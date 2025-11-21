https://ukraina.ru/20251121/ukrainskiy-pogranichnik-pomogal-kontrabandistam-dostavlyat-sigarety-v-polshu--1071967653.html
Украинский пограничник помогал контрабандистам доставлять сигареты в Польшу
Украинский пограничник помогал контрабандистам доставлять сигареты в Польшу
На Западной Украине пойман пограничный инспектор, помогавший контрабандистам переправлять дронами сигареты в Польшу. Об этом 20 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Инспектор пограничного отряда за деньги обеспечивал беспрепятственные перелеты дронов с сигаретами с Волыни в Польшу. Его задержали во время получения очередной части взятки. "По данным следствия, осенью 2025 инспектор договорился с местным жителем: за деньги он сообщал, когда и на каких участках границы не будет патрулей. Дроны с табачными изделиями запускали в сторону Польши, где сигареты сбрасывали в лесу, а подельники забирали товар. Из-за разницы в акцизах организаторы получали более 120% прибыли. За каждый перелет пограничник брал 500 долларов", - рассказали в ГБР.Удалось задокументировать два перелёта дронов со 120 блоками сигарет через границу с ЕС. ОПГ получила с этого 180 тыс гривен ($4,3 тыс). Осенью 2025 года Литва закрыла границу с Белоруссией под предлогом активности контрабандистов, доставлявших сигареты в Евросоюз с использованием метеозондов. К украинским партнёрам в ЕС такие меры не применялись. Подробности в публикации Литва отказалась разблокировать границу с БелоруссиейБольше новостей дня представлено в обзоре Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноября
Инспектор пограничного отряда за деньги обеспечивал беспрепятственные перелеты дронов с сигаретами с Волыни в Польшу. Его задержали во время получения очередной части взятки.
"По данным следствия, осенью 2025 инспектор договорился с местным жителем: за деньги он сообщал, когда и на каких участках границы не будет патрулей. Дроны с табачными изделиями запускали в сторону Польши, где сигареты сбрасывали в лесу, а подельники забирали товар. Из-за разницы в акцизах организаторы получали более 120% прибыли. За каждый перелет пограничник брал 500 долларов", - рассказали в ГБР.
Удалось задокументировать два перелёта дронов со 120 блоками сигарет через границу с ЕС. ОПГ получила с этого 180 тыс гривен ($4,3 тыс).
Осенью 2025 года Литва закрыла границу с Белоруссией под предлогом активности контрабандистов, доставлявших сигареты в Евросоюз с использованием метеозондов. К украинским партнёрам в ЕС такие меры не применялись.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.