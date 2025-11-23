https://ukraina.ru/20251123/krepostnye-s-gps-ukraintsev-khotyat-chipirovat-i-otpravlyat-na-front-tsitaty-nedeli-1072050454.html

Крепостные с GPS: украинцев хотят чипировать и отправлять на фронт. Цитаты недели

Пока ведутся переговоры о возможности мира, на Украине происходит нагнетание всеобщей истерии, которая приобретает в украинском обществе, как всегда, совершенно причудливые формы

2025-11-23T14:03

2025-11-23T14:03

2025-11-23T14:16

Чипируйтесь, укры! С изумлением (и, наверное, с ужасом) узнали граждане Украины, что их скоро будут чипировать!Такое мнение высказал по телевидению некий военный:— Уже собак чипують. Чому б нам не чыпуваты цых? Щоб по джи-пи-эс можна було найти и вернуть."Цых" — это тех, кто сбежал из армии. Их надо отлавливать, ставить на них чипы и потом "находить по джи-пи-эс".Можно сказать: мало ли сумасшедших, это ведь просто бред какого-то одного человека.Но эти безумные речи транслируются по телевидению, расходятся по народу, множатся слухи:— Шо, як собак будуть? Чипировать?Ну не как собак. У тех ошейники с чипами, для любимых питомцев, которые могут случайно потеряться.Чипируют домашний скот, который идёт потом — все знают куда.Украинское "стадо" немного зашевелилось. Побурчали, повозмущались в соцсетях и затихли.Нет, ну это же невозможно? Неужели чипировать?Многое из того, что казалось невозможным, уже воплотилось на Украине. И ещё многое впереди!Но общество в основном помалкивает. А почему?Те ли это люди, что выходили на Майдан?Да, те же самые. Украинскому обществу свойственны два состояния: состояние внезапного и жестокого бунта (и так не раз бывало в истории). И состояние "моя хата с краю".Не зря же возникла эта украинская поговорка. Состояние "я здесь ни при чём, это не про меня" занимает 99 процентов времени "чипируемых".Покорность, причём какая-то удивительная. Как бунт здесь принимает гротескные формы, так и абсолютная покорность "крепостных". Большинство даже не пытается сбежать, когда их ловят и отправляют на фронт!Если всё продолжится, как сейчас, то мы и чипирование увидим.Под крики "Слава Украине!"И не только чипирование.Прокурор: налоги на тех, кто не воевалЕсли про чипирование ещё можно сказать: да это неизвестно, кто что-то ляпнул!То вот высказывание бывшего главного прокурора Украины Юрия Луценко. По его мнению, налоги в "прекрасной Украине будущего" должны будут платить только те, кто не воевал.Известный украинский политолог Константин Бондаренко так прокомментировал удивительное предложение Луценко:"Может, Юрий Луценко воспользовался "искусственным интеллектом"? Трудно представить, что такую глупость говорит бывший прокурор Украины".Но впрочем, Юрий Луценко — удивительный, уникальный прокурор. Он не имеет высшего юридического образования.Для того чтобы Пётр Порошенко* смог назначить своего верного друга и соратника Юрия Луценко генеральным прокурором, на Украине был принят специальный закон. Обошли норму про обязательное юридическое образование.И вот результат: прокурор, который лишён не только образования, но, кажется, уже и здравого смысла.Разделяй!Ну а то, что его предложение нацелено на раскол украинского общества, так кто только это общество не раскалывал. Это вообще излюбленное занятие тех, кто управляет Украиной (и внутри, и особенно снаружи этого "государства").Старый принцип "разделяй и властвуй".Чего только не делали: и по религиозному признаку разделяли (пресловутый "томос" из Константинополя).И по будущему пути развития ("в Европу!" — кричал Майдан, но далеко не вся Украина в эту Европу хотела).И по языку (те, кто говорят на русском, должны стать изгоями, а это больше, чем половина населения Украины).Теперь будет "новый тренд": те, кто был "в окопах", и те, кто не был.Скрипка: избираем только военных!С этой же популярной темой ("наши военные выше закона!") выпустили на экраны ещё одного "городского сумасшедшего".Музыкант Олег Скрипка из группы "Вопли Видоплясова" появился на экранах украинских телевизоров с такой инициативой: участвовать в будущих выборах на Украине должны только военные!— Я за военный переворот! Я вижу во главе Украины какого-то авторитетного военного. Да знаете что? И голосовать должны только военные!Вбросы эти не случайные. На Украине активнейшим образом готовятся к выборам. Считается, что фаворитами будут военные и представители спецслужб.Белый вождьУже везде появляются плакаты "белого вождя", жирного, никогда не бывавшего в окопах выкормыша ещё времён Арсена Авакова* — ныне уже бригадного генерала Андрея Билецкого*.Оплывшее, далеко не мужественное лицо Билецкого назойливо мелькает на бигбордах, в телестудиях, в интернете.На фотосессиях он позирует, прижав руку к груди: или закапывает "побратимов" в очередной курган, или факельное шествие проводит (по типу нацистских шабашей).Недавно он получил звание "генерала" из рук, как говорят, руководителя ОП Андрия Ермака.Билецкого раскручивают в пику другим "популярным военным", которые собираются на выборы: это Валерий Залужный и Кирилл Буданов*.С обоими у Офиса президента отношения сложные. Буданова много раз уже пытались сместить. На захват Залужного Ермак отправлял в своё время спецназ (на Генштаб ВСУ!), до того дошла их взаимная неприязнь.На Украине уже был один "мастер многоходовок", президент Виктор Янукович, который выращивал "нациков" в противовес своим соперникам на выборах - той же Юлии Тимошенко.Цель была благая: оторвать у тех националистический украинский электорат. Распылить его по нескольким партиям и кандидатам.Известно, чем это закончилось: Майданом, в котором выращенные самим же Януковичем националисты играли видную роль.Так что хитрецы из Офиса президента могут просчитаться. "Белый вождь" так же точно является марионеткой США и Британии, как и все остальные "претенденты" на место будущего президента той территории, которая продолжит называться "Украина".Мерц, Кличко и жирный пингвинНу а тем временем всё больше разговоров о том, что воевать должны юноши 22 лет, 23 лет.Об этом прямым текстом говорит канцлер ФРГ Фридрих Мерц:— Те, кто сейчас приезжает из Украины, в значительной степени — это молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, так как военная служба на Украине начинается с 25 лет.— Я попросил Владимира Зеленского обеспечить, чтобы эти молодые мужчины оставались в стране. Они нужны Украине, а не Германии. Нужен каждый, кто может работать, помогать, вплоть до прохождения военной службы.Тут же выскочил "немецкая марионетка", Виталий Кличко:— У Украины огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами. Поэтому можно было бы снизить этот возраст, до 22–23 лет.Сыновья самого Виталия (20 и 25 лет) живут в США.На вопросы про них Виталий возмущается:— При чём тут мои дети? Они граждане другой страны!Глобалисты всех стран, и Европы, и США, давно требуют у Зеленского снизить мобилизационный возраст. Об этом много раз говорилось и писалось совершенно открыто.Есть и явная связь: деньги в обмен на человеческий ресурс.Хочешь 60 миллиардов в год, Зеленский? Снижай планку возраста, гони народ в окопы.И по слухам, Зеленский это обещал. Он должен был отправить на фронт до конца 2025 года 1,5–2 миллиона мужчин.Не сделал он это по причине только одной: после этого его никогда и никуда не переизберут.Но заказ глобалистов продолжают выполнять другие "лидеры мнений".Пингвины и Украина"Жирный пингвин" Дикий кричит: вернуть всех юношей до 24 лет на Украину!Бывший командир националистического батальона "Айдар"* Евгений Дикий взволнован. Если война закончится, где он будет харчеваться?Год назад Дикий отправился в Антарктиду, изучать пингвинов. Получил на "гуманитарные цели" 11 миллионов долларов и все потратил на шикарную жизнь.Экспедиция закупила сотни килограммов еды: икры, шоколада, лосося, осьминогов, орехов. Сотни бутылок вина. И много других полезных в Антарктиде вещей.Всего же Дикий растратил непонятно куда 45 миллионов долларов.Теперь пингвиноведы вернулись на Украину. Но лосося хочется ещё!Дикий разжирел за год ещё больше (как и все остальные украинские "военные" за последние три года). И требует: всех на фронт!Ему вторит какая-то непонятная украинская "жиночка", ей тоже выделяют время на телевидении:— Отцы троих детей пусть тоже идут на фронт!Ну и так далее. Шабаш глобалистов продолжается."Сплотимся!"А сама Украина погружается в злобное оцепенение на грани отчаяния.Там уже буднично взрывают гранаты (мобилизованный в ТЦК Одессы и депутат сельсовета в Закарпатье). Стреляют "тцкшникам" в ноги. Поджигают их машины, выбивают им стёкла.В Кременчуге мобилизованный потребовал его отпустить, а когда получил отказ, достал пистолет и выстрелил в двух сотрудников ТЦК.Это уже украинская обыденная жизнь.А что Зеленский?Он призывает "сплотиться":— Наши люди, граждане, политики — все должны собраться, прекратить с***, прекратить политические игрища. Государство должно работать...Всё понятно. Дайте нам с Миндичем ещё поворовать! Дайте ещё денег Дикому!Прекратите свои игрища, идите уже быстрее на фронт.Разве вы не слышали, что сказал Мерц?Вот так закончились прыжки на Майдане с криками "Украина — цэ Европа!"* лицо, состоящее в экстремистской организации; лицо, внесённое в список экстремистов и террористов; запрещённая в РФ организацияЧитайте также: От фронта до комфорта: как живут те, кто устроил Майдан

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Елена Мурзина

