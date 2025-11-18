https://ukraina.ru/20251118/vladimir-eranosyan-tsru-ispolzovalo-narkokarteli-dlya-provokatsiy-protiv-venesuely-1071742404.html

Владимир Ераносян: "ЦРУ использовало наркокартели для провокаций против Венесуэлы"

Западные спецслужбы привлекали боевиков наркокартелей для дестабилизации обстановки в Венесуэле и организации покушения на Мадуро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

Ераносян, отвечая на вопрос о методах давления на Каракас, указал на прямую связь между спецслужбами США и преступными группировками. "В провокациях против Венесуэлы ЦРУ и DEA – Управление по борьбе с наркотиками – использовали боевиков из наркокартелей Медельин и Кали", – заявил эксперт.Он напомнил о конкретном теракте против венесуэльского лидера. "Именно колумбийские боевики были причастны к покушению на [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро при помощи дронов в 2018 году", – констатировал Ераносян. По его мнению, если эти боевики вернутся с Украины подготовленными к сетецентрическим боевым действиям, то развернут в Колумбии и Венесуэле гражданскую войну.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.

