От фронта до комфорта: как живут те, кто устроил Майдан

В очередную годовщину Майдана украинцы вспоминают о тех, кто приложил руку к госперевороту

Масштабный коррупционный скандал на Украине заставил жителей страны вспомнить об одном из предыдущих президентов.И это — не соперник Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко*. Украинцы вспоминают другого главу государства — четвёртого президента страны Виктора Януковича."Мда уж, Янукович просто сынок в сравнении с ЗеБандой", — писал один из популярных украинских пользователей в X после того, как НАБУ опубликовало материалы прослушек, свидетельствующие о коррупции в окружении Зеленского.Другой популярный блогер отмечал, что Янукович "был последний вменяемый"."Дальше пришли “патриоты”", — резюмировал он.В сети можно встретить и видео, на которых украинцы обвиняют Януковича в том, что он не разогнал Майдан. Тогда бы, по их словам, и в стране был мир, и части регионов она бы не лишилась.А вот к тем, кто на волне Майдана возвысился, тем, кому рукоплескала значительная часть населения Украины без малого 12 лет тому назад, отношение у многих резко ухудшилось. И это неудивительно.Тройка лидеровМэр Киева Виталий Кличко — один из тех, кого Евросоюз прочил в премьер-министры Украины в дни Майдана 2013–2014 годов и с кем пришлось договариваться Порошенко, чтобы победить на выборах 2014 года, — сегодня один из лидеров антирейтингов.И дело не только в запущенном состоянии украинской столицы, но и в высказываниях Кличко."В прошлом 18-летние молодые люди служили в армии, но это дети. Сейчас быть мобилизованным на Украине можно только с 25 лет. Можно снизить его на год или два — до 23 или 22", — заявил он 12 ноября в интервью изданию Politico.Эти слова, в которых заподозрили желание подыграть европейским политикам (они требуют от Украины понижения возраста мобилизации и недовольны молодыми украинскими беженцами-мужчинами), вызвали у украинцев негодование: сыновья самого Кличко находятся не на Украине.Так, 25-летний Егор-Даниэль живёт в Майами после окончания Лондонского университета. Его брат, 20-летний Максим, также проживает в США.Ещё один из тройки — Арсений Яценюк — сейчас не у дел. Он возглавляет фонд "Открой Украину" и пытается напоминать о себе, проводя встречи на Украине и за её пределами.Так, 12 ноября он сообщал в соцсетях о встрече в Киевской школе экономики, а 18 ноября уже рассказывал о присутствии в Берлине на конференции по безопасности.И всё бы ничего, но Яценюку 51 год. И, казалось бы, его должны были мобилизовать. Однако Яценюк не в войсках."Я военнообязанный. С первого дня войны и до момента принятия закона про мобилизацию, если бы был только вызов, если бы ВСУ сказали: “Нам нужен Яценюк”, я уже был бы в ВСУ", — хвастался он в марте 2025 года.Многие тогда же ему припомнили слова, сказанные на Майдане: "Если пуля в лоб, то пуля в лоб". Тогда за неуместную браваду Яценюка высмеивали, сейчас — презирают.Украинцы не понимают, почему человек, не являющийся даже государственным чиновником, получил бронь от мобилизации в то время, как на улицах городов сотрудники ТЦК хватают людей.А вот третий из "тройки лидеров" — националист Олег Тягныбок — стал замполитом. Теперь Тягныбок — подполковник в 128-й тяжёлой механизированной бригаде "Дикое поле", замкомандира бригады по морально-психологическому обеспечению.В отличие от сына — бойца бригады Нацгвардии "Рубеж". В 2024 году стало известно, что Гордей Тягныбок получил ранение. А 16 ноября уже этого года Тягныбок-старший поделился в соцсетях фотографией сына с медалью."Горжусь сыном Гордеем, воином, старшим лейтенантом НГУ. Поздравляю с государственной наградой — медалью “За воинскую службу Украине”!" — написал политик.Таким образом, Тягныбок — единственный из тройки официальных лидеров Майдана, кто хоть как-то ответил за свои слова о "любви к Украине"."Силовики" МайданаПожалуй, самым известным "силовиком" Майдана был Андрей Парубий, который после госпереворота стал и. о. секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.На выборах 2014 года он прошёл в парламент от партии "Фронт змін" и стал замглавы Верховной Рады. В 2016 году депутаты назначили Парубия уже спикером — его предшественник Владимир Гройсман возглавил Кабмин.В 2019 году Парубий снова стал народным депутатом — на этот раз от "Европейской солидарности". В партии он был даже не на вторых, а на третьих ролях.30 августа Парубия застрелил во Львове Михаил Сцельников — отец погибшего в боевых действиях Михаила-Виктора Сцельникова.Как заявил убийца Парубия, выстрел в политика стал его "личной местью украинской власти". Парубию не повезло — он жил во Львове, там же, где и Сцельников.По словам последнего, если бы он жил в Виннице, его жертвой был бы Порошенко — Винница считается малой родиной последнего.Соратник Парубия Сергей Пашинский, запомнившийся тем, что прикрыл от майдановцев вывозившего с Майдана винтовку человека, — в феврале 2024 года был обвинён СБУ в том, что незаконно присвоил и продал 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов.По оценке следователей, схема Пашинского и его соучастников нанесла государству убытков на 1 млрд грн (около 1,91 млрд руб.). В том же феврале суд арестовал Пашинского с возможностью внесения залога 272,5 млн грн (около 521,41 млн руб.). Залог заплатили. Пашинский вышел на свободу.Однако в сентябре 2025 года суд уменьшил размер залога на 80 млн грн (около 153 млн руб.). Сумму вернули компаниям, выплатившим залог.Вообще же за Пашинским с Майдана прочно закрепился имидж максимально "мутного", нечистого на руку, коррумпированного и попросту мерзкого политика.Дмитрий Ярош* — во времена Майдана лидер "Правого сектора"* — сегодня является командиром "Украинской добровольческой армии", подразделения которой выполняют различные боевые задачи в составе нескольких бригад ВСУ.При этом Ярош с 2024 года является советником главы Службы безопасности Украины Василия Малюка*.В 2024 году он выложил фотографию 16-летнего сына с боевым оружием в руках, написав, что гордится сыном.В ноябре 2025 года, уже после вспыхнувшего коррупционного скандала, он призвал украинцев сплотиться и не дать себя отвлечь от ведения борьбы с Россией."Враг внешний постепенно достигает минимальных, но результатов. Враг внутренний трясёт государство максимально. Перед всеми нами — очень тяжёлая зима… И главное — опять, как при Хмельницком или Скоропадском, или после Коновальца, самим себя не сожрать… Мы все — умные люди и видим, кто во власти или оппозиции делает что-то не так. Но мы все обязаны иметь критическое мышление и быть все как один. Потому что если враг нас разделит — нам кабздец… Призываю всех нас — не сдавать украинских позиций и держать строй!" — заявил Ярош.Таким образом, бывший лидер "Правого сектора" по-прежнему в строю. Несостоявшийся как мейнстримный политик, он остаётся лидером пусть и ушедшей в тень, но серьёзной организации с боевым опытом, который оттачивается на полях сражений."Бесы" рангом пониже"Сотник" Владимир Парасюк, который сорвал достигнутые Тягныбоком, Яценюком и Кличко договорённости с Януковичем, после Майдана успел подепутатствовать.Своим неадекватным поведением, в частности, драками, Парасюк заставил многих предположить, что у него психические проблемы. В 2019 году в парламент он не попал.В июне 2025 года в интервью "Украинской правде" Парасюк заявил, что он — лейтенант. По его словам, успел повоевать под Киевом, Харьковом, Херсоном, а также в Донбассе."Тяжело из-за того, что ты теряешь близких для тебя людей", — признавался Парасюк.Он также заявил, что сегодня сражаться особенно тяжело — из-за дронов."С нынешними технологиями, дронами — это вообще катастрофа. Когда-то можно было на саму линию боевого соприкосновения подъехать, выскочить и убежать, то теперь за километров 10 подлетает FPV-дрон, и на этом всё", — отмечал Парасюк.Тогда же, в июне, он отмечал, что не верит, что боевые действия закончатся в ближайшее время. Также Парасюк заявил, что ему ограничили свободу высказываний, чтобы он не навредил национальной безопасности.Ещё одна "буйная" на Майдане — Татьяна Черновол, ответственная за убийство майдановцами инженера Владимира Захарова 18 февраля 2014 года во время захвата и поджога офиса "Партии регионов", — также служит в войсках.Человек, которого в конце 90-х годов дважды лечили в стационаре Киевской психоневрологической больницы, после начала СВО была оператором ПТУР. Она признавалась, что использовала крыши жилых домов Чернигова в качестве своей боевой позиции в первые дни спецоперации.В интервью, которое Черновол дала в ноябре 2025 года, она уже заявляла, что те времена — начало СВО — вспоминает с ностальгией."Эта война, которая сейчас очень отличается от войны в 2022 году. Во всём. Она настолько отличается — это небо и земля. Я сейчас созваниваюсь со своими коллегами — 17-й бригадой, 72-й — и мы вспоминаем те времена как радужное детство. Это было “детство войны”. Мы видели солнце, мы ходили по полям и рвали маки, мы сидели в окопах под акацией… Сейчас это очень страшно, сейчас мы как крысы в подвалах", — заявила Черновол.По её словам, сейчас российская армия имеет возможность следить за "каждым движением и увидеть что угодно"."Он охотится конкретно на тебя. Это не прилёт артиллерии — прилетит или не прилетит. Любая логистика — это повезёт или не повезёт", — отметила Черновол.Она и Парасюк — "буйные", те, кто ещё во время Майдана отличился своим поведением. Кроме того, это люди с диагнозом. Плюс — убеждённые националисты.Те же, кто "играли в радикалов", на фронт не спешат.А вот такое "лицо Майдана", как "казак" Михаил Гаврилюк, который на волне своей популярности прошёл на выборах в Верховную Раду, где запомнился коррупционными скандалами, после начала СВО, по его словам, провоевал в теробороне под Киевом, а затем остался в украинской столице.На своей странице в соцсетях он регулярно собирает на дроны для "побратимов", а точнее — рекламирует сборы своей сестры для 42-й бригады.Даже украинские СМИ признают: неизвестно, служит ли сейчас Гаврилюк."Чай, зонтики и хорошее настроение"А вот тот, кто вывел людей на акцию протеста — Мустафа Найем — ни на какой фронт не пошёл.В 2013 году обычный журналист, после Майдана он стал народным депутатом. Найем курировал создание Национальной полиции.В 2019 году, после того как не прошёл в Верховную Раду, он получил работу в "Укроборонпроме" в качестве заместителя генерального директора — и это несмотря на отсутствие соответствующей компетенции.В августе Найем получил уже другую высокую должность — замминистра инфраструктуры Украины.В январе 2023 года Найем стал главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, созданного на базе бывшего Укравтодора. Именно через это агентство направлялась помощь международных организаций и иностранных государств для восстановления инфраструктуры Украины.Однако в июне 2024 года из-за снижения бюджетов на восстановление и "создания искусственных бюрократических преград" Найем написал заявление на увольнение.Долго без денег он не сидел. С сентября того же года Найем стал советником по вопросам борьбы с коррупцией и восстановления инфраструктуры в финансируемом правительствами США и Великобритании проекте Pro-Integrity.А в ноябре 2025 года этого профессионального "борца с коррупцией" временная следственная комиссия Верховной Рады обвинила в государственной измене из-за фактического провала программы строительства защитных объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.В 320-страничном отчёте комиссии указывалось, что реализация программы защиты критической инфраструктуры в её нынешнем виде может содержать признаки государственной измены со стороны отдельных должностных лиц Агентства восстановления и НЭК "Укрэнерго".Комиссия потребовала немедленного начала досудебного расследования со стороны правоохранительных органов.По данным комиссии, проекты защитных сооружений не содержали раздела расчётов ударного воздействия на конструкцию, а лишь краткое описание на 2–3 страницы и ссылки на натурные испытания, прошедшие "успешно"."Исследование проектных и конструктивных решений позволяет утверждать, что фортификационные сооружения III уровня являются, по сути, “одноразовыми” (цитата из проекта: “выдерживает однократное прямое попадание ракеты”)", — говорилось в отчёте комиссии.При этом стоимость объектов в 300–500 раз превысила стоимость ракет, от которых они якобы должны были защитить.Но досудебное расследование пока не начали. Обвинения "отцу Майдана", бросившему свою вторую родину (Найем родился в Афганистане) — страну, которой он обязан всем — в горнило кровопролитного конфликта, никто не предъявил.Найем в который раз вышел сухим из воды.* лица, включённые в перечень экстремистов и террористов; запрещённые в РФ организацииЧитайте также: Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем

