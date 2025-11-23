https://ukraina.ru/20251123/kriticheskiy-sdvig-na-fronte-armiya-rossii-rezko-uskorila-tempy-nastupleniya--alekhin-1072005750.html

Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин

Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин - 23.11.2025 Украина.ру

Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин

Российское наступление набирает темп, а западные аналитики признают тотальное доминирование ВС РФ, истощение украинской обороны и успешное уничтожение логистики ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-11-23T06:00

2025-11-23T06:00

2025-11-23T06:00

новости

россия

купянск

северск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071841119_0:125:2648:1615_1920x0_80_0_0_c84af051eea9d70775007d9ae823964c.jpg

По словам эксперта, несмотря на отчаянные контратаки ВСУ, российская армия резко ускорила темпы наступления. Западные эксперты предупреждают о критическом сдвиге на фронте, истощении обороны ВСУ и тотальном доминировании российских дронов и артиллерии, добавил Алехин.Продолжается продвижения российских войск на других участках Харьковского направления. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили накануне поселок Двуречанское (Купянский район), сообщил обозреватель."В районе Хатного сейчас активные бои. Противник старается удержаться на позициях, но операторы 83-го снова и снова выбивают технику, склады и точки снабжения, ломая противнику логистику и возможности для ведения обороны. Под контроль группировки войск "Север" перешло село Цегельное под Волчанском", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.

россия

купянск

северск

волчанск

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, северск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, волчанск, купянское направление