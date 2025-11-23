https://ukraina.ru/20251123/vokrug-bulgakova-nikolay-ivanovich-1071707381.html

"Вокруг Булгакова": Николай Иванович

"Вокруг Булгакова": Николай Иванович - 23.11.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Николай Иванович

Николай Иванович – сосед Маргариты с нижнего этажа в арбатском особняке. Он был пленён ставшей ведьмой Наташей (которую хотел сделать любовницей), обращён в "перевозочное средство" (борова) и стал живым свидетелем сатанинского бала. Потом он появляется в эпилоге в виде лица на удивление мечтательного: "зачем, зачем я не улетел с нею?"

2025-11-23T12:00

2025-11-23T12:00

2025-11-23T12:00

"вокруг булгакова"

история

москва

сходня

киев

михаил булгаков

николай васильевич гоголь

иоганн гете

писатель

политик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg

Образ, на самом деле, архетипический – такой кондовый советский чиновник-бюрократ, точнее, в реалиях того времени, "совпартработник" (правда, о роде занятий Николая Ивановича в романе ничего не говорится).Итак – внешность. Мы его видим, когда он возвращается со службы и вид имеет вполне классический – "пожилой и солидный человек с бородкой, в пенсне и с чуть‑чуть поросячьими чертами лица". Важные черты – лысина и бородка клинышком. Ну и номенклатурный портфель конечно. Судя по всему, склонен к полноте (во всяком случае на это намекает преображение в борова).Он не просто чиновник, а чиновник высокопоставленный – живёт в центре Москвы, имеет отдельную квартиру (этаж) в особняке, с работы его привозит служебная машина. Выглядит всё как сумма пожеланий Булгакова в плане устройства жизни (так им и не достигнутая, хотя квартиру в районе Арбата он всё же получил).Личные качества персонажа тоже типичны для номенклатурного человека.Он, например, пытается соблазнить Наташу (она красавица, он, видимо, долго к ней присматривался, а тут благодаря Маргарите нарисовался повод для знакомства), но при этом побаивается жену – Клавдию Петровну – и требует от дьявольской шайки справку ("удостоверение"), о том, что он не ночевал дома по уважительной причине.Зная реалии отметим, что он в большей степени боится не так жены (хотя боится – это заметно и в эпилоге), как публичного скандала с вполне вероятными оргвыводами. Конечно в 1930-е годы всё было не так сурово, как в 1970-80-е, когда парткомы прямо вмешивались в семейную жизнь. И тем не менее…В конце концов показательно преображение – если женщины становятся ведьмами (кстати, удивительно, что реакция Маргариты и Наташи на крем одинаковая – мы-то знаем, что первая ну вот совсем не святая, а вторая по любому честнее…), то он превращается в свинью.Тут и прорыв внутреннего содержания (свинство, оно свинство и есть), и отсылка к библейской истории о том, как Иисус вселил бесов в свиней… Правда, свиньи после этого бросились в море и, естественно, погибли. Николай Иванович отправляется в полёт и вполне спокойно из него возвращается. Даже со справкой об Бегемота. Ну и постоянный мотив демонологии о применении свиней ведьмами в качестве транспортного средства (это и у Гоголя есть, и у Гёте).Преображение связано, безусловно, со слабостью Николая Ивановича к слабому полу и элементом наказания тут является преображение именно в борова, а не кабана. Впрочем, возможно это намёк на то, что пожилой Николай Иванович, если бы даже ему удалось соблазнить Наташу, которая как минимум вдвое его младше, оказался бы ничуть не лучше борова...С лёгкой руки Бориса Гаспарова считается, что прототипом Николая Ивановича был… Николай Иванович – Бухарин. Черт сходства тут много, начиная с внешности, высокого положения в партии, старомодности и богатой семейной жизни (три брака, из которых два официальных). В 1938 году ему было 50 лет – возраст вполне почтенный даже сейчас, а его третьей жене Анне Лариной в 1934 году, когда они женились, – всего 20.Жил он, кстати, не столько в Доме на набережной, сколько на "известинских дачах" в Сходне, причём соседом его был Карл Радек (которого считают одним из возможных прототипов скетчиста Хустова, но по причинам совершенно невнятным).Разумеется, все эти черты сходства сами по себе ни на что не указывают, но есть гораздо более серьёзные основания считать, что Булгаков имел мотивы представить его в неприглядном виде.Бухарин был одним из организаторов антирелигиозной кампании, которой в некоторой степени посвящён "закатный роман" (вспомним его начало).Булгаков наверняка читал статью Бухарина в журнале "Безбожник", к которой говорилось, в частности, следующее:"…добраться и до небесных корон, взять на учёт кое-кого на небе. Для этого нужно прежде всего начать с выпуска противобожественных прокламаций, с этого начинается великая революция. Правда, у богов есть своя армия и, даже, говорят, полиция: архистратиги разные, Георгии Победоносцы и прочие георгиевские кавалеры. В аду у них настоящий военно-полевой суд, охранка и застенок. Но чего же нам-то бояться? Не видали мы, что ли, этаких зверей и у нас на земле? Так вот, товарищи, мы предъявляем наши требования: отмена самодержавия на небесах; (…) выселение богов из храмов и перевод их в подвалы (злостных в концентрационные лагеря); передача главных богов как виновников всех несчастий суду пролетарского ревтрибунала".Наверняка был писатель знаком и с автобиографией Бухарина для энциклопедического словаря "Гранат", в которой тот сообщил, что в детстве вообразил себя Антихристом. "Так как я из Апокалипсиса знал, что мать антихриста должна была быть блудницей, то я допрашивал свою мать (…) не блудница ли она, что, конечно, повергло её в величайшее смущение" (вспомним "бабушку" Воланда – "поганую старушку").Автор "Булгаковской энциклопедии" Борис Соколов указывает, что 12 июня 1929 года в Москве докладами Емельяна Ярославского и Бухарина открылся Всесоюзный съезд безбожников. Возможно, поэтому в редакции "Мастера и Маргариты" 1929 года к 12 июня приурочены чудеса, последовавшие за сеансом в Театре Варьете.Не случайно и превращение в борова – Булгаков совершенно точно видел карикатуры на членов "право-троцкистского блока" и читал слова прокурора Андрея Вышинского, называвшего Бухарина "проклятой помесью лисицы и свиньи" ("свиной лисичкой" называл себя и сам Бухарин, чего Булгаков мог и не знать).Ну и просьба выдать ему "удостоверение" напоминает о попытках Бухарина как-то оправдаться в условиях потока обвинений со сторону упомянутого уже Радека. Справка у него такая была – 21 августа 1936 года газеты опубликовали заявление прокуратуры о начале следствия по делу Бухарина, а уже 10 сентября следствие было прекращено. Мотив этот присутствует и в романе – Николая Ивановича отправляют на кухню, но вовсе не для того, чтобы зарезать.Впрочем, именно отсылки к реалиям московских процессов должны были бы поставить под вопрос аналогию Николая Ивановича с Бухариным – Бухарина расстреляли в один день с Генрихом Ягодой, который на бале сатаны присутствует уже в виде покойника…В поисках прототипов мы бы обратились к ещё одному моменту, на который булгаковеды внимания обычно не обращают – упоминание нижнего этажа. Возможно, конечно, это упоминания касается каких-то особенностей распределения квартир в Доме на набережной, известных в то время, но мы увидели другую аналогию.По дореволюционному стандарту (в Москве 30-х годов уже не актуальному, поскольку большинство квартир было национализировано), на первом этаже особняка жила семья хозяина дома, а второй этаж сдавался.Тут очевидна отсылка к киевским реалиям семьи Булгаковых и к "Белой гвардии" – на первом этаже дома №13 по Андреевскому спуску проживал хозяин усадьбы гражданский инженер Василий Листовничий, погибший в 1919 году. Отношения у него с Михаилом Афанасьевичем не сложились и в романе он был представлен в виде малопривлекательного Василисы.Василий Павлович действительно имел короткую бородку, а одевался, на памяти Булгакова, в костюмы, для 1930-х годов решительно не модные (что и не удивительно). Правда, носил не шляпу, а форменную фуражку. Служебная машина у него вероятно была – в то время, когда он в 1915 году выполнял заказ военного ведомства на строительство укреплений около Киева.Напомним, кстати, сцену встречи Василисы с молочницей – ну просто один в один по атмосфере схожей с беседой Николая Ивановича с Маргаритой и Наташей.

https://ukraina.ru/20250601/vokrug-bulgakova-soblaznenie-margarity-1063527509.html

https://ukraina.ru/20251116/vokrug-bulgakova-domrabotnitsa-natasha-1071313329.html

https://ukraina.ru/20221002/1039274722.html

https://ukraina.ru/20200405/1027271784.html

москва

сходня

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, москва, сходня, киев, михаил булгаков, николай васильевич гоголь, иоганн гете, писатель, политик, большевики, репрессии, русская литература, роман, мастер и маргарита