"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимности - 22.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251122/armiya-uzhe-razbegaetsya-ischenko-o-tom-pochemu-smena-vlasti-v-kieve-privedet-k-krizisu-legitimnosti-1071851358.html
"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимности
"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимности - 22.11.2025 Украина.ру
"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимности
Попытка поставить пост президента Украины другого кандидата вместо Зеленского приведет к полной утрате легитимности украинской власти и катастрофическим последствиям для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-11-22T05:50
2025-11-22T05:50
новости
украина
россия
киев
ростислав ищенко
владимир зеленский
украина.ру
вооруженные силы украины
выборы
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060594784_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_96b9714ab4d2ad6ca0e6629725d626d1.jpg
Политолог подчеркнул отсутствие законных механизмов смены власти на Украине: "Зеленского надо сначала спихнуть, потому что конституционного способа отправить его в отставку нет. Его надо либо убить, либо принудить к отставке"."После этого надо назначить кого-то. Как назначить? Провести выборы. Как сейчас на Украине можно провести выборы? Выборы там может провести только Россия и только в тех регионах, которые она контролирует", — пояснил Ищенко."А какая может быть заморозка по линии фронта, если у вас нет армии, и вы не можете держать фронт?" — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060594784_53:0:920:650_1920x0_80_0_0_a3d422744f1c72e6f14823348376a516.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, выборы, президентские выборы, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, власти украины, киевский режим, новости украины, главные новости, новости россии
Новости, Украина, Россия, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, выборы, президентские выборы, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, власти Украины, киевский режим, Новости Украины, Главные новости, новости России

"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимности

05:50 22.11.2025
 
© Фото : Oleksandr Ratushniak / Reuters
- РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Oleksandr Ratushniak / Reuters
Читать в
ДзенTelegram
Попытка поставить пост президента Украины другого кандидата вместо Зеленского приведет к полной утрате легитимности украинской власти и катастрофическим последствиям для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Если сейчас армия разбегается при власти более-менее легитимной, то что она будет творить при власти, у которой вообще никакой опоры нет?" — заявил эксперт.
Политолог подчеркнул отсутствие законных механизмов смены власти на Украине: "Зеленского надо сначала спихнуть, потому что конституционного способа отправить его в отставку нет. Его надо либо убить, либо принудить к отставке".
"После этого надо назначить кого-то. Как назначить? Провести выборы. Как сейчас на Украине можно провести выборы? Выборы там может провести только Россия и только в тех регионах, которые она контролирует", — пояснил Ищенко.
"А какая может быть заморозка по линии фронта, если у вас нет армии, и вы не можете держать фронт?" — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийУкраина.руВооруженные силы Украинывыборыпрезидентские выборыСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасвласти Украиныкиевский режимНовости УкраиныГлавные новостиновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Хронический анахронизм "Хроник…": о том, как Кончаловский тайну убийства Столыпина раскрыл…
06:28"Женщина с косой", "черноротая ведьма" и "не подстилка": три фурии украинской политики
06:27От фронта до комфорта: как живут те, кто устроил Майдан
06:25Голубь для Трампа, Шон Пенн за доллар и Кустурица в "Трубе". События культуры
06:06"Ещё не катастрофа... но уже катастрофа". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:00"Плотный клин" в Купянске: военный эксперт раскрыл детали освобождения города
05:50"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимности
05:40Весь Запад пришел убивать Россию, но проиграл сам: политолог о фиаско замыслов Вашингтона
05:30Силы НАТО могут попытаться опередить Россию: Тимофей Борисов раскрыл смысл заявления Писториуса
05:15Чемодан без ручки: военный эксперт рассказал, как ВС РФ "сворачивают в рулон" ВСУ на Запорожье
05:11В поисках хорошей мины. Зеленскому и Ермаку ненадолго оставили возможность плохой игры
05:00"С Мирноградом придется повозиться": Евсеев о причинах ожесточенного сопротивления гарнизона ВСУ
04:55Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00
04:50"Каждый выезд – это целая спецоперация": военкор рассказал о работе тяжелых огнеметных систем
04:40"Дальность полета растет": полковник Алехин рассказал о модернизации ударных БПЛА
04:30Полковник Алехин: Тактика "огня и штурма" ВС РФ сломила укрепленную оборону ВСУ в Купянске
04:23ВСУ расхищали средства, выделенных США на борьбу со СПИДом
04:15"Мы не будем спонсировать Украину": Куликов заявил о позиции Трампа по поставкам оружия
04:00Военный аналитик Ераносян — о новой угрозе: "Прошедшие Украину колумбийцы развернут сетевую войну"
03:54Российские бойцы в рекордное время захватили крупный опорный пункт ВСУ
Лента новостейМолния