Войска начали штурм Северска: Евсеев рассказал, как ВС РФ блокирую пути снабжения ВСУ - 21.11.2025 Украина.ру
Войска начали штурм Северска: Евсеев рассказал, как ВС РФ блокирую пути снабжения ВСУ
Наступление российских войск под Северском развивается с севера, востока и юга, при этом все пути снабжения ВСУ если не перерезаны, то находятся под плотным огневым контролем ВС РФ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-11-21T06:00
2025-11-21T06:00
Комментируя ситуацию в районе Северска, Евсеев подтвердил, что наступление ведется с трех сторон. "Поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм Северска с трех сторон: с севера, с востока и юга. Также пишут о боях в городской застройке", – отметил эксперт.При этом он уточнил, что говорить о присутствии войск в центре города пока преждевременно. "Наверное, речь все же идет о ДРГ", – предположил Евсеев.Ключевым фактором успеха специалист назвал перерезание путей снабжения. "Очень хорошо, что были блокированы пути снабжения к Северску. Да, Ямполь пока не освобожден, но все дороги к Северску если не перерезаны, то находятся под плотным контролем наших разведывательных и ударных дронов", – заявил военный эксперт.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
06:00 21.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Наступление российских войск под Северском развивается с севера, востока и юга, при этом все пути снабжения ВСУ если не перерезаны, то находятся под плотным огневым контролем ВС РФ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Комментируя ситуацию в районе Северска, Евсеев подтвердил, что наступление ведется с трех сторон. "Поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм Северска с трех сторон: с севера, с востока и юга. Также пишут о боях в городской застройке", – отметил эксперт.
При этом он уточнил, что говорить о присутствии войск в центре города пока преждевременно. "Наверное, речь все же идет о ДРГ", – предположил Евсеев.
Ключевым фактором успеха специалист назвал перерезание путей снабжения. "Очень хорошо, что были блокированы пути снабжения к Северску. Да, Ямполь пока не освобожден, но все дороги к Северску если не перерезаны, то находятся под плотным контролем наших разведывательных и ударных дронов", – заявил военный эксперт.

"Учитывая, что резервы ВСУ сегодня брошены под Купянск и Покровск (Красноармейск), у нас есть хорошие возможности по освобождению Северска", – резюмировал собеседник издания.

Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
