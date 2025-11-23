Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин - 23.11.2025 Украина.ру
Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин
Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин - 23.11.2025 Украина.ру
Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин
Российское наступление набирает темп, а западные аналитики признают тотальное доминирование ВС РФ, истощение украинской обороны и успешное уничтожение логистики ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-23T06:00
2025-11-23T06:00
По словам эксперта, несмотря на отчаянные контратаки ВСУ, российская армия резко ускорила темпы наступления. Западные эксперты предупреждают о критическом сдвиге на фронте, истощении обороны ВСУ и тотальном доминировании российских дронов и артиллерии, добавил Алехин.Продолжается продвижения российских войск на других участках Харьковского направления. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили накануне поселок Двуречанское (Купянский район), сообщил обозреватель."В районе Хатного сейчас активные бои. Противник старается удержаться на позициях, но операторы 83-го снова и снова выбивают технику, склады и точки снабжения, ломая противнику логистику и возможности для ведения обороны. Под контроль группировки войск "Север" перешло село Цегельное под Волчанском", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин

© РИА Новости . Станислав Красильников
Российское наступление набирает темп, а западные аналитики признают тотальное доминирование ВС РФ, истощение украинской обороны и успешное уничтожение логистики ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По словам эксперта, несмотря на отчаянные контратаки ВСУ, российская армия резко ускорила темпы наступления. Западные эксперты предупреждают о критическом сдвиге на фронте, истощении обороны ВСУ и тотальном доминировании российских дронов и артиллерии, добавил Алехин.
"Многомесячная, тщательно спланированная кампания по уничтожению украинской логистики, дала хорошие результаты, сходятся во мнении все западные военные аналитики", — подчеркну эксперт.
Продолжается продвижения российских войск на других участках Харьковского направления. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили накануне поселок Двуречанское (Купянский район), сообщил обозреватель.
"В районе Хатного сейчас активные бои. Противник старается удержаться на позициях, но операторы 83-го снова и снова выбивают технику, склады и точки снабжения, ломая противнику логистику и возможности для ведения обороны. Под контроль группировки войск "Север" перешло село Цегельное под Волчанском", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
