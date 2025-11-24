Кратчайшая дорога к Киеву: военный эксперт о возможном "зимнем заходе" в Черниговскую область - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/kratchayshaya-doroga-k-kievu-voennyy-ekspert-o-vozmozhnom-zimnem-zakhode-v-chernigovskuyu-oblast-1071979240.html
Кратчайшая дорога к Киеву: военный эксперт о возможном "зимнем заходе" в Черниговскую область
Кратчайшая дорога к Киеву: военный эксперт о возможном "зимнем заходе" в Черниговскую область - 24.11.2025 Украина.ру
Кратчайшая дорога к Киеву: военный эксперт о возможном "зимнем заходе" в Черниговскую область
Одним из возможных и выгодных сценариев зимней кампании могло бы стать открытие фронта в Черниговской области. Это создаст прямую угрозу Киеву и заставит ВСУ перебрасывать силы с других критических направлений. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру
2025-11-24T06:00
2025-11-24T06:00
новости
киев
черниговская область
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_0:50:1666:987_1920x0_80_0_0_03885155afd663ed5fd08c0fece92c56.jpg
Комментируя возможные перспективы зимней кампании, эксперт отметил: "Есть еще не самый вероятный вариант: я бы не удивился, если бы зимой мы пошли в Черниговскую область. В прошлом году это направление, по мнению Шлепченко, было "оперативным тупиком, которое никому не было нужным". "Мы туда не лезли, потому что "зайдешь ты в эти леса, а что дальше?". Украину там тоже все устраивало, потому что она прорвалась в Курскую область и все силы бросала туда", — заявил Шлепченко.По его словам, сейчас, когда ВС РФ превосходят противника в живой силе, выгодно растягивать вражеские порядки.Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.
киев
черниговская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_143:0:1524:1036_1920x0_80_0_0_b6982a7c7694ffceb14097188203c9a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, черниговская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, аналитики, военнаяаналитика
Новости, Киев, Черниговская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, аналитики, ВоеннаяАналитика

Кратчайшая дорога к Киеву: военный эксперт о возможном "зимнем заходе" в Черниговскую область

06:00 24.11.2025
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Одним из возможных и выгодных сценариев зимней кампании могло бы стать открытие фронта в Черниговской области. Это создаст прямую угрозу Киеву и заставит ВСУ перебрасывать силы с других критических направлений. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя возможные перспективы зимней кампании, эксперт отметил: "Есть еще не самый вероятный вариант: я бы не удивился, если бы зимой мы пошли в Черниговскую область. В прошлом году это направление, по мнению Шлепченко, было "оперативным тупиком, которое никому не было нужным".
"Мы туда не лезли, потому что "зайдешь ты в эти леса, а что дальше?". Украину там тоже все устраивало, потому что она прорвалась в Курскую область и все силы бросала туда", — заявил Шлепченко.
По его словам, сейчас, когда ВС РФ превосходят противника в живой силе, выгодно растягивать вражеские порядки.
"Это регион, который по кратчайшей дороге выводит нас к Киеву без всякого штурма самого Чернигова. И наш заход туда уже напряжет ВСУ настолько, что им надо будет собирать там группировку", — резюмировал военный обозреватель.
Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.
О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевЧерниговская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОСпецоперациянаступление ВС РФнаступление РоссиианалитикиВоеннаяАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:44Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве
07:20ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
07:00Недосягаемый паспорт РФ. Павел Волков о проблемах обменянных гражданских пленных с Украины в России
06:50Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали
06:40Тимур и его команда. Особенности национальной коррупции
06:30Тамада политического кризиса. Почему депутат Рады Потураев стал рупором украинской фронды
06:20Эксперты о том, чем закончится украинский конфликт: капитуляцией Украины или присоединением к РФ
06:10Дебет и кредит СВО: вопросы общей экономики
06:00Кратчайшая дорога к Киеву: военный эксперт о возможном "зимнем заходе" в Черниговскую область
05:45Украина за неделю. Из Киева транзитом через Женеву: каким план Трампа доедет до Москвы
05:30Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг"
05:15Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города
05:00"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси
04:50Контроль логистики и инфраструктуры: эксперт о том, как бойцы закрепляются в ключевых районах Купянска
04:40"Свободных денег у Германии нет": Борисов про требование Мерца ограничить въезд беженцев с Украины
04:37Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"На Украине будут хлопать в ладоши": эксперт о возможной смене власти в США в пользу Конгресса
04:15"Что нужно — всё таскает": военный эксперт оценил ударный дрон "Князь Вандал Новгородский"
04:01Наступление ВС РФ и "нервные" переговоры в Женеве. Итоги 23 ноября
04:00"Танк — расходник современной войны": политолог сравнил подходы к бронетехнике в России и Германии
Лента новостейМолния