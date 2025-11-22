Полковник Алехин: Тактика "огня и штурма" ВС РФ сломила укрепленную оборону ВСУ в Купянске - 22.11.2025 Украина.ру
Полковник Алехин: Тактика "огня и штурма" ВС РФ сломила укрепленную оборону ВСУ в Купянске
Укрепленные районы ВСУ в Купянске не останавливают российское продвижение — в дело вступают авиация, артиллерия и дроны, которые расчищают путь штурмовым группам. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-22T04:30
2025-11-22T04:30
Комментируя ситуацию на Купянском направлении, Алехин сообщил, что в восточной части на левобережье Оскола идут ожесточенные бои в районе Куриловки, Кучеровки, а также западнее Кругляковки и Загрызово.Эксперт отметил, что ВСУ успели за минувшие месяцы подготовить и оборудовать защитные сооружения и укрепить блиндажи, что серьезно осложняет продвижение российских частей. Таким образом, сообщил Алехин, бойцы продолжают закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилой застройке. "Освобождая промышленную зону и железнодорожный вокзал, усиливает контроль над логистикой и внутренними коммуникациями города", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Полковник Алехин: Тактика "огня и штурма" ВС РФ сломила укрепленную оборону ВСУ в Купянске

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Расчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
Укрепленные районы ВСУ в Купянске не останавливают российское продвижение — в дело вступают авиация, артиллерия и дроны, которые расчищают путь штурмовым группам. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Купянском направлении, Алехин сообщил, что в восточной части на левобережье Оскола идут ожесточенные бои в районе Куриловки, Кучеровки, а также западнее Кругляковки и Загрызово.
Эксперт отметил, что ВСУ успели за минувшие месяцы подготовить и оборудовать защитные сооружения и укрепить блиндажи, что серьезно осложняет продвижение российских частей.
"Приходится на этих участках по полной программе использовать наши огневые средства воздушного и наземного базирования: ВКС РФ и реактивную артиллерию для дальнейшей работы уже по выявлению уцелевших огневых точек противника, действуют наши операторы БПЛА", — подчеркнул обозреватель.
Таким образом, сообщил Алехин, бойцы продолжают закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилой застройке. "Освобождая промышленную зону и железнодорожный вокзал, усиливает контроль над логистикой и внутренними коммуникациями города", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
