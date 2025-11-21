https://ukraina.ru/20251121/k-kontsu-mesyatsa-pokrovsk-okonchatelno-zachistyat-no-s-mirnogradom-pridetsya-povozitsya--evseev-1071933821.html

"К концу месяца Покровск окончательно зачистят, но с Мирноградом придется повозится" — Евсеев

Основной проблемой на Купянском направлении осложняется тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Эксперт сообщил, что в самом Покровске (Красноармейск), в рамках Покровско-Мирноградской агломерации, все еще остаются около двухсот украинских военнослужащих. По словам Евсеева, это разрозненные группы, испытывающие нехватку еды, воды и боеприпасов, которые выжидают момента для сдачи в плен.Евсеев отметил, что это подготовленные бригады с большим опытом, уничтожение которых станет сильнейшим ударом по киевскому режиму."С Купянском ситуация осложняется для нас тем, что Украина пытается вытащить силы с восточного берега Оскола, а у нас недостаточная ширина плацдарма на западном берегу. Поэтому до конца года мы его физически освободить не успеем", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.

