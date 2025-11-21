https://ukraina.ru/20251121/sbyt-narkotiki-ne-udalos-rossiysko-ispanskiy-duet-pogorel-na-tonnakh-kokaina-1071965694.html

"Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаина

Незадачливые граждане России и Испании пытались торговать тоннами кокаина, их историю рассмотрит суд. Об этом 21 ноября сообщила Генпрокуратура России

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении 51-летней Оксаны Зубаревой, которая вместе с испанским подельником пыталась торговать кокаином. "Жительница Белгородской области совместно с гражданином Испании подобрала и наняла в России экипаж грузового судна для того, чтобы перевезти под панамским флагом из Панамы в Марокко наркотики. Обвиняемая удаленно координировала действия членов экипажа корабля, где было почти 9 тонн кокаина", - рассказали в Генпрокуратуре РФ.Имя бизнес-партнёра из ЕС не называется. "Сбыть наркотики не удалось, находившиеся на борту соучастники были задержаны в порту Кабо-Верде и впоследствии осуждены", - констатировали российские прокуроры.Тем временем США пытаются использовать фактор наркотрафика в политических целях. Подробнее об этом в публикации Владимир Ераносян: "ЦРУ использовало наркокартели для провокаций против Венесуэлы"Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

