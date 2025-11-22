https://ukraina.ru/20251122/s-mirnogradom-pridetsya-povozitsya-evseev-o-prichinakh-ozhestochennogo-soprotivleniya-garnizona-vsu-1071930242.html

"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ

"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ

Ситуация в Мирнограде кардинально отличается от Покровска, так как там сосредоточена мотивированная группировка противника, которая еще надеется на деблокирование. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058522_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_9ba64b0c3bb1092e4cbb39da9c296a96.jpg

Рассуждая о ситуации в Покровске (Красноармейск) и Мирнограде (Димитров), Евсеев указал на качественный состав украинских гарнизонов. Он добавил, что у окруженных частей ВСУ пока сохраняется надежда на спасение. "Надежда у окруженного гарнизона еще не умерла. Тем более, это хорошие бригады с большим опытом", – отметил Евсеев."Что касается Покровско-Мирноградской агломерации, то в самом Покровске еще остаются порядка 200 украинских военнослужащих. Это разрозненные группы без еды, воды и боеприпасов", – подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.

