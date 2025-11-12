Литва отказалась разблокировать границу с Белоруссией - 12.11.2025 Украина.ру
Литва отказалась разблокировать границу с Белоруссией
Официальный Вильнюс считает невозможным открытие границы с Белоруссией до тех пор, пока Минск не продемонстрирует отказа от эскалации конфликта. Об этом заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис
2025-11-12T15:19
2025-11-12T15:19
Литва сможет открыть границу с Белоруссией не раньше, чем когда Минск перестанет "нарушать воздушное сообщение", заявил Будрис."Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз", - говорится в публикации на портале Литовского радио и телевидения со ссылкой на министра.Как сообщает РИА Новости, 11 ноября агентство ELTA со ссылкой на литовский МИД передавало, что в министерство был вызван представитель посольства Белоруссии. Ему выразили протест из-за "гибридных атак", якобы организованных белорусской стороной. МИД Литвы заявил временному поверенному в делах Белоруссии, что Вильнюс оставляет за собой право продлить ограничения на пересечение границы с Белоруссией или принять дополнительные меры при повторных нарушениях государственной границы. Литва также "строго потребовала" от Белоруссии незамедлительно принять меры по предотвращению подобных "гибридных атак" с её территории.До этого, в конце октября правительство Литвы объявило о закрытии для автотранспорта границы с Белоруссией до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря). Поводом стали, как утверждают в Вильнюсе, резко участившиеся запуски с белорусской территории воздушных шаров с контрабандой, в частности - с сигаретами белорусского производства. Александр Лукашенко отверг обвинения литовских властей. Белорусские госорганы организовали перемещение фур на литовских номерах с границы, заявив, что они смогут выехать в ЕС после возобновления официальным Вильнюсом нормального движения через пограничные пункты пропуска.Литва и Белоруссия конфликтуют также из-за потока нелегальных мигрантов с белорусской территории. Официальный Брюссель обвинял Минск в организованном "миграционном кризисе" после президентских выборов 2020 года. Их итоги не признали в Евросоюзе, демонстративно отказываясь от контактов с Лукашенко и привечая бывшего кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Незадолго до этого Госпогранкомитет Белоруссии назвал численность погибших при бегстве в ЕС
Литва отказалась разблокировать границу с Белоруссией

15:19 12.11.2025
 
Официальный Вильнюс считает невозможным открытие границы с Белоруссией до тех пор, пока Минск не продемонстрирует отказа от эскалации конфликта. Об этом заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис
Литва сможет открыть границу с Белоруссией не раньше, чем когда Минск перестанет "нарушать воздушное сообщение", заявил Будрис.
"Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз", - говорится в публикации на портале Литовского радио и телевидения со ссылкой на министра.
Как сообщает РИА Новости, 11 ноября агентство ELTA со ссылкой на литовский МИД передавало, что в министерство был вызван представитель посольства Белоруссии. Ему выразили протест из-за "гибридных атак", якобы организованных белорусской стороной. МИД Литвы заявил временному поверенному в делах Белоруссии, что Вильнюс оставляет за собой право продлить ограничения на пересечение границы с Белоруссией или принять дополнительные меры при повторных нарушениях государственной границы. Литва также "строго потребовала" от Белоруссии незамедлительно принять меры по предотвращению подобных "гибридных атак" с её территории.
До этого, в конце октября правительство Литвы объявило о закрытии для автотранспорта границы с Белоруссией до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря). Поводом стали, как утверждают в Вильнюсе, резко участившиеся запуски с белорусской территории воздушных шаров с контрабандой, в частности - с сигаретами белорусского производства.
Александр Лукашенко отверг обвинения литовских властей. Белорусские госорганы организовали перемещение фур на литовских номерах с границы, заявив, что они смогут выехать в ЕС после возобновления официальным Вильнюсом нормального движения через пограничные пункты пропуска.
Литва и Белоруссия конфликтуют также из-за потока нелегальных мигрантов с белорусской территории. Официальный Брюссель обвинял Минск в организованном "миграционном кризисе" после президентских выборов 2020 года. Их итоги не признали в Евросоюзе, демонстративно отказываясь от контактов с Лукашенко и привечая бывшего кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Незадолго до этого Госпогранкомитет Белоруссии назвал численность погибших при бегстве в ЕС
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
