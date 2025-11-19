Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/1071879629.html
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения - 19.11.2025 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-11-19T18:51
2025-11-19T18:51
эксклюзив
спецоперация
северск
россия
купянск
владимир евсеев
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
волчанск
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058172721_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_a6d0b6d4939ed28e112d0a81f24a2465.jpg
Поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм Северска с трех сторон: с севера, с востока и юга. Также пишут о боях в городской застройке. Хотел бы отметить, что мы к этому долго готовились. Но говорить о том, что мы присутствуем в центре города преждевременно. Наверное, речь все же идет о ДРГ.Очень хорошо, что были блокированы пути снабжения к Северску. Да, Ямполь пока не освобожден, но все дороги к Северску если не перерезаны, то находятся под плотным контролем наших разведывательных и ударных дронов.Учитывая, что резервы ВСУ сегодня брошены под Купянск и Покровск, у нас есть хорошие возможности по освобождению Северска. Когда это произойдет, мы сможем выйти на подступы к Славянску и обеспечить более глубокий охват Красного Лимана.Что касается Покровско-Мирноградской агломерации, то в самом Покровске еще остаются порядка 200 украинских военнослужащих. Это разрозненные группы без еды, воды и боеприпасов. Они высиживают и дожидаются момента, чтобы сдаться. Еще очень важно, что мы смогли закрепиться в Гришино к северо-западу от Покровска, откуда ВСУ пытались деблокировать город. В Мирнограде ситуация сложнее. Там находится несколько тысяч военнослужащих врага, которые были на ротации в Курскую область. К ним предельно жесткое отношение, поэтому они сдаваться не собираются и ждут деблокирования. А группировке в Покровске противник вообще никак не помогает. Они брошены на произвол судьбы.Полагаю, что к концу месяца Покровск окончательно зачистят. А вот с Мирноградом придется повозится до конца года. Учитывая, что у ВСУ есть определенные тактические успехи при деблокировании. Надежда у окруженного гарнизона еще не умерла. Тем более, это хорошие бригады с большим опытом. И если мы их уничтожим, это будет сильнейший удар по киевскому режиму.С Купянском ситуация осложняется для нас тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола, а у нас недостаточная ширина плацдарма на западном берегу. Поэтому до конца года мы его физически освободить не успеем.
https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html
https://ukraina.ru/20251118/1071800909.html
северск
россия
купянск
покровск/красноармейск
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина. ру
Украина. ру
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058172721_259:0:1790:1148_1920x0_80_0_0_cc2b87f6c8af0079b0697d4ddee410bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, северск, россия, купянск, владимир евсеев, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, волчанск, дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Северск, Россия, Купянск, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Волчанск, дроны

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения

18:51 19.11.2025
 
© Украина.руВладимир Евсеев (СВО)
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Украина. ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм Северска с трех сторон: с севера, с востока и юга. Также пишут о боях в городской застройке. Хотел бы отметить, что мы к этому долго готовились. Но говорить о том, что мы присутствуем в центре города преждевременно. Наверное, речь все же идет о ДРГ.
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля 2022, 04:34
Владимир Евсеев: кто онВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ
Очень хорошо, что были блокированы пути снабжения к Северску. Да, Ямполь пока не освобожден, но все дороги к Северску если не перерезаны, то находятся под плотным контролем наших разведывательных и ударных дронов.
Учитывая, что резервы ВСУ сегодня брошены под Купянск и Покровск, у нас есть хорошие возможности по освобождению Северска. Когда это произойдет, мы сможем выйти на подступы к Славянску и обеспечить более глубокий охват Красного Лимана.
Что касается Покровско-Мирноградской агломерации, то в самом Покровске еще остаются порядка 200 украинских военнослужащих. Это разрозненные группы без еды, воды и боеприпасов. Они высиживают и дожидаются момента, чтобы сдаться. Еще очень важно, что мы смогли закрепиться в Гришино к северо-западу от Покровска, откуда ВСУ пытались деблокировать город. В Мирнограде ситуация сложнее. Там находится несколько тысяч военнослужащих врага, которые были на ротации в Курскую область. К ним предельно жесткое отношение, поэтому они сдаваться не собираются и ждут деблокирования. А группировке в Покровске противник вообще никак не помогает. Они брошены на произвол судьбы.
Полагаю, что к концу месяца Покровск окончательно зачистят. А вот с Мирноградом придется повозится до конца года. Учитывая, что у ВСУ есть определенные тактические успехи при деблокировании. Надежда у окруженного гарнизона еще не умерла. Тем более, это хорошие бригады с большим опытом. И если мы их уничтожим, это будет сильнейший удар по киевскому режиму.
С Купянском ситуация осложняется для нас тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола, а у нас недостаточная ширина плацдарма на западном берегу. Поэтому до конца года мы его физически освободить не успеем.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Курской и Сумской областей
Влад Шлепченко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Вчера, 15:59
Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияСеверскРоссияКупянскВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскВолчанскдроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:34Буданову* мерещатся двойники Путина
19:49СБУ против парламента: Ермак зачищает бунтующих "слуг народа"
19:34Парламентский коллапс: Антикоррупционный скандал парализовал Раду
19:25"Спасая репутацию": как украинские ПВОшники производят видеофейки после трагедий
19:12Туск потребовал от Зеленского данных об украинских диверсантах
18:51Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения
18:44США ищут выход: Запад теряет контроль над Киевом на фоне провалов на фронте. Главное к этому часу
18:31"Фортеця" без "захисту". Как британский бизнесмен зарабатывает на жизни украинских солдат
18:30Олег Неменский: Настоящая угроза для Зеленского — военный мятеж ультраправых, а не давление Трампа
18:25Теперь всё зависит от России: почему для Трампа и Зеленского так важно окончательное решение Путина
18:06Зеленский готов демонстрировать послушность: Павлив о том, как изменится власть на Украине
18:01Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября
17:57"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу
17:52США привезут в Киев ультиматум: мирный план без украинского участия
17:40Энергосистема Украины под ударом: массовая атака дронов на ТЭС и подстанции
17:33Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США
17:29Кабмин Германии одобрил решение о сокращении пособий украинцам
17:26Как в ДНР за сутки восстановили энергоснабжение? Тинянский о героизме коммунальщиков и ситуации после ТЭС
17:07Британский министр обороны пригрозил россиянам
17:06Зеленского поставят перед фактом. Зачем Трамп отправил необычную троицу в Киев
Лента новостейМолния