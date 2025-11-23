https://ukraina.ru/20251123/kriticheskiy-sdvig-na-fronte-armiya-rossii-rezko-uskorila-tempy-nastupleniya--alekhin-1072005750.html
Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин
Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин - 23.11.2025 Украина.ру
Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин
Российское наступление набирает темп, а западные аналитики признают тотальное доминирование ВС РФ, истощение украинской обороны и успешное уничтожение логистики ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-23T06:00
2025-11-23T06:00
2025-11-23T06:00
новости
россия
купянск
северск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071841119_0:125:2648:1615_1920x0_80_0_0_c84af051eea9d70775007d9ae823964c.jpg
По словам эксперта, несмотря на отчаянные контратаки ВСУ, российская армия резко ускорила темпы наступления. Западные эксперты предупреждают о критическом сдвиге на фронте, истощении обороны ВСУ и тотальном доминировании российских дронов и артиллерии, добавил Алехин.Продолжается продвижения российских войск на других участках Харьковского направления. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили накануне поселок Двуречанское (Купянский район), сообщил обозреватель."В районе Хатного сейчас активные бои. Противник старается удержаться на позициях, но операторы 83-го снова и снова выбивают технику, склады и точки снабжения, ломая противнику логистику и возможности для ведения обороны. Под контроль группировки войск "Север" перешло село Цегельное под Волчанском", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
россия
купянск
северск
волчанск
купянское направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071841119_0:0:2334:1750_1920x0_80_0_0_f13449247d08b309fd0106615578de35.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянск, северск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, волчанск, купянское направление
Новости, Россия, Купянск, Северск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, Волчанск, Купянское направление
Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин
Российское наступление набирает темп, а западные аналитики признают тотальное доминирование ВС РФ, истощение украинской обороны и успешное уничтожение логистики ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин