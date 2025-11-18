Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки - 18.11.2025 Украина.ру
Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-11-18T15:59
2025-11-18T15:59
Мне очень нравится, как складывается обстановка в Запорожской области. Это продолжение истории, которая началась со взятия Угледара. Мы двигаемся с востока и сворачиваем в рулон оборонительные линии врага, которые были выстроены для отражения атаки с юга.ВСУ сами довели ситуацию до такой стадии, когда утащили оттуда все, что можно, а "Восток" пошел в наступление. Да, противник пытается удержать Гуляйполе только за счет минирования всех подступов к нему.Запорожье – город, который включен в состав РФ. И это уже третий областной центр, который киевскому режиму надо обязательно удерживать, чтобы не допускать больших политических потрясений.Да, мы стоим близко от Харькова, но он слишком большой, чтобы его штурмовать. Для этого 100-тысячной группировки не хватит. Да, есть Сумы, но город по-прежнему прикрывает крупный лесной массив, пройти к которому от Юнаковки нам так и не удалось. А вот продвижение к Запорожью добавит ВСУ еще одну головную боль. Это будет еще один чемодан без ручки, которой тащить тяжело, а бросить – жалко.Что касается ближайшей перспективы, то это Северск и Красный Лиман. Мы там создаем условия для охвата Славянско-Краматорской агломерации – этого забора на 50 километров из промышленной и урбанизированной застройки. Также я ожидаю окончательного освобождения Купянска и восстановления там железнодорожного узла, чтобы запитать крупную группировку, способную пойти на юг Харьковской области.Есть еще не самый вероятный вариант: я бы не удивился, если бы зимой мы пошли в Черниговскую область.В прошлом году это направление было оперативный тупиком, которое никому не было нужным. Мы туда не лезли, потому что "зайдешь ты в эти леса, а что дальше?". Украину там тоже все устраивало, потому что она прорвалась в Курскую область и все силы бросала туда. А сейчас, когда мы превосходим противника в живой силе, нам выгодно растягивать вражеские порядки. То есть значение Черниговской области меняется.Это регион, который по кратчайшей дороге выводит нас к Киеву без всякого штурма самого Чернигова. И нас заход туда уже напряжет ВСУ настолько, что им надо будет собирать там группировку и обеспечивать ее. Эти войска на защиту Донбасса, Запорожья и Херсона уже не пойдут.Кстати, Херсон – это направление, которое оказалось подвешенным. Мы побили мосты на остров Карантинный. Были сообщения, что наши ДРГ туда заходят. Оказалось, что зашли, потрогали и ушли. Но при достаточном ослаблении противника вполне вероятно, что наши войска попытаются вернуться в город.В общем, помимо успехов под Купянском, Лиманом и Северском я жду, что будет расширяться зона боевых действий за счет Черниговской области и Херсона.
Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки

15:59 18.11.2025
 
© Украина.руВлад Шлепченко
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Мне очень нравится, как складывается обстановка в Запорожской области. Это продолжение истории, которая началась со взятия Угледара. Мы двигаемся с востока и сворачиваем в рулон оборонительные линии врага, которые были выстроены для отражения атаки с юга.
ВСУ сами довели ситуацию до такой стадии, когда утащили оттуда все, что можно, а "Восток" пошел в наступление. Да, противник пытается удержать Гуляйполе только за счет минирования всех подступов к нему.
Запорожье – город, который включен в состав РФ. И это уже третий областной центр, который киевскому режиму надо обязательно удерживать, чтобы не допускать больших политических потрясений.
Да, мы стоим близко от Харькова, но он слишком большой, чтобы его штурмовать. Для этого 100-тысячной группировки не хватит. Да, есть Сумы, но город по-прежнему прикрывает крупный лесной массив, пройти к которому от Юнаковки нам так и не удалось. А вот продвижение к Запорожью добавит ВСУ еще одну головную боль. Это будет еще один чемодан без ручки, которой тащить тяжело, а бросить – жалко.
Что касается ближайшей перспективы, то это Северск и Красный Лиман. Мы там создаем условия для охвата Славянско-Краматорской агломерации – этого забора на 50 километров из промышленной и урбанизированной застройки. Также я ожидаю окончательного освобождения Купянска и восстановления там железнодорожного узла, чтобы запитать крупную группировку, способную пойти на юг Харьковской области.
Есть еще не самый вероятный вариант: я бы не удивился, если бы зимой мы пошли в Черниговскую область.
В прошлом году это направление было оперативный тупиком, которое никому не было нужным. Мы туда не лезли, потому что "зайдешь ты в эти леса, а что дальше?". Украину там тоже все устраивало, потому что она прорвалась в Курскую область и все силы бросала туда. А сейчас, когда мы превосходим противника в живой силе, нам выгодно растягивать вражеские порядки. То есть значение Черниговской области меняется.
Это регион, который по кратчайшей дороге выводит нас к Киеву без всякого штурма самого Чернигова. И нас заход туда уже напряжет ВСУ настолько, что им надо будет собирать там группировку и обеспечивать ее. Эти войска на защиту Донбасса, Запорожья и Херсона уже не пойдут.
Кстати, Херсон – это направление, которое оказалось подвешенным. Мы побили мосты на остров Карантинный. Были сообщения, что наши ДРГ туда заходят. Оказалось, что зашли, потрогали и ушли. Но при достаточном ослаблении противника вполне вероятно, что наши войска попытаются вернуться в город.
В общем, помимо успехов под Купянском, Лиманом и Северском я жду, что будет расширяться зона боевых действий за счет Черниговской области и Херсона.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта Днепропетровской и Запорожской областей
