"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения - 25.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251125/abrams-zastryal-v-proshlom-veke-analitik-obyasnil-fenomen-yuzhnokoreyskogo-tankostroeniya-1072117922.html
"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения
"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения - 25.11.2025 Украина.ру
"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения
Успех южнокорейского танка K2 Black Panther, включая масштабные поставки в Польшу, обусловлен сочетанием передовой электроники, мощной системы активной защиты и высокой подвижности, что выводит его в лидеры танкостроения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
2025-11-25T05:20
2025-11-25T05:20
новости
польша
кндр
южная корея
украина.ру
leopard-2 (танк)
танки
amx-56 "леклерк"
m1 abrams
военный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072117772_0:97:1400:885_1920x0_80_0_0_b94873bb04dbba07990870de66358c62.jpg.webp
Южная Корея завершила поставки своего танка K2 Black Panther в Польшу по первому контракту. Южнокорейскими машинами теперь оснащена 16-я "Бурштыновая" механизированная дивизия в количестве 180 штук. Всего Варшава должна получить 1000 танков этого типа.Отвечая на вопрос о феномене южнокорейского танкостроения, Лебедев заявил, что в современной войне ключевую роль играют маневренность и электроника. Он подробно описал систему K2: "K2 оснащён системой Hard-kill, являющейся израильской адаптацией системы Trophy и состоящей из РЛС, датчиков лазерного облучения, мортир с дымовыми шашками и средств нейтрализации ПТУРов и гранатомётных выстрелов на подлёте к танку".Эксперт также высоко оценил ходовые качества и вооружение машины. "K2 оснащён мощным дизелем южнокорейского производства мощностью 1500 л. с. и может развивать скорость по пересечённой местности — 50 км/ч и по шоссе — до 75 км/ч", — привел данные Лебедев. Что касается системы управления огнём, то на южнокорейских K2 применяются программируемые боеприпасы, в том числе способные подрываться над целью и таким образом наносить удар по самой уязвимой области бронетехники, отметил он.Резюмируя, военный аналитик дал сравнительную оценку: "Новый южнокорейский танк превосходит французский "Леклерк" и успешно держит планку с немецким "Леопард-2". Я уже не говорю про "Абрамс", который застрял в прошлом веке".Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем.
польша
кндр
южная корея
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072117772_46:0:1355:982_1920x0_80_0_0_682c068d9aa6920cc79e2e779b11be3c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, кндр, южная корея, украина.ру, leopard-2 (танк), танки, amx-56 "леклерк", m1 abrams, военный, военный эксперт
Новости, Польша, КНДР, Южная Корея, Украина.ру, Leopard-2 (танк), танки, AMX-56 "Леклерк", M1 Abrams, военный, военный эксперт

"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения

05:20 25.11.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Южной Корее прошел первый за десять лет военный парад
В Южной Корее прошел первый за десять лет военный парад - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Успех южнокорейского танка K2 Black Panther, включая масштабные поставки в Польшу, обусловлен сочетанием передовой электроники, мощной системы активной защиты и высокой подвижности, что выводит его в лидеры танкостроения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
Южная Корея завершила поставки своего танка K2 Black Panther в Польшу по первому контракту. Южнокорейскими машинами теперь оснащена 16-я "Бурштыновая" механизированная дивизия в количестве 180 штук. Всего Варшава должна получить 1000 танков этого типа.
Отвечая на вопрос о феномене южнокорейского танкостроения, Лебедев заявил, что в современной войне ключевую роль играют маневренность и электроника.
"Один из примеров — наличие системы активной защиты. Наличия только динамической защиты в настоящее время недостаточно, упор делается на комплексное применение композитной брони и динамической защиты вместе с активной защитой танка", — отметил эксперт.
Он подробно описал систему K2: "K2 оснащён системой Hard-kill, являющейся израильской адаптацией системы Trophy и состоящей из РЛС, датчиков лазерного облучения, мортир с дымовыми шашками и средств нейтрализации ПТУРов и гранатомётных выстрелов на подлёте к танку".
Эксперт также высоко оценил ходовые качества и вооружение машины. "K2 оснащён мощным дизелем южнокорейского производства мощностью 1500 л. с. и может развивать скорость по пересечённой местности — 50 км/ч и по шоссе — до 75 км/ч", — привел данные Лебедев.
Что касается системы управления огнём, то на южнокорейских K2 применяются программируемые боеприпасы, в том числе способные подрываться над целью и таким образом наносить удар по самой уязвимой области бронетехники, отметил он.
Резюмируя, военный аналитик дал сравнительную оценку: "Новый южнокорейский танк превосходит французский "Леклерк" и успешно держит планку с немецким "Леопард-2". Я уже не говорю про "Абрамс", который застрял в прошлом веке".
Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаКНДРЮжная КореяУкраина.руLeopard-2 (танк)танкиAMX-56 "Леклерк"M1 Abramsвоенныйвоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам
05:40"Сеют ужас в рядах ВСУ" — военный аналитик рассказал, за что бойцы хвалят северокорейские пушки
05:30"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада
05:20"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения
05:10Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией
05:00Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать"
04:50США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
04:40Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы
04:30Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
04:29Атака БПЛА вызвала лесной пожар под Геленджиком
04:20Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию"
04:10Лебедев: Амбиции Сеула спровоцируют Пхеньян на создание подлодки с ядерным оружием
04:03Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Новороссийске возросло до четырех человек
04:00"Либо подписывайте, либо ужасающие санкции": Брутер о том, как Трамп усиливает давление
03:46Три человека получили ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область — губернатор
03:20Наступление ВС РФ, "красные линии" Киева, вода для Донбасса. Информационная сводка за 24 ноября
02:52"Герани" бьют по Киеву и другим областям. В небо подняты Ту-160 и МиГ-31К с "Кинжалами"
02:04Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на приморские города юга России
01:29Белый дом объявил решение Трампа по финансированию Украины
01:00Атака на Новороссийск и закрытые аэропорты. Сводка угроз БПЛА и ПКР по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния