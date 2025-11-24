https://ukraina.ru/20251124/kratchayshaya-doroga-k-kievu-voennyy-ekspert-o-vozmozhnom-zimnem-zakhode-v-chernigovskuyu-oblast-1071979240.html

Кратчайшая дорога к Киеву: военный эксперт о возможном "зимнем заходе" в Черниговскую область

Кратчайшая дорога к Киеву: военный эксперт о возможном "зимнем заходе" в Черниговскую область

Одним из возможных и выгодных сценариев зимней кампании могло бы стать открытие фронта в Черниговской области. Это создаст прямую угрозу Киеву и заставит ВСУ перебрасывать силы с других критических направлений. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру

Комментируя возможные перспективы зимней кампании, эксперт отметил: "Есть еще не самый вероятный вариант: я бы не удивился, если бы зимой мы пошли в Черниговскую область. В прошлом году это направление, по мнению Шлепченко, было "оперативным тупиком, которое никому не было нужным". "Мы туда не лезли, потому что "зайдешь ты в эти леса, а что дальше?". Украину там тоже все устраивало, потому что она прорвалась в Курскую область и все силы бросала туда", — заявил Шлепченко.По его словам, сейчас, когда ВС РФ превосходят противника в живой силе, выгодно растягивать вражеские порядки.Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.

