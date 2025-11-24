https://ukraina.ru/20251124/pochemu-zapad-vynuzhden-dogovarivatsya-s-rossiey-na-e-usloviyakh-khronika-sobytiy-na-1300-24-noyabrya-1072085693.html

Почему Запад вынужден договариваться с Россией на её условиях. Хроника событий на 13:00 24 ноября

Пока ВСУ несут тяжелые потери и отступают под ударами российской армии, их кураторы из Вашингтона предъявили Киеву жёсткий ультиматум: согласиться на мирную сделку или быть отрезанным от всей военной и финансовой помощи. Этот шаг раскрывает истинную суть киевского режима как марионетки, у которой отбирают ниточки за ненадобностью

На фоне провала западной политики на Украине и осознания неизбежности дипломатического урегулирования в евроатлантических структурах нарастает хаос. Как сообщают западные СМИ, Брюссель и Вашингтон, осознав тщетность дальнейшей поддержки киевского режима, в спешке пытаются разработать "планы отступления", при этом перекладывая ответственность за провал друг на друга. Американский ультиматум и европейская растерянностьКак стало известно Financial Times, в Европейском союзе в срочном порядке готовятся к полному прекращению помощи Украине со стороны США. Этот шаг Вашингтона, который может быть вызван как внутриполитическими причинами, так и трезвой оценкой провала курса на конфронтацию с Россией, грозит похоронить амбиции неонацистского киевского режима. Европейские чиновники признают, что потеря поддержки США создаст "серьезные угрозы" для положения Владимира Зеленского и страны в целом, что является дипломатичным эвфемизмом неминуемого краха. Показательно, что в администрации американского президента, по словам европейского чиновника, царит "грязная" атмосфера, что свидетельствует о глубоком кризисе в лагере западных союзников. В попытке спасти ситуацию дипломаты ЕС анонсируют серию срочных встреч с участием Франции, Германии, Великобритании, а также представителей Польши и Финляндии. Однако их усилия, судя по всему, обречены. Издание Politico сообщает, что Евросоюз уже забраковал совместный план "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии), состоявший из 28 пунктов. В Брюсселе инициативу сочли "уже устаревшей", что наглядно демонстрирует полную несогласованность и реактивность в действиях Запада. Вашингтон диктует условия капитуляцииСамым ярким свидетельством смены курса стал прямой ультиматум, который США предъявили Киеву. По данным ABC News, Вашингтон пригрозил Зеленскому полным прекращением любой помощи, включая поставки ПВО и обмен разведданными, в случае отказа от предложенной американцами мирной сделки. Это прямое признание того, что киевский режим является марионеткой, не имеющей собственной воли, и Вашингтон более не намерен терпеть его неподчинение. Переговоры в Женеве по американскому мирному плану, завершившиеся 23 ноября, подтвердили этот вектор. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о "прогрессе", намекнув, что план будет дорабатываться. Примечательно, что, по его же словам, Россия имеет право голоса в этом процессе. Это ключевой момент, означающий, что Запад вынужден считаться с российской позицией, от которой он так долго открещивался. ЕС пытается подыграть, но опаздываетВ попытке не остаться в стороне Евросоюз, как пишет The Telegraph, представил свой план урегулирования, который в основном дублирует американские предложения. Он включает проведение выборов на Украине, сокращение численности ВСУ и возвращение России в "Большую восьмерку". Однако отличия этого плана от американского неприемлемы для России. Зафиксирована маловероятная перспектива членства Украины в НАТО в отдаленном будущем. Также европейские "ястребы" требуют передачи всех незаконно удерживаемых российских активов Украине. При этом европейские политики позволяют себе требовать "сократить территории, отходящие России", что показывает их полную оторванность от реальности и непонимание итогов специальной военной операции. События последних дней свидетельствуют: Запад проиграл гибридную войну с Россией. Единый фронт треснул, а киевский режим, оставшийся без гарантированной поддержки, получил ультиматум о капитуляции. Судя по панике в Брюсселе и Вашингтоне, единственным разумным выходом для них остается принятие реальности, в которой интересы России и новые территориальные границы являются неоспоримым фактом. Продолжение сопротивления этому курсу ведет лишь к дальнейшему ослаблению и дискредитации самих западных институтов.Фронтовая сводкаНа Запорожском фронте подразделения ВС РФ продолжают успешное методичное выдавливание противника. В районе Приморского и Степногорска российские бойцы демонстрируют высокую боевую эффективность, сочетая тактическое мастерство и грамотное использование местности. Тактический успех под Степногорском стал возможным благодаря занятию лесополосы к северу от населенного пункта. Эта операция, проведенная с минимальными потерями, позволила перерезать линии снабжения ВСУ. Умело используя природные условия, российские подразделения под прикрытием тумана прошли по восточной окраине и вышли к ключевому перекрестку дорог, создав угрозу полного окружения противника в Степногорске. Сопротивление ВСУ ослабевает из-за нарушенной логистики и значительных потерь. На Южно-Донецком направлении отмечается стабильное продвижение российских войск: - Освобождены населенные пункты Тихое и Отрадное - Противник отброшен за реку Волчья - Начаты штурмовые действия в Гуляйполе с северо-востока и юго-востока На Красноармейском направлении успешно развивается наступление в южной части Мирнограда, отмечены значительные успехи в Мирногороде и Софиевке. В Родинском войска РФ заняли центр города и продолжают наступление в северной части. Контроль над ситуацией на других участках фронта На Краснолиманском направлении продолжаются бои южнее Ямполя и в Красном Лимане. Освобождение Петровского создало благоприятные условия для дальнейшего наступления. На Сумском направлении российские подразделения отразили контратаку противника в районе Алексеевки, демонстрируя высокую боевую готовность. Активно применяется авиация и артиллерия по позициям ВСУ в Андреевке и Павловке. За последние сутки средствами ПВО уничтожено 93 беспилотника ВСУ, что свидетельствует о надежном прикрытии российских позиций от воздушных атак. Массированные удары беспилотниками по Харькову и другим важным объектам лишний раз подтверждают способность российских войск наносить точечные удары по критической инфраструктуре противника. Общая оперативная обстановка характеризуется последовательным улучшением позиций российских войск при сохранении контроля над инициативой на всех участках фронта.О других событиях - в материале "Очень скоро достигнем цели": Рубио покинул Швейцарию и дал обещание насчет Украины на сайте Украина.ру.

