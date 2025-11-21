https://ukraina.ru/20251121/k-kontsu-mesyatsa-pokrovsk-okonchatelno-zachistyat-no-s-mirnogradom-pridetsya-povozitsya--evseev-1071933821.html
"К концу месяца Покровск окончательно зачистят, но с Мирноградом придется повозится" — Евсеев
Основной проблемой на Купянском направлении осложняется тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Основной проблемой на Купянском направлении осложняется тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт сообщил, что в самом Покровске (Красноармейск), в рамках Покровско-Мирноградской агломерации, все еще остаются около двухсот украинских военнослужащих.
По словам Евсеева, это разрозненные группы, испытывающие нехватку еды, воды и боеприпасов, которые выжидают момента для сдачи в плен.
"Полагаю, что к концу месяца Покровск окончательно зачистят. А вот с Мирноградом придется повозится до конца года. Учитывая, что у ВСУ есть определенные тактические успехи при деблокировании. Надежда у окруженного гарнизона еще не умерла", — подчеркнул аналитик.
Евсеев отметил, что это подготовленные бригады с большим опытом, уничтожение которых станет сильнейшим ударом по киевскому режиму.
"С Купянском ситуация осложняется для нас тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола, а у нас недостаточная ширина плацдарма на западном берегу. Поэтому до конца года мы его физически освободить не успеем", — подытожил собеседник издания.