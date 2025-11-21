https://ukraina.ru/20251121/vykhod-k-slavyansku-i-okhvat-krasnogo-limana-voennyy-ekspert-pro-perspektivy-osvobozhdeniya-severska-1071932045.html
Выход к Славянску и охват Красного Лимана: военный эксперт про перспективы освобождения Северска
Выход к Славянску и охват Красного Лимана: военный эксперт про перспективы освобождения Северска
Успешное развитие наступления под Северском позволит российским войскам выйти на оперативный простор в направлении Славянска и Красного Лимана. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Рассуждая о стратегических последствиях освобождения Северска, Евсеев заявил: "Когда это произойдет, мы сможем выйти на подступы к Славянску и обеспечить более глубокий охват Красного Лимана".Военный эксперт связал благоприятные возможности для наступления с распределением сил противника. По информации Евсеева, на днях российские войска начали штурм Северска с трех сторон: с севера, с востока и юга. "Также пишут о боях в городской застройке. Хотел бы отметить, что мы к этому долго готовились. Но говорить о том, что мы присутствуем в центре города преждевременно", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
