Трамп не вдаётся в детали, а Киев узнал обо всём раньше: любопытные детали мирного плана США по Украине

Появляются новые детали инициативы Соединённых Штатов по урегулированию украинского конфликта

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072097840_0:0:786:443_1920x0_80_0_0_5e56d00dec1083825a1a98ffa1950c21.jpg

По завершении переговоров в Женеве руководители обеих делегаций – госсекретарь США Марко Рубио и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак – в унисон заявили, что консультации выдались очень продуктивными.По словам главы Госдепартамента, даже президент США Дональд Трамп, который ранее вновь публично отругал украинское руководство за выражение, как он считал, недостаточной благодарности, теперь вполне доволен отчётами, которые американская делегация предоставила ему о достигнутом прогрессе. Однако уточнять, в чём конкретно заключается процесс, не стал, ссылаясь на то, что работа над мирным планом ещё продолжается, кроме того, дипломат несколько раз ушёл от ответа на вопрос, ожидают ли Соединённые Штаты значительных уступок не только от Киева, но и от Москвы.Покидая Швейцарию, Рубио сказал, что обсуждение продолжится на техническом уровне, выразив оптимизм, что решение по Украине будет принято "в разумные сроки, очень скоро". Трамп в этот раз конкретно обозначил желаемую дату заключения сделки – до 27 ноября (Дня благодарения в США), однако, по словам осведомлённых людей, она может сдвинуться.Ермак в свою очередь также заявил, что Украина и США договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями. Из чего можно сделать вывод, что договориться по всем аспектам в Женеве сторонам не удалось. Окончательные решения по рамочному документу будут принимать лидеры Украины и США, утверждает руководитель Офиса президента Украины.Любопытно, что Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров подчеркнул, что для утверждения плана по урегулированию этого конфликта нужно согласие России, как он выразился, ещё одной части уравнения. Более того, американская сторона рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ, сообщает телеканал ABC. А по информации газеты The Guardian, в конце текущей недели группа американских генералов может прибыть в Москву, чтобы обсудить в Кремле мирный план по Украине.О чём же договорилисьИздание РБК-Украина утверждает, что делегациям США и Украины удалось согласовать большинство пунктов американского плана, а значительную часть спорных – скорректировать, среди них численность ВСУ, судьба Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осуждённых. А вот насчёт стремления Украины в НАТО и по "одному из самых спорных моментов" - выводу ВСУ из Донбасса, как требует план Трампа, договориться не смогли и оставили оба эти вопроса для обсуждения на высшем уровне – на переговорах лидеров США и Украины, которые могут состояться в ближайшие дни.Территориальный вопрос был в центре внимания во время визита министра армии США Дэниела Дрисколла (которого, как сообщают американские СМИ, Трамп назначил своим спецпредставителем на фоне истечения срока полномочий главного переговорщика с Украиной Кита Келлога) в Киев несколькими днями ранее для обсуждения предложений Белого дома по урегулированию конфликта."Американские военные приехали со своей оценкой, что ситуация на фронте складывается не в нашу пользу. Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы всё равно потеряем Донецкую область. А если они нам всё обрежут, то это может произойти ещё быстрее", - сказал один из собеседников РБК-Украина.Да и сам Трамп констатировал, что Украина в ходе боевых действий теряет территории.По проекту США, нынешнюю линию фронта в Херсонской и Запорожской областях должны заморозить, часть Донецкой области станет нейтральной демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ, а Крым, Луганская и Донецкая области будут де-факто признаны российскими. Взамен Россия должна вывести свои войска с подконтрольных районов Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей.Банковая, естественно, не желает уступать "ни пяди своей земли", но на этот раз украинские чиновники не кричат, что Вашингтон принуждает Киев к капитуляции, или что-то подобное, как бывало раньше. Украинские власти сейчас не в том положении, чтобы вставать в оппозицию Белому дому.А, может, у них действительно нет претензий? По завершении переговоров в Женеве стало известно, что делегации внесли правки в изначальный проект США. В частности издание The Wall Street Journal узнало от некого американского высокопоставленного чиновника, что исходный вариант плана Трампа предусматривал проведение проверки всей полученной Украиной международной помощи, чтобы разоблачить предполагаемую коррупцию, но Киеву удалось добиться изменения этого пункта – теперь он звучит так: все стороны получат полную амнистию за свои действия во время войны. Есть информация, что на этом настаивал секретарь СНБО Рустем Умеров на переговорах с американскими визави в Турции.Кроме того, как сообщает агентство Reuters, доработанная в Женеве версия мирного плана включает усиленные гарантии безопасности для Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Вероятно, речь идёт о рамочном соглашении по гарантиям безопасности для Украины, рассчитанном на 10 лет, которое американская делегация во главе с Дрисколлом привезла в Киев вместе с текстом самого плана. Этот документ предусматривает, что в случае "повторной вооружённой атаки со стороны РФ на Украину" президент США может применить вооружённые силы, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические действия и другие шаги, которые будут признаны целесообразными, а согласованно с ним будут действовать Великобритания, Франция, Германия, Польша и Финляндия.Как рождался мирный план ТрампаПортал Axios, опираясь на беседы с источниками, восстановил хронологию работы над проектом по Украине.Возвращаясь из Израиля, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку, курирующий диалог с Москвой, Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер задумались о том, как повторить относительно украинского конфликта подход, применённый для прекращения огня в Секторе Газа: подготовить план, выложить его на стол и попытаться заставить обе стороны согласиться. Спустя 3 дня (дело было в конце октября) американские чиновники встретились на ужине в Майами со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым и все вместе приступили к работе по оформлению на бумаге договорённостей, достигнутых на саммите лидеров двух стран на Аляске. По словам Дмитриева, цель заключалась в создании рамочной основы, "которая по сути отвечает на вопрос: как наконец обеспечить долгосрочную безопасность Европе, а не только Украине". Так и родился проект мирного плана из 28 пунктов.Затем нужно было ознакомить с инициативой Киев. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил своему однокурснику по Йельской школе права Дрисколлу доставить план на Украину, куда он и так собирался лететь с большой делегацией для обсуждения оборонных технологий и стратегии. За несколько дней до визита Белый дом поручил министру армии поторопиться с поездкой и готовиться к переговорам о мире.Тем временем Уиткофф и Кушнер встречались с Умеровым в Майами (в доме Уиткоффа, где также присутствовал высокопоставленный чиновник Катара, имеющий хорошие отношения и с посредниками из США, и с Умеровым, и с президентом РФ Владимиром Путиным) и представили ему план, учли часть его предложений. Секретарь СНБО предложил позвонить Зеленскому, чтобы тот услышал условия напрямую от команды Трампа.В свою очередь колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус получил от нескольких источников информацию,что Умеров тогда допустил, что глава киевского режима готов пойти на компромисс в вопросе территорий, а именно уступить часть Донбасса в обмен на мирное соглашение.Посчитав, что Киев готова к работе по озвученному проекту, Уиткофф планировал лично обсудить план с Зеленским в Турции, но в итоге визит отложил, поскольку США почувствовали, что Украина отступает от первоначальной готовности обсуждать условия. По словам некоего украинского чиновника, команда Зеленского посчитала, что Уиткофф и Кушнер просто предложили первоначальные идеи, но со стороны американцев это было официальным предложением. После чего Дрисколл просто вручил украинским чиновникам документ, с которым в целом Банковая уже была знакома (раз озвучили тезисы во время визита Умерова в Майами), в Киеве.В свою очередь британский журнал The Economist пишет, что разногласия по урегулированию украинского конфликта существуют не только между Киевом и Вашингтоном, но и, как выясняется, внутри команды Трампа, а именно между Вэнсом, который продвигал изначальный жёсткий мирный план, и Рубио, который в Женвее "изо всех сил пытался вернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинцами". Кстати, именно этих двоих Трамп видит своими потенциальными преемниками, многие эксперты сходятся во мнении, что на президентские выборы-2028 они пойдут в тандеме (первый в качестве кандидата в президенты, второй – в вице-президенты)."Вице-президент Джей Ди Вэнс - движущая сила, стоящая за украинской дипломатией. Министр армии США Дэниел Дрисколл, его близкий друг, стал ключевым посредником", - заявила ведущая телеканала CBS Маргарет Бреннан, ссылаясь на европейского дипломата и ещё один неназванный источник.США приближают принятие плана как могутТрамп спешит как можно скорее уже покончить с украинским конфликтом, по крайней мере, продемонстрировать достигнутые подвижки в 2025 году, чтобы получить шанс в 2026-м стать нобелевским лауреатом мира.А мир для него, как помним с церемонии инаугурации, через силу. Целый ряд СМИ говорит о давлении на Киев со стороны Вашингтона.Украинский чиновник на условиях анонимности рассказал телеканалу ABC, что представители США во время переговоров пригрозили Киеву полным прекращением любой помощи (в т.ч. остановка поставок зенитных ракет и обмена разведданными), если он не согласится на предложенную сделку. Об усилении давления Белого дома на Киев в попытке заставить заключить соглашение с Москвой написано также в статье Financial Times. И источники немецкого издания Deutsche Welle в украинском правительстве говорят, что на прошлых переговорах Украина не подвергалась такому сильному давлению со стороны США, как сейчас.А требуют Соединённые Штаты от Киева принять за основу для переговоров американский мирный план, уточняет агентство Bloomberg. Позже, 24 ноября, Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что предложения США могут стать основой окончательного мирного урегулирования на Украине."К нам приехали с ультиматумом: если до 27 ноября вы не поддержите этот план - дальше, пожалуйста, сами с европейцами, мы всё остановим: и поставки оружия, и разведданные. Обрезаем всё. В первый день визита их риторика была очень жёсткая, правда, потом она немного смягчилась", - рассказал информатор РБК-Украина о визите делегации во главе с Дрисколлом в Киев.Тем временем сам президент США, как утверждает неназванный американский чиновник в комментарии газете The Washington Post, не углубляется в детали плана урегулирования украинского конфликта."Ему говорят: "Я попробую заключить сделку". И он отвечает: "Отлично, посмотрим, что получится сделать". Вот уровень его погружённости в вопрос. Всё время царит полный хаос, так как даже разные части Белого дома не знают, что происходит. Это стыд", — заявил собеседник издания.Через несколько часов после завершения переговоров в Женеве Трамп высказался по этому поводу, традиционно со страницы в соцсети: "Неужели в мирных переговорах между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, действительно происходит что-то хорошее".Сам 47-й президент США уже приучил публику не верить слепо каждому его громкому объявлению о достижении "невероятного прогресса" по Украине.В конечном итоге важно, что последует на практике после всех раундов консультаций. Если Вашингтон внесёт в конечный вариант плана те предложенные Киевом правки, которые неприемлемы для Москвы, то российская сторона, естественно, этот проект отклонит, переговорный процесс вновь застопорится, Украина и Европа станут требовать от Трампа ужесточения антироссийских санкций, утверждая, что именно Кремль не хочет прекращения войны. А Трамп-то с самого начала второго президентского срока подчёркивал, что завершение украинского кризиса откроет для Штатов путь к выгодному экономическому сотрудничеству с РФ.С другой стороны, если в отказ от сделки пойдёт Киев, сдержит ли Трамп обещание полностью прекратить военную помощь, ведь американская казна прилично пополняется за счёт проданного партнёрам по НАТО оружия, которое затем через посредников поступает к ВСУ? Плюс продолжение боевых действий – это повод для Белого дома расширять санкции против РФ в стратегически важных для себя сферах, энергетики прежде всего.Впрочем, исходя из имеющегося опыта, можно также смело допустить, что Зеленский согласится на выдвинутые условия, но выполнять их не будет."Киев в идеале хотел бы прекращения огня, а при этом никаких дополнительных обязательств он бы на себя не брал: не вступать в НАТО, не ограничивать свои вооружённые силы и так далее. Но это максималистская программа, сейчас она будет подвергаться коррективам. Посмотрим, в каком виде они будут. Судя по итогам встречи, ссориться с Трампом Киев явно не хочет. Поэтому они будут стараться выхолостить из этого плана самые неприятные для себя и неудобные положения", - считает эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.Чуть ранее, отвечая на вопрос, что будет, если Зеленский откажется от американского мирного плана, Трамп заявил: "Тогда он может продолжать сражаться до разрыва своего маленького сердца". Только уже без помощи США, вероятно.Читайте также Теперь всё зависит от России: почему для Трампа и Зеленского так важно окончательное решение Путина.

