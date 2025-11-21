https://ukraina.ru/20251121/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-kontury-nadvigayuscheysya-na-vsu-katastrofy-1071927911.html

Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы

21.11.2025

Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы

Основные участки боевых действий на довольно протяжённой линии фронта сосредоточены на направлениях Красноармейск, Константиновка, район от Гуляйполя до Красноармейска (стык Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР), район Красного Лимана (наступление на Святогорск и дорогу Изюм—Славянск), а также, безусловно, Харьковский фронт

В динамике боёв отмечается поступательное продвижение ВС РФ на указанных направлениях, в частности в районе Красноармейска и Купянска (ликвидация ВФУ в "котлах") и на Запорожско-Днепропетровском участке.Противник за минувшие несколько дней явно напрашивался на "ответку" и наконец-то дождался мощного, конкретного удара со стороны ВС РФ. По данным украинского мониторинга, прилетело более 476 ударных дронов, а также 48 ракет различного типа, в том числе "Калибры" и "Кинжалы". Как водится в таких случаях, "титаны неба почти всё сбили", хотя и признали 41 попадание в 14 локациях.Как всегда, слукавили официальные представители ВСУ, а проще сказать — соврали. На текущий момент известно как минимум о более 80 взрывах в ходе ударов по военным целям и объектам двойного назначения в Павлограде, Днепропетровске, Терновке, Верхнеднепровске, Харькове, Лозовой, Сумах, Сновске, Бахмаче, Одессе, Затоке, Львове, Бурштыне, Тернополе и Ивано-Франковске.Согласно оперативным сведениям наших проверенных источников, основной залп пришёлся на ракеты "воздух—земля" Х-101, которые в количестве сорока единиц и тремя волнами атаковали в основном западные регионы Украины. Как отмечают более-менее адекватные информационные ресурсы противника, идёт натуральное добивание энергетики "незалежной".Признаётся, что после прилётов "Кинжалов", которые, по всей видимости, поразили в Киеве новейшие американские ЗРК и, возможно, центр управления ПВО, "Герани" спокойно долетели до Львова и устроили огневой кошмар для складов и подстанций.Поступают сведения, что громко было в южном пригороде, где находятся бронетанковый завод и аэродром, на котором базируются F-16. Подробности наверняка будут позже — и скорее всего очень хорошие.В Стрые (Львовская область) гремело на всю катушку. Подземное газовое сооружение и военная база с бункерами принимали "Калибры". Есть информация, что в них могли квартировать иностранные военные инструкторы — теперь они "попали в аварии" или "умерли от инфаркта". Можно даже не сомневаться, что именно с такими формулировками их отправят в цинковых гробах на родину.Прилетело и по Бурштыну (Ивано-Франковская область). Под комбинированной атакой БПЛА и ракет находилась Бурштынская ТЭС. Мониторинговые каналы пишут, что 3 крылатые ракеты Х-22 поразили газовую инфраструктуру возле города Лубны (Полтавская область). Доразведка, видимо, показала, что нужно повторить, — что и было сделано.Традиционно выносится инфраструктура в прифронтовой зоне. В Харькове — минимум двадцать прилётов, взрыв за взрывом… Основательно разрушен супермаркет элитных продуктов "Сельпо", в складских помещениях которого хранились запчасти для боевой техники, а также осуществлялась сборка беспилотников различных типов. Начались перебои с электричеством.Российские войска стремительно идут вперёд.Стратегическое поражение Киева становится всё более реальным. Группировка "Восток" прорвала рубежи вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Запорожской и Днепропетровской областях. В последнем случае оборона противника местами просто посыпалась.В результате "восточные" вошли в Андреевку, находящуюся к югу от важного с оперативной точки зрения посёлка городского типа Покровское. Наши войска провели несколько атак, чтобы улучшить своё тактическое положение. Но противник предпочёл не ввязываться в бой и сразу отступил. "Восточные" на плечах отходящих боевиков ворвались в Андреевку.Не менее тяжёлая для Киева ситуация в Запорожской области. Здесь оперативно-тактическая группа ВС РФ внезапным броском продвинулась на десять с лишним километров. Наступающие армейские части и подразделения вошли в населённый пункт Яблоково и готовятся зачищать соседнее Равнополье. Нам осталось чуть более семи километров до Гуляйполя.Важнейшая дорога, снабжающая украинскую группировку, которая держит оборону в Запорожской области на линии Орехов—Гуляйполе, уже под ударами наших FPV-дронов и артиллерии.На прошлой неделе оживились штурмовые подразделения, находящиеся в "выступе" — повернутом на запад участке границы Днепропетровской области и ДНР. Бойцы группировки "Центр" стремительным броском взяли Новопавловку. И теперь идут вдоль границы Днепропетровщины и Донбасса. Цель очевидна — трасса М-30, она же "Днепропетровский коридор".Случай с оставлением боевиками позиций в Андреевке далеко не единичен. Противник всё чаще стремится как можно быстрее отойти назад. Причём отступление идёт даже когда ВС РФ не имеют численного превосходства.До недавнего времени действия российской оперативно-тактической группы в Запорожье носили вспомогательный характер. Но за последние две недели ВС РФ на этом направлении добились существенных результатов. Наступающие части и подразделения активно используют благоприятную степную местность и совершают стремительные прорывы.Сейчас главная интрига разворачивается вокруг Гуляйполя. Российские войска за несколько дней подошли к этому населённому пункту вплотную. Стоит напомнить, что это важнейший украинский узел обороны в Запорожской области. Его потеря может обернуться для противника непредсказуемыми последствиями.Формально до Гуляйполя частям и подразделениям группировки войск "Восток" ещё семь километров. Но надо учитывать, что речь идёт о ровной степной местности. Здесь у ВСУ нет эшелонированной обороны.В Днепропетровской области группировки войск "Центр" и "Восток" бьют сразу на нескольких направлениях. И украинская оборона у "ленточки" между Донбассом и Днепропетровщиной начинает разваливаться. "Посыпались" и отряды противника в районе пгт Покровское.Но несмотря на благоприятную обстановку, российское командование не спешит бросать войска в стремительные прорывы. Очевидно, что ВС РФ действуют по плану. Сначала разблокируют приграничье и "выступ", затем ударят по трассе М-30, перерезая снабжение группировки ВФУ в Донбассе, и только после этого начнут штурм Покровского.Между тем украинское командование пока не может прийти в себя после прорывов ВС РФ в Запорожской и Днепропетровской областях. За прошедшую неделю не наблюдалось осмысленных попыток противника переломить ситуацию. Очевидно, что у Киева нет плана обороны в условиях быстро меняющейся обстановки.Новости СВО с других участков фронта также свидетельствуют о надвигающейся на украинскую армию катастрофе.Группировка войск "Запад" добилась серьёзных успехов на линии Святогорск—Лиман—Ямполь—Северск. Наши части и подразделения широким фронтом вышли к юго-восточным пригородам Лимана. Под полным огневым контролем ВС РФ находится важнейшая автомобильная развязка. Через неё идёт снабжение украинских формирований в Лимане, Ямполе и частично в Святогорске.Группировка войск "Днепр" расправляет плечи: Малая Токмачка наша, на очереди Орехов. В последнем ситуация для ВСУ серьёзно ухудшилась. Российские войска смогли зацепиться за первые дома этого населённого пункта.Украинское командование делало ставку на упорную оборону посёлка Яровая. Он находится на подступах к Святогорску. Но штурмовые подразделения группировки "Запад" прорвали оборону ВСУ и сразу с двух сторон обошли этот населённый пункт. В результате ВС РФ заблокировали достаточно большие украинские силы.Продолжаются тяжёлые бои в районе Купянска. Так, на восточном берегу реки Оскол группировка войск "Запад" очистила значительную часть города. Надо понимать, что сам восточный Купянск, а также Купянск-Узловой — это районы, где находятся запасы материально-технических средств, горюче-смазочных материалов и боеприпасов Заоскольской группировки противника. Поэтому нашим войскам крайне важно взять под контроль эту территорию. Потеряв тылы, противник не сможет долго обороняться.А пока крупные силы противника связаны боями на Купянском направлении, группировка "Север" расширяет зону контроля в Харьковской области. Так, "северные" наконец консолидировали свои разрозненные плацдармы в районе Двуречанского. Теперь ВС РФ контролируют на западном берегу реки Оскол значительную территорию от Мелового до Двуречанского и дальше до самого Купянска.В Покровско-Мирноградской агломерации наступает самый важный момент всей российской операции. Теперь частям и подразделениям группировки "Центр" надо стремительным броском освободить Димитров/Мирноград. Такого мнения придерживаются наши эксперты. При таком развитии ситуации ВС РФ смогут быстро перебросить высвободившиеся силы на новые направления. И, пользуясь оперативной инициативой, продолжить разгром противника на Донбассе.Тактико-технический анализ текущей ситуацииЛиния фронта определяется сейчас зоной перекрывающегося воздействия БПЛА и артиллерии (глубиной до 20–25 км), на которую приходятся основные потери пехоты. Российская сторона активно применяет тактику инфильтрации малыми группами (1–2 чел.) с целью проникновения вглубь обороны ВФУ и последующего накопления сил.Проводятся механизированные атаки, хотя их эффективность оценивается как невысокая. Украинская оборона строится на системе редких позиционных точек (2–3 чел.), не обеспечивающих даже перекрёстного стрелкового огня ("пористый" фронт).Широко внедряются наземные БНТС/телеуправляемые платформы и шасси для логистики и эвакуационных задач. ВСУ постоянно контратакуют в попытках обозначить присутствие на утраченных территориях/в полевых укреплениях/в зданиях для создания информационной иллюзии сохранения позиций.Борьба за превосходство в зоне поражения (БПЛА/артиллерия) является центральным элементом оперативной динамики. Снижение эффективности БПЛА в условиях ухудшения погоды (туман, дождь) работает на ту из сторон, которая имеет лучше обученную в тактическом отношении пехоту, способную не полагаться на дроны (индивидуальная огневая и инженерная подготовка солдата, выносливость, умелое использование бронетехники отделениями и взводами, применение малых средств тактического передвижения — скутеры, багги, мопеды, мотоциклы).БПЛА остаются основным инструментом доставки поражающих средств. Обе стороны наращивают тактические радиолокационные сети для борьбы с коптерами. Отмечается рост использования дешёвых средств перехвата украинской стороной.Артиллерия сохраняет критическую важность для подавления противника, особенно в условиях минимальной видимости (непогода, туман). Западными аналитиками снова отмечается нехватка артиллерийских боеприпасов, особенно повышенной дальности, у ВФУ. Наиболее эффективным средством противодействия бронетехнике остаются минно-взрывные и инженерные заграждения.Наше наступление характеризуется методичным давлением и локальными успехами, но всё ещё не приводит к оперативным прорывам. Ожидается, что в зимний период активность боевых действий может стать ограниченной, а фронт — стабилизироваться из-за снижения эффективности тактики инфильтрации и авиаподдержки.Ключевыми проблемами для украинской стороны остаются сокращение общих людских уже мобилизованных резервов, артиллерийских боеприпасов и нехватка количества солдат в пехоте из-за разбухания подразделений боевого обеспечения и логистики, что вынуждает ВФУ к постоянному "пожарному" методу латания фронта.В целом складывающаяся оперативная обстановка характеризуется напряжёнными позиционными боями с поступательным продвижением российской стороны на отдельных направлениях. Исход продолжающейся войны будет определяться способностью сторон быстро восполнять ресурсы, постоянно адаптировать тактику и поддерживать боевую устойчивость своих фронтовых группировок. А также интенсифицировать воздушные (авиация, ракеты, БПЛА) удары по фронтовым позициям и по глубоким тылам противника, постоянно повышая их массовость и эффективность.Читайте также: FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации

