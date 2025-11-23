https://ukraina.ru/20251123/popytka-diskreditirovat-trampa-delegatsiya-nachala-rabotu-itogi-23-noyabrya-1072057978.html

Попытка дискредитировать Трампа, делегация начала работу. Итоги 23 ноября

Западные СМИ пытаются дискредитировать мирный план президента США Дональда Трампа. Украинская делегация начала работу в Женеве

Назначенная Владимиром Зеленским украинская делегация начала работу в Женеве, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале."Провёл первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером. Следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", — писал Ермак.Российский военкор Евгений Поддубный также назвал других участников встречи."В Женеве начались переговоры между представителями США, Европы и Украины по мирному плану [президента США Дональда] Трампа. От Европы в переговорах примут участие так называемые "серые кардиналы", которые по большей части и формируют европейскую повестку в Брюсселе: в первую очередь это замгенсека по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Улоф Скоог и глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт. Также во встрече ожидается участие помощника главы Евросовета Педро Лурти", — отметил Поддубный.Он подробнее остановился на личности Зайберта."Бьорн Зайберт является правой рукой Урсулы фон дер Ляйен, который, оставаясь в тени, по сути и принимает решения, которые потом озвучивает председатель ЕК. Было время, когда Зайберт говорил, что ему было очень удобно работать с администрацией Байдена. С Трампом ему наладить дружеские отношения пока не получается", — рассказал военкор.Примечательно, что назначение Зеленским руководителем делегации Ермака, которого связывают с крупнейшим коррупционным скандалом, было негативно воспринято на Украине."Если честно, мне просто интересно, как отреагировали партнёры сегодня, когда увидели в перечне делегации (даже первым в списке) Ермака. Уже только ленивый не написал о том, что его нужно уволить. Как минимум два editorial (две редакционные статьи — Ред.) вышли за последнее время. Но ок, не раскачиваем лодку. Ждём, может всё-таки дойдёт когда-то...", — отмечал 20 ноября народный депутат Украины от "Голоса" Ярослав Железняк.Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук* предположил, что включение Ермака в состав делегации является попыткой обезопасить его от ареста."Али-Бабу (прозвище Ермака — Ред.) главой переговорщиков сделали, чтобы НАБУ не арестовало", — писал Мосийчук в своём телеграм-канале.Парламентская партия "Европейская солидарность" выпустила заявление и по мирному плану президента США Дональда Трампа, и по составу делегации."Не менее тревожно выглядит и состав переговорной группы в Женеве. Там сегодня нас представляют люди, которые фигурируют в громких материалах "пленок Миндича" — в деле, ставшем символом того, как коррупция пытается выжить даже во время большой войны. Это значительно ослабляет позицию Украины в момент, когда нам нужна твёрдость, прозрачность и безупречная репутация каждого участника делегации. Создается впечатление, что кто-то решил использовать переговорный процесс не для защиты страны, а как политический зонтик, чтобы спрятаться от ответственности", — отмечалось в заявлении партии.Там же указывалось, что переговоры с США должны проходить не только при участии европейских партнёров, но и без "присутствия лиц, запятнанных коррупционными скандалами".Вечером, в 16:55 по Москве, 23 ноября Зеленский в своём телеграм-канале рассказал о первых отчётах украинской делегации из Женевы."Украинская делегация сегодня работает в Женеве ради поиска работоспособных решений для остановки войны, восстановления мира и гарантирования длительной безопасности. Уже были коротки отчёты команды о результатах первых встреч и разговоров", — сообщил Зеленский.Он также отметил, что американцы якобы готовы учесть украинскую точку зрения на мирный план."Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины. Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы, которые были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди — в конце концов положить конец кровопролитию и войне", — подытожил Зеленский.Тем временем западные, в первую очередь британские, СМИ, а также сторонники Демпартии США пытаются зародить сомнения в том, что мирный план действительно принадлежит Трампу.Так, журналист британской газеты The Guardian Люк Хардинг заявил, что некоторые пункты плана, например, третий пункт, содержат формулировки, редко встречающиеся в английском языке. Так, выражение "It is expected" редко используется в подобном контексте, когда по-русски словосочетание "Ожидается, что…" является обычным, указал Хардинг. У него вызвала нарекания и формулировка " All ambiguities of the last 30 years will be considered settled" - "Все противоречия последних 30 лет будут считаться разрешёнными". По его словам, скорее бы применили форму should be considered.Сомнения добавили и заявления некоторых американских политиков. Сенатор Ангус Кинг, поддерживающий в своих голосованиях демократов, сослался на госсекретаря Марко Рубио, заявив, что мирный план Трампа — "список пожеланий россиян" и подчеркнул, что он не отражает позицию американской администрации."Такова в настоящий момент стратегия, которую в США разворачивают: чтобы дискредитировать мирный план Трампа, говорят о том, что он якобы был написан в России, и поэтому служит российским интересам. <...> Обвинения Трампа в том, что он текст, переданный ему русскими, выдает за план, написанный в США — это форма дискредитации Трампа и мирного плана. Именно так часть американского истеблишмента будет бороться против плана Трампа бок о бок с Киевом и ЕС. Но с другой стороны, мы сами не имеем ничего против того, что планы мира писались в России", — прокомментировал эти заявления первый спикер парламента Новороссии, экс-нардеп Олег Царёв.Позднее с комментарием выступил уже сам глава Госдепа."Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается как прочная основа для текущих переговоров. Оно основано на информации, полученной от российской стороны, а также на информации, полученной ранее и в настоящее время от Украины", — написал днём 23 ноября государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети X.Российский политолог Марат Баширов отметил, что заявление Рубио — это ещё и подготовка перед переговорами в Женеве."Артподготовка перед встречей в Женеве. Госсекретарь США Рубио: "Мирное предложение было подготовлено США. Оно представлено как прочная основа для продолжающихся переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны, но также учитывает предыдущие и текущие предложения Украины". Рубио отсекает ложь о том, что это план только России", — отметил Баширов.Уже во время переговоров сам Трамп в своей соцсети Truth Social сделал заявление по Украине."Я унаследовал войну, которой никогда не должно было быть, войну, которая проигрыш для всех, особенно для миллионов людей, бесполезно погибших. "Руководство" Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России. США продолжают продавать огромные суммы оружия НАТО для передачи Украине (нечестный Джо (Байден - Ред.) отдал всё бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая "большие" деньги!). Бог благословит все жизни, погибшие в этой гуманитарной катастрофе!" — подчеркнул он.В его заметке обращают внимание на себя кавычки рядом со словом "руководство" Украины. Таким образом, Трамп может давать понять, что его терпение не безгранично.* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовПодробнее о том, как Украина пытается изменить мирный план — в статье Михаила Павлива "Как Зеленский и его клика пытаются переформировать мирный план Трампа".

