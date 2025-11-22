https://ukraina.ru/20251122/armiya-uzhe-razbegaetsya-ischenko-o-tom-pochemu-smena-vlasti-v-kieve-privedet-k-krizisu-legitimnosti-1071851358.html

"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимности

"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимности - 22.11.2025 Украина.ру

"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимности

Попытка поставить пост президента Украины другого кандидата вместо Зеленского приведет к полной утрате легитимности украинской власти и катастрофическим последствиям для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-11-22T05:50

2025-11-22T05:50

2025-11-22T05:50

новости

украина

россия

киев

ростислав ищенко

владимир зеленский

украина.ру

вооруженные силы украины

выборы

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060594784_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_96b9714ab4d2ad6ca0e6629725d626d1.jpg

Политолог подчеркнул отсутствие законных механизмов смены власти на Украине: "Зеленского надо сначала спихнуть, потому что конституционного способа отправить его в отставку нет. Его надо либо убить, либо принудить к отставке"."После этого надо назначить кого-то. Как назначить? Провести выборы. Как сейчас на Украине можно провести выборы? Выборы там может провести только Россия и только в тех регионах, которые она контролирует", — пояснил Ищенко."А какая может быть заморозка по линии фронта, если у вас нет армии, и вы не можете держать фронт?" — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, выборы, президентские выборы, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, власти украины, киевский режим, новости украины, главные новости, новости россии