Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноября

США ожидают, что Зеленский подпишет план по Украине до 27 ноября, Европа и Киев тянут время. ВС РФ уничтожают противника и технику. Депутат ГД рассказал о важности освобождения Купянска и других успехах россиян

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3668411e71ab875e9c47a7b887e1057.jpg

Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников пишет об ожиданиях США, что Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию украинского конфликта "до Дня благодарения" (27 ноября)."Чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс (урегулирования - ред.) к началу декабря", - говорится в материале издания.В то же время газета сомневается, что соглашение будет подписано в указанный срок, поскольку, по словам чиновников в Офисе Зеленского, с некоторыми пунктами плана Киев категорически не согласен. Кроме того, в Киеве разрабатывают встречные предложения для американской стороны.Издание Axios пишет, что США представили Украине дополнительное соглашение о гарантиях безопасности по модели Пятой статьи НАТО о коллективной обороне.В плане из 28 пунктов, представленном министром армии США Дэном Дрисколлом в Киеве, просто говорится, что Украина получит надежные гарантии безопасности. Однако вместе с ним США представили Украине еще один проект соглашения, уточнили в материале."Любое значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение (на Украину - ред.) будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества", - цитирует издание дополнительный документ.В соглашении говорится, что США и их союзники в этом случае ответят соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.Документ включает в себя строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте.Гарантия безопасности будет действовать в течение десяти лет и может быть продлена по взаимному согласию.По словам американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предлагаемые гарантии безопасности как "большую победу" для Киева.Агентство РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что Трамп требует от Зеленского принять предполагаемый проект плана "прямо сейчас"."Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что, когда речь идет об агрессивном таймлайне, это жесткие сроки на его условиях. Это значит - прямо сейчас, это значит - как можно скорее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр армии США Дэниел Дрисколл привнес в мирные усилия", - сказал чиновник.Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц на заседании Совбеза ООН по Украине призвал лидеров России и Украины вести переговоры и согласиться на прекращение огня.В то же время высокопоставленный европейский чиновник назвал план США "очень плохим", сообщает газета Politico.Европейские лидеры, недовольные планом США по урегулированию на Украине, готовят собственное контрпредложение, сообщает Wall Street Journal."Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему", - пишет издание.При этом на Украине назвали план — "проектом чистой капитуляции Украины перед Россией под давлением трампистов, а также унижения Европы", заявила нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.По ее словам, помимо этого, "он просто нереалистичен ни по сути, ни по форме".Зеленский в своем телеграм-канале решил не делать резких заявлений относительно плана по урегулированию."Американская сторона предоставила свои предложения — пункты плана, чтобы закончить войну, их видение. Мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями", — заявил Зеленский, отметив, что украинская сторона не будет делать резких заявлений и настроена на четкую, честную работу.Шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн полагает, что Украина и Европа не могут полностью отвергнуть план США, чтобы не испортить отношения с американским президентом."Европа и Украина не могут полностью отвергнуть этот план и рискнуть испортить отношения с Трампом. Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его все же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля", - предположил он.На днях американский портал Axios сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Кроме прочего, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.Провалы ВСУНа территории Украины звучат взрывы, в том числе их слышали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне и подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Ночью российские военные били по объектам киевского режима в Одессе. "Герани" также наносили удары по целям в Черниговской области.Кроме того, ВС РФ отработали по объектам противника на временно оккупированных ВСУ территориях Запорожской области, в Краматорске и Славянске, писал телеграм-канал Украина.ру. Боевики 61-й механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в Харьковской области в районе населенного пункта Амбарное - противник отошел с потерями на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.Там же рассказали. что тыловые службы оставили ВСУ без стройматериалов для оборудования оборонительных позиций и укреплений на Харьковском направлении.А командование 80-й бригады ВСУ уже неделю не может эвакуировать убитых и раненых при авиаударах в районе Садков (Сумская область).Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, они почти ежедневно обстреливают территорию в районе Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, обстановка в районе атомной станции оценивается как напряженно стабильная.Ночью они пытались атаковать регионы РФ с помощью беспилотников. Однако дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили 33 украинских дрона.Над Смоленской и Ростовской областями сбито по семь беспилотников, шесть аппаратов уничтожено над Белгородской областью, пять - над Чёрным морем, четыре - над Крымом и по два - над Воронежской областью и Краснодарским краем, перечислили в Минобороны России.Большой успех ВС РФДепутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал освобождение Купянска в Харьковской области большим успехом российской армии, который имеет важное оперативное значение.По его словам, контроль над перекрестком шоссейных дорог и железнодорожных путей дает российским войскам уверенные шансы на дальнейшее продвижение к Чугуеву и Харькову, освобождению Славянска и Краматорска."Замыслы командования, героизм бойцов и командиров показали превосходство российского военного искусства и русского оружия на поле боя, как бы не старались страны НАТО накачивать ВСУ своим оружием, военными инструкторами и наемниками", - отметил депутат.В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко указал, что помимо огромных репутационных потерь, Киеву грозит обрушение всего фронта на данном направлении."С утратой населенного пункта Купянск украинское командование потеряло очень большой стратегический населенный пункт, не только значимый со стороны логистики, но и по сути грозящий ВСУ обрушением фронта, поскольку Купянск являлся действительно стратегически важным. И, естественно, сейчас украинское командование понесет репутационные потери", - сказал Марочко.Эксперт напомнил, что украинское командование длительное время пыталось всем доказать, что Купянск находится под контролем Киева и ситуация там стабилизировалась. "Но на самом деле заявления ВСУ не соответствуют действительности", - заверил Марочко.О том, что российские войска освободили Купянск, накануне сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН подтвердил, что Зеленский запрещает признавать утрату городов и отдает приказы об удержании позиций до последнего военного.Он охарактеризовал ситуацию на земле для вооруженных сил Украины как тяжелую, если не катастрофическую.Россия планомерно уничтожает военную технику ВСУ, в частности пусковые установки комплекса "Нептун" и американские РСЗО HIMARS, опорные пункты и склады с боеприпасами.Небензя добавил, что российские войска успешно развивают наступательную операцию практически на всех направлениях, а украинские подразделения продолжают нести значительные потери и стремительно терять боеспособность.По его словам, необходимость пополнения рядов ВСУ рискует уже скоро довести Украину до "гитлерюгенда"."Продолжает обсуждаться снижение возраста для обязательной мобилизации с 25 до 22 лет. Двенадцатого ноября мэр Киева Виталий Кличко озвучил эту инициативу в интервью изданию Politico. Так дело скоро дойдет и до "гитлерюгенда", - посетовал российский дипломат.Небензя добавил, что в рамках мобилизации на Украине происходит закрытие границ, блокировка банковских счетов, приостановка водительских прав и просто отлов людей на улицах.Он заявил, что огромные потери среди ВСУ подтверждаются и в ходе обменов: РФ передает тысячи тел, Украина – 20-30.Также Небензя напомнил, что РФ не воюет с украинскими гражданами, вооруженные силы страны бьют только по военным объектам Украины и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре.Подробнее об успехах россиян - в материале Завершилась третья битва за Купянск: бойцы армии России полностью освободили город на сайте Украина.ру.

