Литва отказалась разблокировать границу с Белоруссией

Официальный Вильнюс считает невозможным открытие границы с Белоруссией до тех пор, пока Минск не продемонстрирует отказа от эскалации конфликта. Об этом заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис

2025-11-12T15:19

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060801124_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_217cec85ef1492ed707220818314fe38.jpg

Литва сможет открыть границу с Белоруссией не раньше, чем когда Минск перестанет "нарушать воздушное сообщение", заявил Будрис."Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз", - говорится в публикации на портале Литовского радио и телевидения со ссылкой на министра.Как сообщает РИА Новости, 11 ноября агентство ELTA со ссылкой на литовский МИД передавало, что в министерство был вызван представитель посольства Белоруссии. Ему выразили протест из-за "гибридных атак", якобы организованных белорусской стороной. МИД Литвы заявил временному поверенному в делах Белоруссии, что Вильнюс оставляет за собой право продлить ограничения на пересечение границы с Белоруссией или принять дополнительные меры при повторных нарушениях государственной границы. Литва также "строго потребовала" от Белоруссии незамедлительно принять меры по предотвращению подобных "гибридных атак" с её территории.До этого, в конце октября правительство Литвы объявило о закрытии для автотранспорта границы с Белоруссией до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря). Поводом стали, как утверждают в Вильнюсе, резко участившиеся запуски с белорусской территории воздушных шаров с контрабандой, в частности - с сигаретами белорусского производства. Александр Лукашенко отверг обвинения литовских властей. Белорусские госорганы организовали перемещение фур на литовских номерах с границы, заявив, что они смогут выехать в ЕС после возобновления официальным Вильнюсом нормального движения через пограничные пункты пропуска.Литва и Белоруссия конфликтуют также из-за потока нелегальных мигрантов с белорусской территории. Официальный Брюссель обвинял Минск в организованном "миграционном кризисе" после президентских выборов 2020 года. Их итоги не признали в Евросоюзе, демонстративно отказываясь от контактов с Лукашенко и привечая бывшего кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Незадолго до этого Госпогранкомитет Белоруссии назвал численность погибших при бегстве в ЕС Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

