В районе Купянска продолжаются ожесточенные бои, где ВС РФ ведут наступление. ВСУ предпринимают контратаки с нескольких направлений, пытаясь замедлить продвижение штурмовых групп и деблокировать свои окруженные подразделения. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

В четверг, 20 ноября, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области.Комментируя текущую оперативную обстановку в Купянске, Алехин сообщил: "Российские войска продолжают планомерные наступательные действия в Купянске, однако ВСУ предпринимают достаточно мощные и решительные контратаки". По его словам, основные бои развернулись в восточном районе и промышленной зоне города. Эксперт подробно описал направления украинских контратак: "Контратаки ВСУ проводят через серую зону в сторону рынка и центра города. С западной стороны противник атакует новый плацдарм, где наши бойцы пока не закрепилась, а другие группы втягиваются в боестолкновения со стороны Московки и лесов к юго-западу от Радьковки", — рассказал эксперт.Он также добавил, что одновременно с трех участков враг попытался отбить позиции с целью деблокировать свои обороняющиеся подразделения."Таким образом российская армия продолжает закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилых микрорайонах", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.

