"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ - 22.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251122/s-mirnogradom-pridetsya-povozitsya-evseev-o-prichinakh-ozhestochennogo-soprotivleniya-garnizona-vsu-1071930242.html
"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ
"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ - 22.11.2025 Украина.ру
"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ
Ситуация в Мирнограде кардинально отличается от Покровска, так как там сосредоточена мотивированная группировка противника, которая еще надеется на деблокирование. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-11-22T05:00
2025-11-22T05:00
новости
россия
курская область
украина.ру
снг
вооруженные силы украины
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058522_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_9ba64b0c3bb1092e4cbb39da9c296a96.jpg
Рассуждая о ситуации в Покровске (Красноармейск) и Мирнограде (Димитров), Евсеев указал на качественный состав украинских гарнизонов. Он добавил, что у окруженных частей ВСУ пока сохраняется надежда на спасение. "Надежда у окруженного гарнизона еще не умерла. Тем более, это хорошие бригады с большим опытом", – отметил Евсеев."Что касается Покровско-Мирноградской агломерации, то в самом Покровске еще остаются порядка 200 украинских военнослужащих. Это разрозненные группы без еды, воды и боеприпасов", – подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
россия
курская область
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058522_111:0:1170:794_1920x0_80_0_0_e78e7738aba9bb87f2775cb70c067676.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, украина.ру, снг, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, покровск/красноармейск, всу, потери всу, разгром всу, спецоперация, прогнозы сво, прогнозы по украине
Новости, Россия, Курская область, Украина.ру, СНГ, Вооруженные силы Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Покровск/Красноармейск, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, Спецоперация, прогнозы СВО, прогнозы по Украине

"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ

05:00 22.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Ситуация в Мирнограде кардинально отличается от Покровска, так как там сосредоточена мотивированная группировка противника, которая еще надеется на деблокирование. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Рассуждая о ситуации в Покровске (Красноармейск) и Мирнограде (Димитров), Евсеев указал на качественный состав украинских гарнизонов.
"В Мирнограде ситуация сложнее. Там находится несколько тысяч военнослужащих врага, которые были на ротации в Курскую область. К ним предельно жесткое отношение, поэтому они сдаваться не собираются и ждут деблокирования", – пояснил эксперт.
Он добавил, что у окруженных частей ВСУ пока сохраняется надежда на спасение. "Надежда у окруженного гарнизона еще не умерла. Тем более, это хорошие бригады с большим опытом", – отметил Евсеев.
"Что касается Покровско-Мирноградской агломерации, то в самом Покровске еще остаются порядка 200 украинских военнослужащих. Это разрозненные группы без еды, воды и боеприпасов", – подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКурская областьУкраина.руСНГВооруженные силы УкраиныСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияПокровск/КрасноармейскВСУпотери ВСУразгром ВСУСпецоперацияпрогнозы СВОпрогнозы по Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:11В поисках хорошей мины. Зеленскому и Ермаку ненадолго оставили возможность плохой игры
05:00"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ
04:55Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00
04:50"Каждый выезд – это целая спецоперация": военкор рассказал о работе тяжелых огнеметных систем
04:40"Дальность полета растет": полковник Алехин рассказал о модернизации ударных БПЛА
04:30Полковник Алехин: Тактика "огня и штурма" ВС РФ сломила укрепленную оборону ВСУ в Купянске
04:23ВСУ расхищали средства, выделенных США на борьбу со СПИДом
04:15"Мы не будем спонсировать Украину": Куликов заявил о позиции Трампа по поставкам оружия
04:00Военный аналитик Ераносян — о новой угрозе: "Прошедшие Украину колумбийцы развернут сетевую войну"
03:54Российские бойцы в рекордное время захватили крупный опорный пункт ВСУ
03:35"Им тогда стоит просто продолжать сражаться": Трамп назвал крайний срок для принятия Киевом нового плана
02:43Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:34Продвижение ВС РФ, освобождение Красноармейска и реакция на новый план Трампа. Итоги 21 ноября
01:15Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
00:56Угроза БПЛА в Воронежской области и пострадавшие жители в Белгородской. Другие новости часа
00:32Российские войска продолжают наступать на всех фронтах: оперативная сводка за 21 ноября
23:56Варшава обостряет отношения с Москвой: сейм Польши потребовал переноса российского посольства
23:24Атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру приводят к перебоям энергоснабжения в ДНР
23:21Красноармейск освобождён: российские войска установили полный контроль над Покровском
23:17Что может сделать Зеленский до подписания акта о капитуляции: Гаспарян о катастрофе на Украине
Лента новостейМолния