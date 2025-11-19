https://ukraina.ru/20251119/1071879629.html
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм Северска с трех сторон: с севера, с востока и юга. Также пишут о боях в городской застройке. Хотел бы отметить, что мы к этому долго готовились. Но говорить о том, что мы присутствуем в центре города преждевременно. Наверное, речь все же идет о ДРГ.Очень хорошо, что были блокированы пути снабжения к Северску. Да, Ямполь пока не освобожден, но все дороги к Северску если не перерезаны, то находятся под плотным контролем наших разведывательных и ударных дронов.Учитывая, что резервы ВСУ сегодня брошены под Купянск и Покровск, у нас есть хорошие возможности по освобождению Северска. Когда это произойдет, мы сможем выйти на подступы к Славянску и обеспечить более глубокий охват Красного Лимана.Что касается Покровско-Мирноградской агломерации, то в самом Покровске еще остаются порядка 200 украинских военнослужащих. Это разрозненные группы без еды, воды и боеприпасов. Они высиживают и дожидаются момента, чтобы сдаться. Еще очень важно, что мы смогли закрепиться в Гришино к северо-западу от Покровска, откуда ВСУ пытались деблокировать город. В Мирнограде ситуация сложнее. Там находится несколько тысяч военнослужащих врага, которые были на ротации в Курскую область. К ним предельно жесткое отношение, поэтому они сдаваться не собираются и ждут деблокирования. А группировке в Покровске противник вообще никак не помогает. Они брошены на произвол судьбы.Полагаю, что к концу месяца Покровск окончательно зачистят. А вот с Мирноградом придется повозится до конца года. Учитывая, что у ВСУ есть определенные тактические успехи при деблокировании. Надежда у окруженного гарнизона еще не умерла. Тем более, это хорошие бригады с большим опытом. И если мы их уничтожим, это будет сильнейший удар по киевскому режиму.С Купянском ситуация осложняется для нас тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола, а у нас недостаточная ширина плацдарма на западном берегу. Поэтому до конца года мы его физически освободить не успеем.
