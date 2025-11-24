https://ukraina.ru/20251124/porazil-tsel-na-distantsii-57-kilometrov-polkovnik-alekhin-o-sekrete-dalnosti-drona-bumerang--1071873358.html
Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг"
Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг" - 24.11.2025 Украина.ру
Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг"
Российский FPV-дрон "Бумеранг" успешно поразил цель на рекордной дистанции в 57 километров благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-24T05:30
2025-11-24T05:30
2025-11-24T05:30
новости
украина
россия
геннадий алехин
украина.ру
fpv-дрон
дроны
беспилотники
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_ad01b19ea30195f8fe79349754764e4b.jpg
На вопрос о новом рекорде дальности, Алехин приводит слова специалистов. "Российский FPV-дрон "Бумеранг" успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи", — сообщает полковник запаса.Своеобразный рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. "Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи", – сообщили специалисты", — цитирует эксперт.Данное техническое решение только начинает применяться в зоне боевых действий. "Усиленные "Бумеранги" с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов", — констатировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Также на тему применения беспилотников — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48360dcfe5f0b664bb88dcd44d770a79.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, геннадий алехин, украина.ру, fpv-дрон, дроны, беспилотники, бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, главные новости, новости россии, военный эксперт, военный
Новости, Украина, Россия, Геннадий Алехин, Украина.ру, fpv-дрон, дроны, беспилотники, БПЛА, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Главные новости, новости России, военный эксперт, военный
Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг"
Российский FPV-дрон "Бумеранг" успешно поразил цель на рекордной дистанции в 57 километров благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин