Выход к Славянску и охват Красного Лимана: военный эксперт про перспективы освобождения Северска - 21.11.2025
Выход к Славянску и охват Красного Лимана: военный эксперт про перспективы освобождения Северска
Выход к Славянску и охват Красного Лимана: военный эксперт про перспективы освобождения Северска - 21.11.2025 Украина.ру
Выход к Славянску и охват Красного Лимана: военный эксперт про перспективы освобождения Северска
Успешное развитие наступления под Северском позволит российским войскам выйти на оперативный простор в направлении Славянска и Красного Лимана. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-11-21T04:30
2025-11-21T04:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071841335_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_464d585b912d56dc850be2bfbb631ed2.jpg
Рассуждая о стратегических последствиях освобождения Северска, Евсеев заявил: "Когда это произойдет, мы сможем выйти на подступы к Славянску и обеспечить более глубокий охват Красного Лимана".Военный эксперт связал благоприятные возможности для наступления с распределением сил противника. По информации Евсеева, на днях российские войска начали штурм Северска с трех сторон: с севера, с востока и юга. "Также пишут о боях в городской застройке. Хотел бы отметить, что мы к этому долго готовились. Но говорить о том, что мы присутствуем в центре города преждевременно", — подытожил собеседник издания.
Украина.ру
Выход к Славянску и охват Красного Лимана: военный эксперт про перспективы освобождения Северска

04:30 21.11.2025
 
Фронтовые дороги СВО
Фронтовые дороги СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Успешное развитие наступления под Северском позволит российским войскам выйти на оперативный простор в направлении Славянска и Красного Лимана. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Рассуждая о стратегических последствиях освобождения Северска, Евсеев заявил: "Когда это произойдет, мы сможем выйти на подступы к Славянску и обеспечить более глубокий охват Красного Лимана".
Военный эксперт связал благоприятные возможности для наступления с распределением сил противника.
"Учитывая, что резервы ВСУ сегодня брошены под Купянск и Покровск, у нас есть хорошие возможности по освобождению Северска", — констатировал Евсеев.
По информации Евсеева, на днях российские войска начали штурм Северска с трех сторон: с севера, с востока и юга. "Также пишут о боях в городской застройке. Хотел бы отметить, что мы к этому долго готовились. Но говорить о том, что мы присутствуем в центре города преждевременно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния