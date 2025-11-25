https://ukraina.ru/20251125/abrams-zastryal-v-proshlom-veke-analitik-obyasnil-fenomen-yuzhnokoreyskogo-tankostroeniya-1072117922.html

"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения

Успех южнокорейского танка K2 Black Panther, включая масштабные поставки в Польшу, обусловлен сочетанием передовой электроники, мощной системы активной защиты и высокой подвижности, что выводит его в лидеры танкостроения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев

Южная Корея завершила поставки своего танка K2 Black Panther в Польшу по первому контракту. Южнокорейскими машинами теперь оснащена 16-я "Бурштыновая" механизированная дивизия в количестве 180 штук. Всего Варшава должна получить 1000 танков этого типа.Отвечая на вопрос о феномене южнокорейского танкостроения, Лебедев заявил, что в современной войне ключевую роль играют маневренность и электроника. Он подробно описал систему K2: "K2 оснащён системой Hard-kill, являющейся израильской адаптацией системы Trophy и состоящей из РЛС, датчиков лазерного облучения, мортир с дымовыми шашками и средств нейтрализации ПТУРов и гранатомётных выстрелов на подлёте к танку".Эксперт также высоко оценил ходовые качества и вооружение машины. "K2 оснащён мощным дизелем южнокорейского производства мощностью 1500 л. с. и может развивать скорость по пересечённой местности — 50 км/ч и по шоссе — до 75 км/ч", — привел данные Лебедев. Что касается системы управления огнём, то на южнокорейских K2 применяются программируемые боеприпасы, в том числе способные подрываться над целью и таким образом наносить удар по самой уязвимой области бронетехники, отметил он.Резюмируя, военный аналитик дал сравнительную оценку: "Новый южнокорейский танк превосходит французский "Леклерк" и успешно держит планку с немецким "Леопард-2". Я уже не говорю про "Абрамс", который застрял в прошлом веке".Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем.

