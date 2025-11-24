Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг" - 24.11.2025 Украина.ру
Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг"
Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг" - 24.11.2025
Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг"
Российский FPV-дрон "Бумеранг" успешно поразил цель на рекордной дистанции в 57 километров благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-24T05:30
2025-11-24T05:30
На вопрос о новом рекорде дальности, Алехин приводит слова специалистов. "Российский FPV-дрон "Бумеранг" успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи", — сообщает полковник запаса.Своеобразный рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. "Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи", – сообщили специалисты", — цитирует эксперт.Данное техническое решение только начинает применяться в зоне боевых действий. "Усиленные "Бумеранги" с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов", — констатировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Также на тему применения беспилотников — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг"

05:30 24.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Российский FPV-дрон "Бумеранг" успешно поразил цель на рекордной дистанции в 57 километров благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос о новом рекорде дальности, Алехин приводит слова специалистов. "Российский FPV-дрон "Бумеранг" успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи", — сообщает полковник запаса.
Своеобразный рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. "Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи", – сообщили специалисты", — цитирует эксперт.
Данное техническое решение только начинает применяться в зоне боевых действий. "Усиленные "Бумеранги" с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов", — констатировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
Также на тему применения беспилотников — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
