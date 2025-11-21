https://ukraina.ru/20251121/voyska-nachali-shturm-severska-evseev-rasskazal-kak-vs-rf-blokiruyu-puti-snabzheniya-vsu--1071927106.html
Войска начали штурм Северска: Евсеев рассказал, как ВС РФ блокирую пути снабжения ВСУ
Наступление российских войск под Северском развивается с севера, востока и юга, при этом все пути снабжения ВСУ если не перерезаны, то находятся под плотным огневым контролем ВС РФ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Комментируя ситуацию в районе Северска, Евсеев подтвердил, что наступление ведется с трех сторон. "Поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм Северска с трех сторон: с севера, с востока и юга. Также пишут о боях в городской застройке", – отметил эксперт.При этом он уточнил, что говорить о присутствии войск в центре города пока преждевременно. "Наверное, речь все же идет о ДРГ", – предположил Евсеев.Ключевым фактором успеха специалист назвал перерезание путей снабжения. "Очень хорошо, что были блокированы пути снабжения к Северску. Да, Ямполь пока не освобожден, но все дороги к Северску если не перерезаны, то находятся под плотным контролем наших разведывательных и ударных дронов", – заявил военный эксперт.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
