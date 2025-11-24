https://ukraina.ru/20251124/porazil-tsel-na-distantsii-57-kilometrov-polkovnik-alekhin-o-sekrete-dalnosti-drona-bumerang--1071873358.html

Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг"

Российский FPV-дрон "Бумеранг" успешно поразил цель на рекордной дистанции в 57 километров благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин

На вопрос о новом рекорде дальности, Алехин приводит слова специалистов. "Российский FPV-дрон "Бумеранг" успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи", — сообщает полковник запаса.Своеобразный рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. "Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи", – сообщили специалисты", — цитирует эксперт.Данное техническое решение только начинает применяться в зоне боевых действий. "Усиленные "Бумеранги" с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов", — констатировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Также на тему применения беспилотников — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.

2025

