"Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаина - 21.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251121/sbyt-narkotiki-ne-udalos-rossiysko-ispanskiy-duet-pogorel-na-tonnakh-kokaina-1071965694.html
"Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаина
"Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаина - 21.11.2025 Украина.ру
"Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаина
Незадачливые граждане России и Испании пытались торговать тоннами кокаина, их историю рассмотрит суд. Об этом 21 ноября сообщила Генпрокуратура России
2025-11-21T12:32
2025-11-21T12:33
новости
россия
испания
белгородская область
владимир ераносян
генпрокуратура
ес
цру
наркотрафик
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071965184_0:0:1032:580_1920x0_80_0_0_085a41b6aef25bb731468b62cd4acc2b.jpg
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении 51-летней Оксаны Зубаревой, которая вместе с испанским подельником пыталась торговать кокаином. "Жительница Белгородской области совместно с гражданином Испании подобрала и наняла в России экипаж грузового судна для того, чтобы перевезти под панамским флагом из Панамы в Марокко наркотики. Обвиняемая удаленно координировала действия членов экипажа корабля, где было почти 9 тонн кокаина", - рассказали в Генпрокуратуре РФ.Имя бизнес-партнёра из ЕС не называется. "Сбыть наркотики не удалось, находившиеся на борту соучастники были задержаны в порту Кабо-Верде и впоследствии осуждены", - констатировали российские прокуроры.Тем временем США пытаются использовать фактор наркотрафика в политических целях. Подробнее об этом в публикации Владимир Ераносян: "ЦРУ использовало наркокартели для провокаций против Венесуэлы"Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
испания
белгородская область
панама
марокко
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071965184_0:0:1032:774_1920x0_80_0_0_de3cd594317e8169f764282a5c3ca3a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, испания, белгородская область, владимир ераносян, генпрокуратура, ес, цру, наркотрафик, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, международные отношения, панама, марокко, кокаин, прокуратура, суд, криминал
Новости, Россия, Испания, Белгородская область, Владимир Ераносян, генпрокуратура, ЕС, ЦРУ, наркотрафик, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, международные отношения, Панама, Марокко, кокаин, Прокуратура, Суд, криминал

"Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаина

12:32 21.11.2025 (обновлено: 12:33 21.11.2025)
 
© Фото : Генпрокуратура России / Telegram
- РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Генпрокуратура России / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Незадачливые граждане России и Испании пытались торговать тоннами кокаина, их историю рассмотрит суд. Об этом 21 ноября сообщила Генпрокуратура России
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении 51-летней Оксаны Зубаревой, которая вместе с испанским подельником пыталась торговать кокаином.
"Жительница Белгородской области совместно с гражданином Испании подобрала и наняла в России экипаж грузового судна для того, чтобы перевезти под панамским флагом из Панамы в Марокко наркотики. Обвиняемая удаленно координировала действия членов экипажа корабля, где было почти 9 тонн кокаина", - рассказали в Генпрокуратуре РФ.
Имя бизнес-партнёра из ЕС не называется.
"Сбыть наркотики не удалось, находившиеся на борту соучастники были задержаны в порту Кабо-Верде и впоследствии осуждены", - констатировали российские прокуроры.
Тем временем США пытаются использовать фактор наркотрафика в политических целях. Подробнее об этом в публикации Владимир Ераносян: "ЦРУ использовало наркокартели для провокаций против Венесуэлы"
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияИспанияБелгородская областьВладимир ЕраносянгенпрокуратураЕСЦРУнаркотрафикнаркотикинаркобизнеснаркогруппировкинаркодельцымеждународные отношенияПанамаМароккококаинПрокуратураСудкриминал
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Очередной "мирный план" США: Украину продолжат вести на убой
12:32"Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаина
12:00Зеленского отговаривают от второго срока, Украину не примут в ЕС. Главное к 12.00
12:00ВС РФ освободили еще два населенных пункта
11:39Путин зажал европейцев - экс-советник НАТО
11:33США получили "положительную оценку" мирного плана от Умерова - New York Post
11:07ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре — УФСБ по Кубани
10:57США придумали Зеленскому обидное прозвище
10:55МИД Украины жалуется в ЕС на США, ВСУ убивают сдающихся в плен, Израиль бомбит Газу. Новости к 11.00
10:35Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС
10:14Минобороны Британии назвало условия отправки своих военнослужащих на Украину
10:09Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 ноября
10:01Политика "все или ничего": на Украине заговорили о "красных линиях"
10:00Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноября
09:54Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану Трампа - Песков
09:40Европа разрабатывает своё контрпредложение по завершению украинского конфликта
09:30Сумское направление: ВСУ теряют личный состав и технику
09:24Никто из "Слуги народа" не осмелился задать Зеленскому вопрос о Миндиче на закрытой встрече в Раде
09:05Киев внес изменения в предложенный США мирный план, чтобы избежать проверки
08:58На Украине назвали проект мирного плана документом о капитуляции Украины
Лента новостейМолния