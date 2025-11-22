https://ukraina.ru/20251122/polkovnik-alekhin-taktika-ognya-i-shturma-vs-rf-slomila-ukreplennuyu-oboronu-vsu-v-kupyanske-1071998029.html

Полковник Алехин: Тактика "огня и штурма" ВС РФ сломила укрепленную оборону ВСУ в Купянске

2025-11-22

Полковник Алехин: Тактика "огня и штурма" ВС РФ сломила укрепленную оборону ВСУ в Купянске - 22.11.2025 Украина.ру

Полковник Алехин: Тактика "огня и штурма" ВС РФ сломила укрепленную оборону ВСУ в Купянске

Укрепленные районы ВСУ в Купянске не останавливают российское продвижение — в дело вступают авиация, артиллерия и дроны, которые расчищают путь штурмовым группам. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Комментируя ситуацию на Купянском направлении, Алехин сообщил, что в восточной части на левобережье Оскола идут ожесточенные бои в районе Куриловки, Кучеровки, а также западнее Кругляковки и Загрызово.Эксперт отметил, что ВСУ успели за минувшие месяцы подготовить и оборудовать защитные сооружения и укрепить блиндажи, что серьезно осложняет продвижение российских частей. Таким образом, сообщил Алехин, бойцы продолжают закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилой застройке. "Освобождая промышленную зону и железнодорожный вокзал, усиливает контроль над логистикой и внутренними коммуникациями города", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.

