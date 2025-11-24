Зеленский кобенится. Киселев о том, почему Украина хочет продолжать войну - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/zelenskiy-kobenitsya-kiselev-o-tom-pochemu-ukraina-khochet-prodolzhat-voynu-1072083133.html
Зеленский кобенится. Киселев о том, почему Украина хочет продолжать войну
Зеленский кобенится. Киселев о том, почему Украина хочет продолжать войну - 24.11.2025 Украина.ру
Зеленский кобенится. Киселев о том, почему Украина хочет продолжать войну
Европа хочет ослабить Россию и с этой целью дальше поддерживать Украину, но американцы не считаются с этой их позицией. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
2025-11-24T11:53
2025-11-24T11:53
эксклюзив
украина
россия
киселев
владимир зеленский
дональд трамп
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/29/1022072973_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_2bf621f6fdbc2a641154fc2eee841765.jpg
Киселев рассказал, как на комментарии Владимира Зеленского касательно мирного плана США отреагировал Дональд Трамп."Если ему (Зеленскому – ред.) не нравится [мирный план], тогда, знаете, им, наверное, просто стоит продолжать сражаться", - сказал американский президент, добавив, что Зеленскому в какой-то момент "все равно придется что-то принять".Но ведь Зеленский кобенится лишь из-за того, что Британия и Евросоюз за продолжение войны и обещают Зеленскому чуть ли не золотые горы, продолжил он. При этом агентство Bloomberg говорит в заголовке уже о "российско-американском плане".По словам Киселева, европейцам, это, собственно, не впервой."Уже классика, срыв стамбульских мирных договоренностей весной 2022 года, когда проект соглашения между Москвой и Киевом был парафирован главой украинской делегации Арахимией, а потом заявился к Зеленскому тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и убедил продолжать войну, мол, поможем, а мир заключим на лучших условиях. Со стороны Лондона это был блеф. Достаточной по киевским меркам помощи Украина так и не получает. А переговорные позиции в результате военных провалов у Киева откровенно ухудшились. Потеряны сотни тысяч жизней и территории. Ведь без договоренностей перспективы Украины будут все катастрофичнее", - сказал ведущий.Да вот и сейчас в своей колонке для Daily Mail Борис Джонсон разжигает: предложенный Трампом мирный план он называет "военной кастрацией Украины" и "полной капитуляцией так называемых друзей Украины"."Короче, Борис в своем репертуаре. Будучи изгнанным из всех властных структур Британии за многократную ложь, он продолжает исполнять свою словесную пляску на международной арене, пляску, зовущую к войне и смерти", - отметил Киселев.Собственно, европейцы подставляли Киев, как помнится, всегда, добавил он. От поддержки самоубийственного для Украины кровавого госпереворота, ложных гарантиях Виктору Януковичу при заключении соглашения с оппозицией – до Минских соглашений, которые никто исполнять не собирался, нужны они Европе были лишь для того, чтобы подготовить бандеровский режим к войне с Россией."Сейчас та же песня: Украину – в распыл, лишь бы навредить России", - подчеркнул Киселев.Наиболее кратко и емко позицию ЕС сформулировала глава европейской дипломатии Кая Каллас: "У ЕС есть очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину".Американцам на этот "план из двух пунктов" откровенно плевать, полагает Киселев. Они даже не принимают его в расчет. С европейцами американцы эту тему даже не обсуждают, а на встречах просто информируют о том, как поступают США, не ожидая никаких комментариев и не приглашая к диалогу.Не удивительно, что такую непривычную для них манеру европейцы воспринимают как "тошнотворную". По крайней мере, именно этим словом – "тошнотворно"- европейский чиновник, которого цитирует британская Financial Times, подытожил встречу, что прошла в пятницу в Киеве между представителями ЕС и американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниэлом Дрисколлом.Призывая к сговорчивости по поводу плана Трампа, Дрисколл на встрече аргументировал так: "Украина находится в очень плохом положении. То, что предлагается, – это лучшее, на что она может рассчитывать".Мнение Дмитрия Киселева о внутриполитической ситуации в США - в материале издания Украина.ру Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носом.
https://ukraina.ru/20251117/delo-idet-k-razvyazke-kiselev-o-perspektivakh-rezhima-zelenskogo-1071730232.html
украина
россия
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/29/1022072973_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_aa786cf53a017244f5bed6e8f7b54097.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, киселев, владимир зеленский, дональд трамп, сша, европа
Эксклюзив, Украина, Россия, Киселев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Европа

Зеленский кобенится. Киселев о том, почему Украина хочет продолжать войну

11:53 24.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкIV Международный форум русскоязычных вещателей
IV Международный форум русскоязычных вещателей - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Европа хочет ослабить Россию и с этой целью дальше поддерживать Украину, но американцы не считаются с этой их позицией. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Киселев рассказал, как на комментарии Владимира Зеленского касательно мирного плана США отреагировал Дональд Трамп.
"Если ему (Зеленскому – ред.) не нравится [мирный план], тогда, знаете, им, наверное, просто стоит продолжать сражаться", - сказал американский президент, добавив, что Зеленскому в какой-то момент "все равно придется что-то принять".
"По-хорошему категорично, не правда ли?" - отметил Киселев.
Но ведь Зеленский кобенится лишь из-за того, что Британия и Евросоюз за продолжение войны и обещают Зеленскому чуть ли не золотые горы, продолжил он. При этом агентство Bloomberg говорит в заголовке уже о "российско-американском плане".
По словам Киселева, европейцам, это, собственно, не впервой.
"Уже классика, срыв стамбульских мирных договоренностей весной 2022 года, когда проект соглашения между Москвой и Киевом был парафирован главой украинской делегации Арахимией, а потом заявился к Зеленскому тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и убедил продолжать войну, мол, поможем, а мир заключим на лучших условиях. Со стороны Лондона это был блеф. Достаточной по киевским меркам помощи Украина так и не получает. А переговорные позиции в результате военных провалов у Киева откровенно ухудшились. Потеряны сотни тысяч жизней и территории. Ведь без договоренностей перспективы Украины будут все катастрофичнее", - сказал ведущий.
Да вот и сейчас в своей колонке для Daily Mail Борис Джонсон разжигает: предложенный Трампом мирный план он называет "военной кастрацией Украины" и "полной капитуляцией так называемых друзей Украины".
"Короче, Борис в своем репертуаре. Будучи изгнанным из всех властных структур Британии за многократную ложь, он продолжает исполнять свою словесную пляску на международной арене, пляску, зовущую к войне и смерти", - отметил Киселев.
Собственно, европейцы подставляли Киев, как помнится, всегда, добавил он. От поддержки самоубийственного для Украины кровавого госпереворота, ложных гарантиях Виктору Януковичу при заключении соглашения с оппозицией – до Минских соглашений, которые никто исполнять не собирался, нужны они Европе были лишь для того, чтобы подготовить бандеровский режим к войне с Россией.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
17 ноября, 11:45
Дело идет к развязке. Киселев о перспективах режима ЗеленскогоКоррупционный скандал с участием приближенных к Владимиру Зеленскому лиц накладывается на тяжелую ситуацию на фронте, что ставит под сомнение дальнейшие перспективы Украины. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
"Сейчас та же песня: Украину – в распыл, лишь бы навредить России", - подчеркнул Киселев.
Наиболее кратко и емко позицию ЕС сформулировала глава европейской дипломатии Кая Каллас: "У ЕС есть очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину".
Американцам на этот "план из двух пунктов" откровенно плевать, полагает Киселев. Они даже не принимают его в расчет. С европейцами американцы эту тему даже не обсуждают, а на встречах просто информируют о том, как поступают США, не ожидая никаких комментариев и не приглашая к диалогу.
Не удивительно, что такую непривычную для них манеру европейцы воспринимают как "тошнотворную". По крайней мере, именно этим словом – "тошнотворно"- европейский чиновник, которого цитирует британская Financial Times, подытожил встречу, что прошла в пятницу в Киеве между представителями ЕС и американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниэлом Дрисколлом.
Призывая к сговорчивости по поводу плана Трампа, Дрисколл на встрече аргументировал так: "Украина находится в очень плохом положении. То, что предлагается, – это лучшее, на что она может рассчитывать".
Мнение Дмитрия Киселева о внутриполитической ситуации в США - в материале издания Украина.ру Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияКиселевВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Почему Запад вынужден договариваться с Россией на её условиях. Хроника событий на 13:00 24 ноября
12:40Ермак поручил открыть дело против главы САП
12:27"Это стыд": Трамп не углубляется в детали плана украинского урегулирования. Главное к этому часу
12:20Как российская армия меняет ландшафт на Украине? "Макс" о гибели товарищей, ранениях и дронах
12:00США предложили свой мирный план Украине в форме ультиматума - СМИ
12:00Протесты в Сербии: Белград ведут на крови к НАТО
11:53Зеленский кобенится. Киселев о том, почему Украина хочет продолжать войну
11:23На Балтике начались учения стран НАТО с участием тысяч военных
10:50США обещали позаботиться о безопасности НАТО при урегулировании на Украине. Главные новости к этому часу
10:45Два диверсанта ликвидированы в Алтайском крае при попытке теракта на железной дороге
10:00Мирный план "по-американски": Киев учится радоваться без НАТО и Крыма. Хроника событий на утро 24 ноября
09:58"Очень скоро достигнем цели": Рубио покинул Швейцарию и дал обещание насчет Украины
09:48Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 ноября
09:29США хотят провести встречу с представителями России по Украине - ABC
09:05Что может убить режим Зеленского и зачем Западу нужен украинский террор в России — Матвейчев
09:00ВС РФ продвигаются на Сумском направлении
08:39Главное за ночь 24 ноября
08:09США выступили против трехсторонней встречи с Европой и Украиной - Bloomberg
08:00Суворов и заселение Приазовья
07:44Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве
Лента новостейМолния