" - ред.) они увидели, что при необходимости сольют всех, это разрушает круговую поруку, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.По его мнению, в результате такого "просветления" началось постепенное разрушение самой конструкции власти."Не исключаю, что будем и дальше наблюдать, как будут ложиться на измену всё новые и новые вчерашние соратники", - сказал политтехнолог в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Комментируя "план Трампа" и реакцию на него в Москве, Золотарёв отметил, что в РФ могут его принять, а голоса тех, кто будет говорить о неполной победе, быстро заглушат. А вот Зеленскому трудно будет объясняться с соратниками - "всё будет выглядеть зрадой (изменой) со всеми вытекающими отсюда последствиями"."Прекращение войны на таких условиях неизбежно вызовет внутриполитическую турбулентность", - сказал эксперт, добавив, что весь вопрос в том, кто сможет удержать ситуацию от того, чтобы Зеленскому не предъявили счёт."Если можно было на куда более почётных условиях ударить по рукам в Стамбуле и остановить войну, то кто должен ответить за сотни тысяч погибших, разваленную в хлам экономику и, в конце концов, получение мира на куда более тяжёлых для Украины условиях?", - задал вопрос Золотарёв. Он добавил, что резервов у ВСУ практически не осталось, людей нет, а вот желающих воевать в телестудиях и в соцсетях - "их всегда хватит".Всё же Зеленский будет пытаться петлять, но когда закончит, когда будет адекватный перевод документа (сейчас есть разночтения — авт.), то для отдельных украинских регионов план может оказаться абсолютно неприемлемым - "как бы мы в итоге не получили Западно-Украинскую народную республику", пассионарное меньшинство себя ещё покажет, есть реальный риск "скатиться в Руину", предостерёг эксперт.По его словам, никто не говорит о том, за счёт чего будет жить Украина после конфликта, за счёт чего будет содержать ораву чиновников и обеспечивать социалку. Надежды на то, что Запад будет и дальше содержать страну — безосновательны, а инвестиции пойдут лишь после того, как в стране будет наведён порядок. В общем, легко не будет.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — "Самолеты-призраки за призрачные деньги, мова для кошек, собаки в бою. Кто нас удивил на прошедшей неделе" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Эксперты о том, чем закончится украинский конфликт: капитуляцией Украины или присоединением к РФ"

