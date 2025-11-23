Ищенко: Запад не будет менять Зеленского, пока он "может внятно произнести несколько фраз" - 23.11.2025 Украина.ру
Ищенко: Запад не будет менять Зеленского, пока он "может внятно произнести несколько фраз"
Ищенко: Запад не будет менять Зеленского, пока он "может внятно произнести несколько фраз"
Зеленский продолжает оставаться идеальной фигурой для западных спонсоров, поскольку исправно выполняет свою главную функцию – продолжает воевать с Россией "до последнего украинца". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя устойчивость позиций главы киевского режима, эксперт заявил: "С точки зрения западных ястребов, которые дальше хотят воевать с Россией, я не вижу никакой необходимости менять Зеленского". Но если вдруг окажется, что Зеленский куда-то "нырнул в нирвану" и не может держать ситуацию под контролем, его придется на кого-то менять, отметил Ищенко. При этом аналитик отметил формальный статус Зеленского в глазах международного сообщества. "Зеленский для всех – легитимный президент Украины. Для всех, кроме России. Причем Россия на официальном уровне тоже перестала говорить о его нелегитимности. Просто молчит по этому поводу", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Ищенко: Запад не будет менять Зеленского, пока он "может внятно произнести несколько фраз"

05:00 23.11.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Зеленский продолжает оставаться идеальной фигурой для западных спонсоров, поскольку исправно выполняет свою главную функцию – продолжает воевать с Россией "до последнего украинца". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя устойчивость позиций главы киевского режима, эксперт заявил: "С точки зрения западных ястребов, которые дальше хотят воевать с Россией, я не вижу никакой необходимости менять Зеленского".
Но если вдруг окажется, что Зеленский куда-то "нырнул в нирвану" и не может держать ситуацию под контролем, его придется на кого-то менять, отметил Ищенко.
"Но пока он может выйти под телекамеры и внятно произнести несколько фраз, он свою функцию выполняет. Он воюет до последнего украинца. Что может быть лучше для Запада?" – подчеркнул Ищенко.
При этом аналитик отметил формальный статус Зеленского в глазах международного сообщества. "Зеленский для всех – легитимный президент Украины. Для всех, кроме России. Причем Россия на официальном уровне тоже перестала говорить о его нелегитимности. Просто молчит по этому поводу", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
