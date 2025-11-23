https://ukraina.ru/20251123/ischenko-zapad-ne-budet-menyat-zelenskogo-poka-on-mozhet-vnyatno-proiznesti-neskolko-fraz-1071806272.html

Ищенко: Запад не будет менять Зеленского, пока он "может внятно произнести несколько фраз"

Зеленский продолжает оставаться идеальной фигурой для западных спонсоров, поскольку исправно выполняет свою главную функцию – продолжает воевать с Россией "до последнего украинца". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Комментируя устойчивость позиций главы киевского режима, эксперт заявил: "С точки зрения западных ястребов, которые дальше хотят воевать с Россией, я не вижу никакой необходимости менять Зеленского". Но если вдруг окажется, что Зеленский куда-то "нырнул в нирвану" и не может держать ситуацию под контролем, его придется на кого-то менять, отметил Ищенко. При этом аналитик отметил формальный статус Зеленского в глазах международного сообщества. "Зеленский для всех – легитимный президент Украины. Для всех, кроме России. Причем Россия на официальном уровне тоже перестала говорить о его нелегитимности. Просто молчит по этому поводу", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

