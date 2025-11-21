Грег Вайнер: Новый мирный план Трампа по Украине неспроста появился именно сейчас - 21.11.2025 Украина.ру
Грег Вайнер: Новый мирный план Трампа по Украине неспроста появился именно сейчас
Грег Вайнер: Новый мирный план Трампа по Украине неспроста появился именно сейчас - 21.11.2025 Украина.ру
Грег Вайнер: Новый мирный план Трампа по Украине неспроста появился именно сейчас
Разменной монетой в переговорах по урегулированию украинского кризиса между Россией и США может стать Венесуэла. Россия откажется от помощи Мадуро, а Трамп в ответ пойдет на уступки по Украине.
2025-11-21T06:03
2025-11-21T06:03
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог американист Грег Вайнер.Дональд Трамп располагает новым планом по урегулированию украинского кризиса, который соответствует предложениям Владимира Путина, заявленным во время саммита на Аляске, сообщила газета The Wall Street Journal 19 ноября со ссылкой на источники.— Грег, что это за новый план Трампа, о котором трубят чуть ли не все западные СМИ? С чего это вдруг Трамп активизировался?— Помните, как Паниковский говорил Балаганову: “Пилите, Шура, пилите, они золотые” [“Золотой теленок”, Евгений Петров и Илья Ильф]. Так вот Трамп — абсолютно гениальный человек в плане пиара.Смотрите, что происходит. Американский Конгресс и Сенат 19 ноября проголосовали за то, чтобы обнародовать 6 тысяч файлов Эпштейна. Трамп поставил свою подпись над этим законом. А через несколько часов начался слив информации по поводу секретного плана по Украине.И сразу все забыли про Эпштейна. То есть скандал, который грозил Трампу неприятностями, был забыт публикой — растворился, как утренний туман.— Хорошо. Пусть Трамп прикрылся Украиной от Эпштейна. Но если о плане сказано, нужно же в любом случае что-то предоставить публике…— Бесспорно, но я бы обратил ваше внимание вот на что. Самое интересное, что распиаренный СМИ новый план Трампа, если и был разработан (а я думаю, что все-таки некие тезисы были изложены им на бумаге), то это произошло без согласования с Госдепартаментом США и с российским МИД.Как я понял, в разработке этого документа участвовали спецпредставители США и России Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Плюс, в Киев прибыл министр армии США Дрисколл с делегацией и по поручению Дональда Трампа, чтобы встретиться с украинскими представителями и обсудить завершение конфликта.— Мог ли Трамп принять логику Путина на Аляске: не перемирие, а реальный мир для решения причин конфликта?— Нет, конечно. Это невозможно, потому что есть Сенат и Конгресс, где огромное число людей с проукраинскими взглядами, которые не дадут Трампу принять логику Путина. То есть чисто персонально Трамп мог это принять и понять, но с точки зрения политики и работы с сенаторами и общественным мнением — нет.— Как коррупционный скандал с Миндичем влияет на переговоры?— Коррупционный скандал с Миндичем делает поводок, на котором Трамп держит Зеленского, еще короче. То есть управлять сейчас Зеленским стало еще проще.Обратите внимание, Верховная Рада закрылась на неопределенное время из-за этого скандала. То есть ситуация в верхушке Украины просто пиковая. Они там пачками “валят” министров — представьте, что будет, если уберут правительство.Плюс к этому, часть депутатов откололась от родной фракции “Слуга народа”, заявила о своём несогласии и потребовала отставки правительства.Таким образом Трамп закручивает поводок Зеленского и укорачивает его. Я уверен, что коррупционный скандал в Киеве американского производства. То есть данные лежали в анналах Федерального бюро расследований (ФБР), но открыты были только на днях.— А Европа как реагирует на все это?— Европейцы несгибаемо поддерживают Зеленского: он 817 миллионов евро привез из Испании, 100 истребителей из Франции начнут поступать на Украину — в 2033 году, но не суть.Но, с другой стороны, в Европе сильно ослабла позиция Каи Каллас, которую выдавливает из Евросовета дама-гинеколог [Урсула фон дер Ляйен]. Каллас может не устоять, а ведь она — одна из самых ярких антироссийских фигур.Встретились две блондинки, две девушки, и, видимо, не нашли общего языка…— Есть ли, на ваш взгляд, какие-то изменения в позиции России в отношении Украины?— По моему личному мнению, Путин, видимо, готов пойти на компромисс с Трампом.Во-первых, думаю, что Дмитриев, когда был в Штатах, передал через Уиткоффа персональное послание Трампу от российского руководства. И это, видимо, отложилось в проекте мирного договора Трампа при условии э, что он существует.Во-вторых, мне кажется, что разменной монетой может стать Венесуэла. Россия откажется от помощи Мадуро, а Трамп в ответ пойдет на уступки по Украине.Я думаю, что в российской внешней политике тоже есть разные подходы, и, честно говоря, карты никто не раскрывает сейчас. А закулисье стало еще глубже и толще, как говорится.— Будут ли менять Зеленского, как думаете?— Залужный, который пригрелся в Британии вряд ли сможет подписать мирное соглашение с Россией, потому что это поставит крест на его политической карьере. Поэтому Зеленского менять не будут, а станут держать до того времени, как он подпишет документ о мире — то есть все-таки зачтут его подпись. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация.Почему Зеленского вряд ли свергнут на Украине, в интервью Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать.
Грег Вайнер: Новый мирный план Трампа по Украине неспроста появился именно сейчас

06:03 21.11.2025
 
© Фото : mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : mega-stars.ru
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Разменной монетой в переговорах по урегулированию украинского кризиса между Россией и США может стать Венесуэла. Россия откажется от помощи Мадуро, а Трамп в ответ пойдет на уступки по Украине.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог американист Грег Вайнер.
Дональд Трамп располагает новым планом по урегулированию украинского кризиса, который соответствует предложениям Владимира Путина, заявленным во время саммита на Аляске, сообщила газета The Wall Street Journal 19 ноября со ссылкой на источники.
— Грег, что это за новый план Трампа, о котором трубят чуть ли не все западные СМИ? С чего это вдруг Трамп активизировался?
— Помните, как Паниковский говорил Балаганову: “Пилите, Шура, пилите, они золотые” [“Золотой теленок”, Евгений Петров и Илья Ильф]. Так вот Трамп — абсолютно гениальный человек в плане пиара.
Смотрите, что происходит. Американский Конгресс и Сенат 19 ноября проголосовали за то, чтобы обнародовать 6 тысяч файлов Эпштейна. Трамп поставил свою подпись над этим законом. А через несколько часов начался слив информации по поводу секретного плана по Украине.
И сразу все забыли про Эпштейна. То есть скандал, который грозил Трампу неприятностями, был забыт публикой — растворился, как утренний туман.
— Хорошо. Пусть Трамп прикрылся Украиной от Эпштейна. Но если о плане сказано, нужно же в любом случае что-то предоставить публике…
— Бесспорно, но я бы обратил ваше внимание вот на что. Самое интересное, что распиаренный СМИ новый план Трампа, если и был разработан (а я думаю, что все-таки некие тезисы были изложены им на бумаге), то это произошло без согласования с Госдепартаментом США и с российским МИД.
Как я понял, в разработке этого документа участвовали спецпредставители США и России Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Плюс, в Киев прибыл министр армии США Дрисколл с делегацией и по поручению Дональда Трампа, чтобы встретиться с украинскими представителями и обсудить завершение конфликта.
— Мог ли Трамп принять логику Путина на Аляске: не перемирие, а реальный мир для решения причин конфликта?
— Нет, конечно. Это невозможно, потому что есть Сенат и Конгресс, где огромное число людей с проукраинскими взглядами, которые не дадут Трампу принять логику Путина. То есть чисто персонально Трамп мог это принять и понять, но с точки зрения политики и работы с сенаторами и общественным мнением — нет.
— Как коррупционный скандал с Миндичем влияет на переговоры?
— Коррупционный скандал с Миндичем делает поводок, на котором Трамп держит Зеленского, еще короче. То есть управлять сейчас Зеленским стало еще проще.
Обратите внимание, Верховная Рада закрылась на неопределенное время из-за этого скандала. То есть ситуация в верхушке Украины просто пиковая. Они там пачками “валят” министров — представьте, что будет, если уберут правительство.
Плюс к этому, часть депутатов откололась от родной фракции “Слуга народа”, заявила о своём несогласии и потребовала отставки правительства.
Таким образом Трамп закручивает поводок Зеленского и укорачивает его. Я уверен, что коррупционный скандал в Киеве американского производства. То есть данные лежали в анналах Федерального бюро расследований (ФБР), но открыты были только на днях.
— А Европа как реагирует на все это?
— Европейцы несгибаемо поддерживают Зеленского: он 817 миллионов евро привез из Испании, 100 истребителей из Франции начнут поступать на Украину — в 2033 году, но не суть.
Но, с другой стороны, в Европе сильно ослабла позиция Каи Каллас, которую выдавливает из Евросовета дама-гинеколог [Урсула фон дер Ляйен]. Каллас может не устоять, а ведь она — одна из самых ярких антироссийских фигур.
Встретились две блондинки, две девушки, и, видимо, не нашли общего языка…
— Есть ли, на ваш взгляд, какие-то изменения в позиции России в отношении Украины?
— По моему личному мнению, Путин, видимо, готов пойти на компромисс с Трампом.
Во-первых, думаю, что Дмитриев, когда был в Штатах, передал через Уиткоффа персональное послание Трампу от российского руководства. И это, видимо, отложилось в проекте мирного договора Трампа при условии э, что он существует.
Во-вторых, мне кажется, что разменной монетой может стать Венесуэла. Россия откажется от помощи Мадуро, а Трамп в ответ пойдет на уступки по Украине.
Я думаю, что в российской внешней политике тоже есть разные подходы, и, честно говоря, карты никто не раскрывает сейчас. А закулисье стало еще глубже и толще, как говорится.
— Будут ли менять Зеленского, как думаете?
— Залужный, который пригрелся в Британии вряд ли сможет подписать мирное соглашение с Россией, потому что это поставит крест на его политической карьере. Поэтому Зеленского менять не будут, а станут держать до того времени, как он подпишет документ о мире — то есть все-таки зачтут его подпись. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Почему Зеленского вряд ли свергнут на Украине, в интервью Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать.
