https://ukraina.ru/20251110/nichego-sebe-obstanovochka-kiselev-o-glavnoy-voyne-trampa-kotoraya-idet-u-nego-pod-nosom-1071361027.html

Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носом

Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носом - 10.11.2025 Украина.ру

Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носом

Избрание мэром Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани лишний раз продемонстрировало уровень нетерпимости и ожесточения, который царит между сторонниками и противниками Дональда Трампа. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-11-10T12:09

2025-11-10T12:09

2025-11-10T13:23

эксклюзив

нью-йорк

сша

дональд трамп

киселев

хамас

верховный суд

politico

эл джефферсон

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/69/1034026988_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ca5eaf0afcba138cd0715a00f39b5bb.jpg

Больше, чем цунамиНа прошлой неделе, 5 ноября, исполнился ровно год со дня президентских выборов в США, на которых убедительную победу одержал Трамп. При этом ему удалось сформировать республиканское большинство в обеих палатах Конгресса и еще в Верховном суде США в придачу. Это была победа, что называется, за явным преимуществом, напомнил Киселев. Однако, что мы видим сейчас, после прошедших местных выборов в городах и штатах? У республиканцев поражение за поражением. Самое драматичное – в Нью-Йорке. По его словам, дело даже не в размерах. Нью-Йорк – прямо-таки символ Америки, музыкальная визитная карточка – от Фрэнка Синатры, статуя Свободы с воды встречает прибывших через океан из Старого Света. Нью-Йорк еще называют столицей мирового капитализма."И вот на этой неделе там случилось больше, чем землетрясение, и даже больше, чем цунами. Мэром всей этой американской сказки с мировым биржевым центром внутри народ Нью-Йорка избрал демократа-социалиста по имени Зохран Мамдани", - сказал Киселев. Вот он на журнальной обложке вздымает над головой серп и молот в знак победы.В канун выборов Трамп пригрозил лишить Нью-Йорк федеральных субсидий в случае, если изберут Мамдани. Город теперь может лишиться несметных денег – прошлогодние поступления в казну Нью-Йорка от правительства США по различным программа составили 100 млрд долларов, что примерно по 1 тыс. долларов на каждого ньюйоркца в месяц, отметил он.Дональд Трамп: "Как президент Соединенных Штатов я не позволю этому коммунистическому безумцу разрушить Нью-Йорк. Будьте уверены, у меня все рычаги и все козыри на руках. Я спасу Нью-Йорк и сделаю его снова "горячим" и "великим", как я это сделал со старыми добрыми США".Еще Трамп пригрозил отправить в Нью-Йорк Национальную гвардию."Его угрозы неизбежны. Это не имеет никакого отношения к безопасности. Это связано с запугиванием", - ответил на это Мамдани в эфире ABC.И далее, что Трамп "предает интересы трудящихся", а чтобы отвлечь от этого публику: "Дональд Трамп сказал, что меня следует арестовать. Он сказал, что меня следует депортировать. Он сказал, что меня следует лишить гражданства. И он говорил обо мне все это <...>, потому что хочет отвлечь внимание от того, за что я борюсь".Киселев рассказал, что мусульманин Мамдани родился в африканской Уганде в индийской семье. Родители перевезли его в Нью-Йорк в возрасте семи лет. Гражданином США он стал лишь семь лет назад. "Харизматичен, яркий оратор, взлетел на том, что призвал заморозить арендную плату за жилье, строить доступное жилье, повысить минимальную почасовую зарплату, за проезд на автобусах денег не брать, а налоги с богатых горожан повысить. Вот вам и популярность! Плюс клятва прикончить "культуру коррупции, которая позволила таким миллиардерам, как Трамп, уклоняться от уплаты налогов и пользоваться налоговыми льготами", - рассказал Киселев.Добавим сюда пропалестинскую позицию против Израиля, и станет понятным, почему мэр Нью-Йорка Зохар Мамдани теперь личный враг президента США Дональда Трампа, добавил он.Предчувствие кровиПо словам Киселева, за каждой из сторон – реальная физическая сила и готовность применять насилие в политических целях. Разве это не угроза политического насилия – обещание направить в Нью-Йорк Национальную гвардию? А чем встретят ее горожане – сторонники Мамдани? Разве не булыжниками, файерами и баррикадами? А еще и до стрельбы дойдет. Оружия-то на руках вволю. Любого. Противники Мамдани это чувствуют и откровенно боятся. Политический стратег начала политической карьеры Трампа Стив Бэннон уже назвал Мамдани "неомарксистским джихадистом"."Во всей этой непримиримости предчувствие насилия и даже крови. Нью-Йорк в этом смысле лишь частный случай. Обобщенные цифры дает свежий опрос американской некоммерческой организации "Общественно-религиозный исследовательский институт" (PRR – Public Religion Research Institute). По нему почти две трети американцев (62%) считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении", - рассказал Киселев.Особую обеспокоенность вызывает все более острая поляризация в обществе, провоцирующая политическое насилие, добавил ведущий. Недавнее убийство правого активиста Чарли Кирка потрясло страну, но, похоже, стало лишь прологом к чему-то еще более страшному. Настроения таковы, что 40% американцев ожидают начала гражданской войны в ближайшие 10 лет.Вот актуальные исследования авторитетного социологического исследовательского центра YouGov: будет гражданская война – 40%; будет гражданская война между республиканцами и демократами – 40%.И вот еще одна пугающая цифра от YouGov: 87% американцев назвали "проблемой" сегодняшний в США уровень политически мотивированного насилия. Большинство (55%) ожидает дальнейшего роста политического насилия. Это уже данные Politico и Public First.Обстановка острая. Чего стоят хотя бы три покушения на Трампа в прошлом году. С тех пор меры безопасности вокруг президента США кардинально усилены, но и градус ненависти растет. Пример – многомиллионные антитрамповские демонстрации в американских городах под лозунгом "No kings!" – "Нет королям!" "Похоже, их действительно финансирует Сорос. Трампа это бесит, но в своем ролике он демонстрирует, что ему на все эти протесты и самих протестующих – с высоты "накласть". Выглядит как, пусть спорная, но все же попытка отшутиться. Но раскол ведь уже куда глубже, чем кажется", - отметил Киселев.Он напомнил, что еще 8 лет назад город Нэшвилл, столица штата Теннесси, запретил показ самой успешной в истории США кинокартины "Унесенные ветром" режиссера Виктора Флеминга. Тогда фильм обвинили в расизме и романтизации рабовладения. Запрет кино стал прологом более масштабных перемен. Потом массово, словно на Украине, стали рушить памятники историческим деятелям. Главная жертва – генерал Роберт Ли, командовавший войском южан в Гражданской войне 1861-1865 гг."Мол, он – за рабство. Генерал, правда, с началом войны своих рабов распустил, но какая разница? Сначала снесли ему памятник в Новом Орлеане. Потом 6-тонную двойную конную статую краном убирали в Далласе. Осквернили памятник одному из отцов-основателей США – Томасу Джефферсону на территории Университета Виргинии в Шарлотсвилле. Статую укутали черной материей, на которой Джефферсон был назван "расистом" и "насильником", а его статуя – "символом белого супрематизма" – превосходства. В акции приняли участие порядка ста студентов. Параллельно уже в Нью-Йорке кто-то мазал красной краской статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба в Центральном парке, мол, и он несет ответственность за преступления белых. Чемпионом по сносу памятников в США стал 2020 год. Первооткрывателя Америки Колумба демонтировали в Сан-Франциско. То же случилось и в Детройте", - рассказал Киселев.В условиях бездействия полиции ниспровергатели добрались и до отцов-основателей США. Так, в Портленде (штат Орегон) протестующие набросили на голову первого президента США Джорджа Вашингтона американский флаг, потом подожгли его, а следом и снесли саму бронзовую фигуру, облив потом ее еще и красной краской. Венцом акции стала намалеванная цифра "1619" – год прибытия в США рабов. Ранее в том же Портленде снесен монумент первым поселенцам и третьему президенту США Томасу Джефферсону, к слову, автору Декларации независимости.Таким образом, в Соединенных Штатах шла культурная расчистка прошлого. Старые фильмы про индейцев запрещены уже давно. Новых не снимают – запрещено. Колумба из прошлого стирают. Статуи конфедератам вряд ли уже где сохранились.Команда Трампа не чувствует себя в безопасностиЭто откровенное политическое насилие, которое стало в США рутинной практикой. Но убивать памятники ведь скучнее, чем расправляться с людьми. После убийства полицейскими Джорджа Флойда стали бушевать погромы BLM. Процветало уличное унижение белых с постановкой на колени и приказом каяться."Чего же удивляться, что сейчас после прихода к власти в Нью-Йорке мэра Зохрана Мамдани у миллионов горожан пробежал по спине холодок страха? Им просто захотелось из Нью-Йорка уехать", - сказал Киселев.Вот, как оценивает положение "Нью-Йорк Пост":"Около 765 тыс. человек из 8,4 млн жителей, которые называют Нью-Йорк своим домом, готовятся к отъезду. При этом около 9% жителей Нью-Йорка заявили, что "определенно" покинут город, если Мамдани будет избран 111-м мэром, сообщает Daily Mail, ссылаясь на опрос, проведенный компанией J.L. Partners. Если бы эти жители уехали, это было бы равносильно тому, что население Вашингтона, Лас-Вегаса или Сиэтла покинуло бы свои города. Еще 25% жителей Нью-Йорка – около 2,12 млн человек – заявили, что "подумали бы" о том, чтобы собрать вещи и уехать. Среди людей с высоким доходом 7 % тех, кто зарабатывает более 250 тыс. долларов в год, заявили, что точно уехали бы".В особом положении в Нью-Йорке оказались евреи. За пределами Израиля это крупнейшая еврейская община – 1,3 млн. Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли увидел в Мамдани сторонника ХАМАС и призвал евреев Нью-Йорка переехать в Израиль."Город, который когда-то был символом глобальной свободы, передал свои ключи стороннику ХАМАС – человеку, чьи позиции недалеки от позиций фанатиков-джихадистов, которые 25 лет назад убили 3 тыс. человек (11 сентября 2001 года)", - написал министр у себя в соцсетях.Сегодня в США угроза насилия разлита в воздухе. Даже члены правящей команды Трампа вынуждены покидать родные дома и квартиры, чтобы переселиться со своими семьями за многослойные заборы военных баз под охрану армии, рассказал Киселев. Так, за несколько дней до убийства Кирка противники миграционной политики Трампа буквально изгнали семью советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера, что проживал на севере Арлингтона, штат Вирджиния. Они просто расклеили в его районе плакаты с указанием адреса и объявили Миллера в розыск как нациста, совершившего "преступления против человечности". Миллеру ничего не оставалось, как пополнить ряды коллег, поселившихся в служебных квартирах военных гарнизонов."Ничего себе обстановочка? Так, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм после травли в прессе с указанием ее адреса переехала из вашингтонской квартиры в дом коменданта береговой охраны на базе Анакостия-Боллинг. Госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет теперь прячутся в Форт-Макнейре – армейском анклаве вдоль реки Анакостия. Министр армии США Дэниэл Дрисколл чувствует себя в безопасности лишь на военной базе Мейер-Хендерсон-Холл, что рядом с Арлингтонским кладбищем", - сказал Киселев.Список релокантов неполон. Примеры – просто, чтобы обрисовать явление, отметил он.Охота к перемене мест, впрочем, захватила не только госчиновников. Голосует ногами и университетская профессура. Многим не нравится трамповское ужесточение в вузах, и преподаватели ищут заведения в других штатах, где посвободнее.В общем, обстановка сложная. Трамп гордится списком войн, которые он остановил, но под носом у него главная, что пока еще разгорается, и "сладу с ней нет", подытожил Киселев. Мнение Дмитрия Киселева о последних событиях на Украине - в материале издания Украина.ру Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой.

https://ukraina.ru/20251029/tekhnologicheskaya-gegemoniya-ssha-protiv-kitaya-i-rossii-mikroelektronika-kak-otrazhenie-kontsa-1070862968.html

https://ukraina.ru/20251107/pochemu-v-nyu-york-mogut-vvesti-voyska-i-kak-ukraina-reagiruet-na-krakh-vsu-na-fronte--skorikov-1071228614.html

нью-йорк

сша

израиль

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, нью-йорк, сша, дональд трамп, киселев, хамас, верховный суд, politico, эл джефферсон, израиль, республиканская партия, демократическая партия, выборы, конгресс сша, гражданская война, джордж сорос, протесты, джо байден, белый дом, украина.ру, украина, украина.ру, мид украины, армия сша