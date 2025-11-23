"Революция роз": цветы для диктатуры Саакашвили - 23.11.2025 Украина.ру
"Революция роз": цветы для диктатуры Саакашвили
"Революция роз": цветы для диктатуры Саакашвили
23 ноября 2003 года победила первая "цветная революция" на постсоветском пространстве – "революция роз" в Грузии. Она свергла Эдуарда Шеварднадзе, который сам 11-ю годами ранее вернулся к власти путём вооружённого переворота
"Революция роз" в Грузии, организованная по лекалам "бульдозерной революции" в Сербии, стала первой в череде "цветных революций" на постсоветском пространстве. Технологии мирного свержения власти, описанные Джином Шарпом, позже не раз были опробованы в других республиках бывшего СССР – на Украине, в Киргизии, Белоруссии. Эффективно противостоять им удалось только властям последней.В Грузии лидером протестов против Эдуарда Шеварднадзе, который правил Грузией с небольшим перерывом почти 25 лет, стал Михаил Саакашвили, которого Шеварднадзе много лет поднимал по служебной лестнице как своего преемника. Так в результате и случилось...Стоит отметить, что Шеварднадзе, который был первым секретарём ЦК Компартии Грузии в 1972-85 годах, и покинул этот пост ради места главы МИД СССР, вернулся к власти в уже независимой Грузии путём государственного переворота.В октябре 1990 года выборы в Верховный Совет Грузинской ССР выиграла коалиция "Круглый стол – Свободная Грузия" во главе со Звиадом Гамсахурдиа. Он в следующем году был избран президентом Грузии, наделил себя самыми широкими полномочиями и начал репрессии в отношении политических оппонентов.Но уже в январе 1992 году в стране произошёл вооружённый переворот, осуществлённый сторонниками Шеварднадзе. Он стал новым руководителем Грузии – сначала как председатель Госсовета, а потом и президент страны. Этот переворот стал "спусковым крючком" гражданской войны в Грузии, а также войн в Абхазии и Южной Осетии, контроль над которыми Тбилиси окончательно потерял в 1993 году. Несмотря на это, Шеварднадзе удалось удержать власть в Грузии, и на протяжении последующего десятилетия обещать грузинам одновременно "стабильность" и "восстановление территориальной целостности".В ходе первых трёх парламентских выборов времен независимости (1992, 1995 и 1999 годы) неизменно побеждала партия, возглавляемая Шеварднадзе. В 1992 году это был предвыборный блок "Мшвидоба" (то есть "Мир"), а затем партия "Союз граждан Грузии". У этой политической силы изначально было три ярких лидера: спикер парламента Зураб Жвания, председатель комитета парламента по внешним связям Нино Бурджанадзе и глава парламентского комитета по юридическим вопросам Михаил Саакашвили.Саакашвили был любимчиком Шеварднадзе: выпускник Колумбийского университета, свободно владеющий английским языком и легко заводивший знакомства с западными политиками, отлично вписывался в образ будущего той Грузии, которую пытался строить Шеварднадзе.В 1992-2001 годах США предоставили Грузии свыше $ 1,1 млрд в качестве экономической помощи, деньги периодически поступали также из ЕС и МВФ. Это позволило Грузии удержаться от дефолта, а её президенту – добиться относительной стабильности.Параллельно с этим Грузия присоединилась к программе НАТО "Партнёрство ради мира", а вскоре предоставила свою территорию для учений войск Альянса. Началась военная реформа, вылившаяся в масштабную чистку в спецслужбах и армии. Весной 2003го Эдуард Шеварднадзе заверил: присоединение Грузии к НАТО "может произойти даже до 2006 года, в течение ближайших двух лет".Но к тому времени Запад уже явно определился, что Шеварднадзе его не устраивает. К началу 2000-х годов число финансируемых из иностранных источников НКО достигло в Грузии четырёх тысяч. Среди них была и организация "Кмара" (груз. "Хватит!"), созданная при поддержке Джорджа Сороса. По своей сути и структуре она была очень похожа на сербское движение "Отпор!", ставшее в октябре 2000 года движущей силой "бульдозерной революции" в Югославии и свержения Слободана Милошевича. Также в Грузии возникли десятки НКО, занимающихся "наблюдением за выборами". Их, как и множество грузинских СМИ, также финансировал Запад.Михаил Саакашвили, который к 2000 году дослужился до министра юстиции Грузии, через год громко подал в отставку и получил с запада финансирование на создание новой партии – "Единое национальное движение" (ЕНД). В 2002-м эта партия выиграла местные выборы, Саакашвили стал председателем законодательного собрания Тбилиси и развернул кампанию жёсткой критики Шеварднадзе. К Саакашвили присоединились также Жвания и Бурджанадзе.После 2002 года зарубежная поддержка Грузии сократилась до минимума. На Западе это объясняли низкими темпами возврата кредитов, а также отсутствием видимых результатов экономических реформ и борьбы с коррупцией. МВФ заморозил финансирование государственной программы преодоления бедности, ЕС отказался спонсировать продовольственную программу, а ЕБРР приостановил выделение средств на реконструкцию Ингурской ГЭС. Долги государства по зарплатам и пенсиям стремительно увеличивались.Шеварднадзе решил исправить ситуацию, расширив сотрудничество с Россией. Он хотел оживить экономику Грузии за счет дешёвого российского газа, и с помощью российских компаний восстановить электроэнергетику страны, значительная часть которой находилась под контролем американской AES Corporation. В августе 2003 года активы AES Corporation были проданы российской компании "Интер РАО", а правительство Грузии начало подготовку к масштабным закупкам газа из РФ.Грузинские оппозиционеры получили команду на захват власти в стране независимо от результатов парламентских выборов, назначенных на 2 ноября 2023 года.Ещё в конце октября внешняя разведка Грузии предупредила об имеющейся у неё "достоверной информации" о том, что "в некоторых странах" уже разработан план дестабилизации обстановки в республике после выборов.День голосования прошёл спокойно. К вечеру 2 ноября ЦИК Грузии сообщила, что по итогам подсчёта 50% бюллетеней по партийным спискам победила Коалиция "За новую Грузию" Эдуарда Шеварднадзе, получившая 21,32% голосов. Партия правителя Аджарской автономии Аслана Абашидзе заручилась поддержкой 18,84% избирателей, а Единое национальное движение вышло на третье место с 18,08% голосов. Лейбористская партия получила 12,04% голосов, коалиция Нино Бурджанадзе и Зураба Жвании "Бурджанадзе – Демократы" оказалась на пятом месте (8,79%), а "Новые правые" молодых грузинских бизнесменов – на шестом (7,35%). В одномандатных же округах в большинстве случаев победили кандидаты от партий Шеварднадзе и Абашидзе.Но уже 3 ноября телеканал "Рустави-2", ставший рупором оппозиции, опубликовал собственные подсчеты голосов, которые показывали однозначную победу ЕНД с результатом в 20% голосов. Партия Шеварднадзе, по данным канала, набрала лишь 14%. После этого иностранные НКО начали одна за одной заявлять о нарушениях в ходе голосования и подсчёта голосов. Штабом оппозиции стало законодательное собрание Тбилиси, с балкона которого каждый вечер выступал Саакашвили. На стороне оппозиционеров посол США Ричард Майлз, который в 2000-м был американским послом в Белграде и режиссировал "бульдозерную революцию".5 ноября лидеры оппозиционных партий предъявили главе государства ультиматум: либо он признает поражение своей партии и победу оппозиции, либо, как заявил Михаил Саакашвили, "в Грузии начнется революционный процесс, народ придёт к госканцелярии и свергнет Шеварднадзе".9 ноября началась бессрочная протестная акция у стен парламента Грузии. В ответ 18 ноября у здания парламента началась акция сторонников Абашидзе, которые заняли часть проспекта Руставели. Кроме того, правитель Аджарии прислал в столицу свой спецназ, закрепившийся в здании парламента.20 ноября ЦИК Грузии обнародовала официальные итоги выборов, согласно которым партии Эдуарда Шеварднадзе и Аслана Абашидзе в совокупности, с учетом одномандатников, значительно опередили оппозицию. На следующий день Госдепартамент США объявил парламентские выборы сфальсифицированными.Заседание парламента открылось 22 ноября в 15:00, когда на площади перед ним уже собрались более 50 тысяч людей. По команде тысячи из них подняли красные розы, розданные организаторами митинга, и двинулись на прорыв оцепления. В момент, когда Саакашвили вместе со сторонниками ворвался в зал пленарных заседаний, Шеварднадзе произносил речь. Личная охрана окружила президента, силой вывела его из зала и отвезла в государственную резиденцию "Крцаниси".От имени "революционеров" Бурджанадзе заявила, что Шеварднадзе "больше не может исполнять обязанности главы государства", поэтому она "становится исполняющим обязанности президента" и "назначает новые президентские выборы на 4 января 2004 года". Никаких свидетельств "фальсификации выборов" новые власти не продемонстрировали.Через несколько часов Шеварднадзе обратился к гражданам и объявил о введении военного положения. Однако большинство командиров попросту отказались выполнять приказ главнокомандующего.Шеварднадзе лишился поддержки Вашингтона и Москвы. Госсекретарь США Колин Пауэлл потребовал от президента Грузии "проявить сдержанность и найти мирное решение конфликта". Он также сообщил, что не считает прошедшие выборы справедливыми и честными.Прибывший в Тбилиси в ночь на 23 ноября министр иностранных дел РФ Игорь Иванов первым делом отправился не в резиденцию Шеварднадзе, а на проспект Руставели. Он подтвердил, что российские войска, расположенные на базах в Абхазии и Осетии, не будут вмешиваться во внутриполитическое противостояние в Грузии.Через несколько часов российский министр и Михаил Саакашвили отправились к Шеварднадзе в резиденцию "Крцаниси". Переговоры продлились недолго. Вечером 23 ноября 2003 года президент Грузии публично объявил о своей отставке. "Революция роз" победила. Однако последствия этой победы грузинским гражданам только предстояло ощутить…
23 ноября 2003 года победила первая "цветная революция" на постсоветском пространстве – "революция роз" в Грузии. Она свергла Эдуарда Шеварднадзе, который сам 11-ю годами ранее вернулся к власти путём вооружённого переворота
"Революция роз" в Грузии, организованная по лекалам "бульдозерной революции" в Сербии, стала первой в череде "цветных революций" на постсоветском пространстве. Технологии мирного свержения власти, описанные Джином Шарпом, позже не раз были опробованы в других республиках бывшего СССР – на Украине, в Киргизии, Белоруссии. Эффективно противостоять им удалось только властям последней.
В Грузии лидером протестов против Эдуарда Шеварднадзе, который правил Грузией с небольшим перерывом почти 25 лет, стал Михаил Саакашвили, которого Шеварднадзе много лет поднимал по служебной лестнице как своего преемника. Так в результате и случилось...
Стоит отметить, что Шеварднадзе, который был первым секретарём ЦК Компартии Грузии в 1972-85 годах, и покинул этот пост ради места главы МИД СССР, вернулся к власти в уже независимой Грузии путём государственного переворота.
В октябре 1990 года выборы в Верховный Совет Грузинской ССР выиграла коалиция "Круглый стол – Свободная Грузия" во главе со Звиадом Гамсахурдиа. Он в следующем году был избран президентом Грузии, наделил себя самыми широкими полномочиями и начал репрессии в отношении политических оппонентов.
Но уже в январе 1992 году в стране произошёл вооружённый переворот, осуществлённый сторонниками Шеварднадзе. Он стал новым руководителем Грузии – сначала как председатель Госсовета, а потом и президент страны. Этот переворот стал "спусковым крючком" гражданской войны в Грузии, а также войн в Абхазии и Южной Осетии, контроль над которыми Тбилиси окончательно потерял в 1993 году. Несмотря на это, Шеварднадзе удалось удержать власть в Грузии, и на протяжении последующего десятилетия обещать грузинам одновременно "стабильность" и "восстановление территориальной целостности".
В ходе первых трёх парламентских выборов времен независимости (1992, 1995 и 1999 годы) неизменно побеждала партия, возглавляемая Шеварднадзе. В 1992 году это был предвыборный блок "Мшвидоба" (то есть "Мир"), а затем партия "Союз граждан Грузии". У этой политической силы изначально было три ярких лидера: спикер парламента Зураб Жвания, председатель комитета парламента по внешним связям Нино Бурджанадзе и глава парламентского комитета по юридическим вопросам Михаил Саакашвили.
Саакашвили был любимчиком Шеварднадзе: выпускник Колумбийского университета, свободно владеющий английским языком и легко заводивший знакомства с западными политиками, отлично вписывался в образ будущего той Грузии, которую пытался строить Шеварднадзе.
В 1992-2001 годах США предоставили Грузии свыше $ 1,1 млрд в качестве экономической помощи, деньги периодически поступали также из ЕС и МВФ. Это позволило Грузии удержаться от дефолта, а её президенту – добиться относительной стабильности.
Параллельно с этим Грузия присоединилась к программе НАТО "Партнёрство ради мира", а вскоре предоставила свою территорию для учений войск Альянса. Началась военная реформа, вылившаяся в масштабную чистку в спецслужбах и армии. Весной 2003го Эдуард Шеварднадзе заверил: присоединение Грузии к НАТО "может произойти даже до 2006 года, в течение ближайших двух лет".
Но к тому времени Запад уже явно определился, что Шеварднадзе его не устраивает. К началу 2000-х годов число финансируемых из иностранных источников НКО достигло в Грузии четырёх тысяч. Среди них была и организация "Кмара" (груз. "Хватит!"), созданная при поддержке Джорджа Сороса. По своей сути и структуре она была очень похожа на сербское движение "Отпор!", ставшее в октябре 2000 года движущей силой "бульдозерной революции" в Югославии и свержения Слободана Милошевича. Также в Грузии возникли десятки НКО, занимающихся "наблюдением за выборами". Их, как и множество грузинских СМИ, также финансировал Запад.
Михаил Саакашвили, который к 2000 году дослужился до министра юстиции Грузии, через год громко подал в отставку и получил с запада финансирование на создание новой партии – "Единое национальное движение" (ЕНД). В 2002-м эта партия выиграла местные выборы, Саакашвили стал председателем законодательного собрания Тбилиси и развернул кампанию жёсткой критики Шеварднадзе. К Саакашвили присоединились также Жвания и Бурджанадзе.
После 2002 года зарубежная поддержка Грузии сократилась до минимума. На Западе это объясняли низкими темпами возврата кредитов, а также отсутствием видимых результатов экономических реформ и борьбы с коррупцией. МВФ заморозил финансирование государственной программы преодоления бедности, ЕС отказался спонсировать продовольственную программу, а ЕБРР приостановил выделение средств на реконструкцию Ингурской ГЭС. Долги государства по зарплатам и пенсиям стремительно увеличивались.
Шеварднадзе решил исправить ситуацию, расширив сотрудничество с Россией. Он хотел оживить экономику Грузии за счет дешёвого российского газа, и с помощью российских компаний восстановить электроэнергетику страны, значительная часть которой находилась под контролем американской AES Corporation. В августе 2003 года активы AES Corporation были проданы российской компании "Интер РАО", а правительство Грузии начало подготовку к масштабным закупкам газа из РФ.
Грузинские оппозиционеры получили команду на захват власти в стране независимо от результатов парламентских выборов, назначенных на 2 ноября 2023 года.
Ещё в конце октября внешняя разведка Грузии предупредила об имеющейся у неё "достоверной информации" о том, что "в некоторых странах" уже разработан план дестабилизации обстановки в республике после выборов.
День голосования прошёл спокойно. К вечеру 2 ноября ЦИК Грузии сообщила, что по итогам подсчёта 50% бюллетеней по партийным спискам победила Коалиция "За новую Грузию" Эдуарда Шеварднадзе, получившая 21,32% голосов. Партия правителя Аджарской автономии Аслана Абашидзе заручилась поддержкой 18,84% избирателей, а Единое национальное движение вышло на третье место с 18,08% голосов. Лейбористская партия получила 12,04% голосов, коалиция Нино Бурджанадзе и Зураба Жвании "Бурджанадзе – Демократы" оказалась на пятом месте (8,79%), а "Новые правые" молодых грузинских бизнесменов – на шестом (7,35%). В одномандатных же округах в большинстве случаев победили кандидаты от партий Шеварднадзе и Абашидзе.
Но уже 3 ноября телеканал "Рустави-2", ставший рупором оппозиции, опубликовал собственные подсчеты голосов, которые показывали однозначную победу ЕНД с результатом в 20% голосов. Партия Шеварднадзе, по данным канала, набрала лишь 14%. После этого иностранные НКО начали одна за одной заявлять о нарушениях в ходе голосования и подсчёта голосов. Штабом оппозиции стало законодательное собрание Тбилиси, с балкона которого каждый вечер выступал Саакашвили. На стороне оппозиционеров посол США Ричард Майлз, который в 2000-м был американским послом в Белграде и режиссировал "бульдозерную революцию".
5 ноября лидеры оппозиционных партий предъявили главе государства ультиматум: либо он признает поражение своей партии и победу оппозиции, либо, как заявил Михаил Саакашвили, "в Грузии начнется революционный процесс, народ придёт к госканцелярии и свергнет Шеварднадзе".
9 ноября началась бессрочная протестная акция у стен парламента Грузии. В ответ 18 ноября у здания парламента началась акция сторонников Абашидзе, которые заняли часть проспекта Руставели. Кроме того, правитель Аджарии прислал в столицу свой спецназ, закрепившийся в здании парламента.
20 ноября ЦИК Грузии обнародовала официальные итоги выборов, согласно которым партии Эдуарда Шеварднадзе и Аслана Абашидзе в совокупности, с учетом одномандатников, значительно опередили оппозицию. На следующий день Госдепартамент США объявил парламентские выборы сфальсифицированными.
Заседание парламента открылось 22 ноября в 15:00, когда на площади перед ним уже собрались более 50 тысяч людей. По команде тысячи из них подняли красные розы, розданные организаторами митинга, и двинулись на прорыв оцепления. В момент, когда Саакашвили вместе со сторонниками ворвался в зал пленарных заседаний, Шеварднадзе произносил речь. Личная охрана окружила президента, силой вывела его из зала и отвезла в государственную резиденцию "Крцаниси".
От имени "революционеров" Бурджанадзе заявила, что Шеварднадзе "больше не может исполнять обязанности главы государства", поэтому она "становится исполняющим обязанности президента" и "назначает новые президентские выборы на 4 января 2004 года". Никаких свидетельств "фальсификации выборов" новые власти не продемонстрировали.
Через несколько часов Шеварднадзе обратился к гражданам и объявил о введении военного положения. Однако большинство командиров попросту отказались выполнять приказ главнокомандующего.
Шеварднадзе лишился поддержки Вашингтона и Москвы. Госсекретарь США Колин Пауэлл потребовал от президента Грузии "проявить сдержанность и найти мирное решение конфликта". Он также сообщил, что не считает прошедшие выборы справедливыми и честными.
Прибывший в Тбилиси в ночь на 23 ноября министр иностранных дел РФ Игорь Иванов первым делом отправился не в резиденцию Шеварднадзе, а на проспект Руставели. Он подтвердил, что российские войска, расположенные на базах в Абхазии и Осетии, не будут вмешиваться во внутриполитическое противостояние в Грузии.
Через несколько часов российский министр и Михаил Саакашвили отправились к Шеварднадзе в резиденцию "Крцаниси". Переговоры продлились недолго. Вечером 23 ноября 2003 года президент Грузии публично объявил о своей отставке. "Революция роз" победила. Однако последствия этой победы грузинским гражданам только предстояло ощутить…
