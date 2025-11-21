"К концу месяца Покровск окончательно зачистят, но с Мирноградом придется повозится" — Евсеев - 21.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251121/k-kontsu-mesyatsa-pokrovsk-okonchatelno-zachistyat-no-s-mirnogradom-pridetsya-povozitsya--evseev-1071933821.html
"К концу месяца Покровск окончательно зачистят, но с Мирноградом придется повозится" — Евсеев
"К концу месяца Покровск окончательно зачистят, но с Мирноградом придется повозится" — Евсеев - 21.11.2025 Украина.ру
"К концу месяца Покровск окончательно зачистят, но с Мирноградом придется повозится" — Евсеев
Основной проблемой на Купянском направлении осложняется тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт сообщил, что в самом Покровске (Красноармейск), в рамках Покровско-Мирноградской агломерации, все еще остаются около двухсот украинских военнослужащих. По словам Евсеева, это разрозненные группы, испытывающие нехватку еды, воды и боеприпасов, которые выжидают момента для сдачи в плен.Евсеев отметил, что это подготовленные бригады с большим опытом, уничтожение которых станет сильнейшим ударом по киевскому режиму."С Купянском ситуация осложняется для нас тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола, а у нас недостаточная ширина плацдарма на западном берегу. Поэтому до конца года мы его физически освободить не успеем", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
"К концу месяца Покровск окончательно зачистят, но с Мирноградом придется повозится" — Евсеев

05:10 21.11.2025
 
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
- РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
Основной проблемой на Купянском направлении осложняется тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт сообщил, что в самом Покровске (Красноармейск), в рамках Покровско-Мирноградской агломерации, все еще остаются около двухсот украинских военнослужащих.
По словам Евсеева, это разрозненные группы, испытывающие нехватку еды, воды и боеприпасов, которые выжидают момента для сдачи в плен.
"Полагаю, что к концу месяца Покровск окончательно зачистят. А вот с Мирноградом придется повозится до конца года. Учитывая, что у ВСУ есть определенные тактические успехи при деблокировании. Надежда у окруженного гарнизона еще не умерла", — подчеркнул аналитик.
Евсеев отметил, что это подготовленные бригады с большим опытом, уничтожение которых станет сильнейшим ударом по киевскому режиму.
"С Купянском ситуация осложняется для нас тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола, а у нас недостаточная ширина плацдарма на западном берегу. Поэтому до конца года мы его физически освободить не успеем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
