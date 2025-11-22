"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Ситуация в Мирнограде кардинально отличается от Покровска, так как там сосредоточена мотивированная группировка противника, которая еще надеется на деблокирование. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Рассуждая о ситуации в Покровске (Красноармейск) и Мирнограде (Димитров), Евсеев указал на качественный состав украинских гарнизонов.
"В Мирнограде ситуация сложнее. Там находится несколько тысяч военнослужащих врага, которые были на ротации в Курскую область. К ним предельно жесткое отношение, поэтому они сдаваться не собираются и ждут деблокирования", – пояснил эксперт.
Он добавил, что у окруженных частей ВСУ пока сохраняется надежда на спасение. "Надежда у окруженного гарнизона еще не умерла. Тем более, это хорошие бригады с большим опытом", – отметил Евсеев.
"Что касается Покровско-Мирноградской агломерации, то в самом Покровске еще остаются порядка 200 украинских военнослужащих. Это разрозненные группы без еды, воды и боеприпасов", – подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на