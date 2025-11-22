"Плотный клин" в Купянске: военный эксперт раскрыл детали освобождения города - 22.11.2025 Украина.ру
"Плотный клин" в Купянске: военный эксперт раскрыл детали освобождения города
В районе Купянска продолжаются ожесточенные бои, где ВС РФ ведут наступление. ВСУ предпринимают контратаки с нескольких направлений, пытаясь замедлить продвижение штурмовых групп и деблокировать свои окруженные подразделения. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-22T06:00
2025-11-22T06:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057695119_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_564906fc3284acecd41c5ac90a367830.jpg
В четверг, 20 ноября, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области.Комментируя текущую оперативную обстановку в Купянске, Алехин сообщил: "Российские войска продолжают планомерные наступательные действия в Купянске, однако ВСУ предпринимают достаточно мощные и решительные контратаки". По его словам, основные бои развернулись в восточном районе и промышленной зоне города. Эксперт подробно описал направления украинских контратак: "Контратаки ВСУ проводят через серую зону в сторону рынка и центра города. С западной стороны противник атакует новый плацдарм, где наши бойцы пока не закрепилась, а другие группы втягиваются в боестолкновения со стороны Московки и лесов к юго-западу от Радьковки", — рассказал эксперт.Он также добавил, что одновременно с трех участков враг попытался отбить позиции с целью деблокировать свои обороняющиеся подразделения."Таким образом российская армия продолжает закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилых микрорайонах", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
В районе Купянска продолжаются ожесточенные бои, где ВС РФ ведут наступление. ВСУ предпринимают контратаки с нескольких направлений, пытаясь замедлить продвижение штурмовых групп и деблокировать свои окруженные подразделения. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В четверг, 20 ноября, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области.
Комментируя текущую оперативную обстановку в Купянске, Алехин сообщил: "Российские войска продолжают планомерные наступательные действия в Купянске, однако ВСУ предпринимают достаточно мощные и решительные контратаки".
По его словам, основные бои развернулись в восточном районе и промышленной зоне города. Эксперт подробно описал направления украинских контратак:
"Контратаки ВСУ проводят через серую зону в сторону рынка и центра города. С западной стороны противник атакует новый плацдарм, где наши бойцы пока не закрепилась, а другие группы втягиваются в боестолкновения со стороны Московки и лесов к юго-западу от Радьковки", — рассказал эксперт.
Он также добавил, что одновременно с трех участков враг попытался отбить позиции с целью деблокировать свои обороняющиеся подразделения.
"Таким образом российская армия продолжает закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилых микрорайонах", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
