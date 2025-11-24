https://ukraina.ru/20251124/zelenskiy-kobenitsya-kiselev-o-tom-pochemu-ukraina-khochet-prodolzhat-voynu-1072083133.html

Зеленский кобенится. Киселев о том, почему Украина хочет продолжать войну

Европа хочет ослабить Россию и с этой целью дальше поддерживать Украину, но американцы не считаются с этой их позицией. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Киселев рассказал, как на комментарии Владимира Зеленского касательно мирного плана США отреагировал Дональд Трамп."Если ему (Зеленскому – ред.) не нравится [мирный план], тогда, знаете, им, наверное, просто стоит продолжать сражаться", - сказал американский президент, добавив, что Зеленскому в какой-то момент "все равно придется что-то принять".Но ведь Зеленский кобенится лишь из-за того, что Британия и Евросоюз за продолжение войны и обещают Зеленскому чуть ли не золотые горы, продолжил он. При этом агентство Bloomberg говорит в заголовке уже о "российско-американском плане".По словам Киселева, европейцам, это, собственно, не впервой."Уже классика, срыв стамбульских мирных договоренностей весной 2022 года, когда проект соглашения между Москвой и Киевом был парафирован главой украинской делегации Арахимией, а потом заявился к Зеленскому тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и убедил продолжать войну, мол, поможем, а мир заключим на лучших условиях. Со стороны Лондона это был блеф. Достаточной по киевским меркам помощи Украина так и не получает. А переговорные позиции в результате военных провалов у Киева откровенно ухудшились. Потеряны сотни тысяч жизней и территории. Ведь без договоренностей перспективы Украины будут все катастрофичнее", - сказал ведущий.Да вот и сейчас в своей колонке для Daily Mail Борис Джонсон разжигает: предложенный Трампом мирный план он называет "военной кастрацией Украины" и "полной капитуляцией так называемых друзей Украины"."Короче, Борис в своем репертуаре. Будучи изгнанным из всех властных структур Британии за многократную ложь, он продолжает исполнять свою словесную пляску на международной арене, пляску, зовущую к войне и смерти", - отметил Киселев.Собственно, европейцы подставляли Киев, как помнится, всегда, добавил он. От поддержки самоубийственного для Украины кровавого госпереворота, ложных гарантиях Виктору Януковичу при заключении соглашения с оппозицией – до Минских соглашений, которые никто исполнять не собирался, нужны они Европе были лишь для того, чтобы подготовить бандеровский режим к войне с Россией."Сейчас та же песня: Украину – в распыл, лишь бы навредить России", - подчеркнул Киселев.Наиболее кратко и емко позицию ЕС сформулировала глава европейской дипломатии Кая Каллас: "У ЕС есть очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину".Американцам на этот "план из двух пунктов" откровенно плевать, полагает Киселев. Они даже не принимают его в расчет. С европейцами американцы эту тему даже не обсуждают, а на встречах просто информируют о том, как поступают США, не ожидая никаких комментариев и не приглашая к диалогу.Не удивительно, что такую непривычную для них манеру европейцы воспринимают как "тошнотворную". По крайней мере, именно этим словом – "тошнотворно"- европейский чиновник, которого цитирует британская Financial Times, подытожил встречу, что прошла в пятницу в Киеве между представителями ЕС и американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниэлом Дрисколлом.Призывая к сговорчивости по поводу плана Трампа, Дрисколл на встрече аргументировал так: "Украина находится в очень плохом положении. То, что предлагается, – это лучшее, на что она может рассчитывать".Мнение Дмитрия Киселева о внутриполитической ситуации в США - в материале издания Украина.ру Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носом.

