Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать - 20.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251120/1071881831.html
Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать
Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать - 20.11.2025 Украина.ру
Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать
Либо Зеленский возьмет ситуацию под свой контроль за счет кадровых уступок и поделится своими полномочиями оппонентами, либо его противники возьмут ситуацию под свой контроль, оставив за Зеленским представительские функции. Не думаю, что его свергнут. Он нужен как символ сопротивления, которому Запад дает деньги и оружие
2025-11-20T07:00
2025-11-20T07:00
интервью
украина
запад
киев
владимир зеленский
андрей ермак
валерий залужный
набу
слуга народа
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037292167_113:14:799:400_1920x0_80_0_0_3db8551d0d476d7415434fd490076369.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, журналист и радиоведущий Георгий Бовт- Георгий Георгиевич, в своем недавнем выступлении вы обозначили, что коррупционный скандал пока вряд ли грозит Зеленскому немедленной отставкой, если только его противники внутри Украины не усилят давление, а западные союзники не найдут ему срочно адекватную замену. А какие у его противников есть возможности усилить это давление?- Противники Зеленского могут усилить давление за счет развала правящей фракции "Слуга народа" и лишения Офиса президента большинства в Раде. Если это произойдет, усилится давление в сторону создания какого-нибудь "правительства национального единства", после чего Зеленский лишится реального контроля над исполнительной властью. И вот уже после этого Зеленский вынужден будет сдать Ермака.- А Запада есть адекватная фигура на замену Зеленскому, помимо Залужного?- Да, чаще всего называют Залужного, но не факт, что он годится на эту роль по своим личным качествам и политическим способностям. Чтобы быть президентом, одного опыта командования войсками недостаточно. Кроме того, смена власти должна пройти через какую-то процедуру. Нельзя просто так заменить одного человека на другого. Нужно как минимум провести выборы. А этому мешает военное положение на Украине.- И каким же образом они могут выйти из этой ситуации, когда надо каким-то образом легитимизировать нового правителя?- Может быть, им и не надо свергать Зеленского. Им может быть достаточно оставить ослабленного Зеленского, создать свою коалицию вокруг него и продолжить воевать дальше.- А почему вообще начался этот кризис? У них стало меньше денег для грабежа? Или они чувствуют, что Украине осталось недолго?- Не надо недооценивать возможности НАБУ. Все-таки оно с подачи американцев создавалось как вполне независимый от украинской власти орган. Не надо думать, что все следственные дела возбуждаются по заказу. Некоторые создаются именно по факту совершения преступления. В НАБУ копали больше года и решили, что накопали достаточно, чтобы это выплеснулось наружу.Причем Украине в нынешнем своем виде это невыгодно. Уже европейцы начали сомневаться в духе "А тому ли мы даем?". Американцы молчат. И я не очень верю, что за этим стоит администрация Трампа. НАБУ создавалось еще при Обаме, а потом при Байдене. Скорее всего, кризис спровоцировала внутренняя оппозиция Зеленскому, которой он надоел с его авторитарными замашками.И, наверное, часть украинской элиты осознает, что ситуация заходит в тупик и что надо что-то делать дальше, потому что с Зеленским каши не сваришь.- Украинские элиты не опасаются, что попытка отстранить Зеленского от реальной власти может привести к коллапсу всей политической системы?- Может привести, а может и не привести. Она даже может привести к тому, что еще больше рычагов власти получат ультранационалисты, которые скажут, что надо продолжать войну до победного конца. Так что не факт, что отстранение Зеленского приведет к большей сговорчивости Киева по поводу мирного урегулирования.- А украинское общество сейчас чего больше хочет: мира или улучшения государственного управления с тем, чтобы лучше воевать?- Запрос на мир в украинском обществе не так велик, как нам хотелось бы. Подавляющее большинство выступает против мира за счет территориальных уступок. Это довольно упрямая нация. Массовых протестов против коррупции мы тоже не видим. Да, общество от этого несколько ошалело, но воспринимает коррупцию привычно. В России на бытовом уровне тоже считают высокопоставленную коррупцию как само собой разумеющееся. "Если человек дорвался до власти, он однозначно ворует". А мы с ними один народ, как нам об этом все время говорят.- На ваш взгляд, когда станет однозначно понятно, что кризис прекратился? Когда станет понятно, что кризис однозначно приведет к неконтролируемым последствиям?- События быстро развиваются. До конца года прояснится, что будет дальше. Либо Зеленский возьмет ситуацию под свой контроль за счет кадровых уступок и поделится своими полномочиями оппонентами, либо его противники возьмут ситуацию под свой контроль, оставив за Зеленским представительские функции. Не думаю, что его свергнут. Он нужен как символ сопротивления, которому Запад дает деньги и оружие. В этой роли английской королевы его оставят.- Обстановку на поле боя они как оценивают? Как риск потери ключевых точек на карте, после чего произойдет обрушение фронта? Или как то, что "до Киева еще далеко"?- До Киева действительно далеко. Впервые термин "обрушение фронта" я услышал в 2023 году, а он что-то никак не рушится. Конечно, этот коррупционный скандал может оказать разлагающее воздействие на ВСУ. "За кого же мы воюем?". С другой стороны, людям психологически трудно признать, что они четыре года зря воевали за каких-то воров. И потом, всегда же можно сказать, что воровали Миндич и Ермак, а Зеленский не знал. В ближайшее недели мы можем получить ответ на этот вопрос.- А у России в целом какой план? Освободить Донбасс, а потом подписать такой мирный договор, который бы запустил распад Украины изнутри?- Это вы лучше у Путина спросите. Мало ли, где верховный главнокомандующий захочет остановиться.- А в целом, на ваш взгляд, у России есть четкий план действий по Украине? Или мы больше действуем ситуационно?- Путин всегда говорит, что все идет по плану.
https://ukraina.ru/20250818/1067210317.html
украина
запад
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037292167_131:0:766:476_1920x0_80_0_0_e55c21374998c9c4d04dc818642a67f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, запад, киев, владимир зеленский, андрей ермак, валерий залужный, набу, слуга народа, коррупция, сво, россия
Интервью, Украина, Запад, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Валерий Залужный, НАБУ, Слуга народа, коррупция, СВО, Россия

Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать

07:00 20.11.2025
 
© Фото : mediadom.grsu.byГеоргий Бовт интервью
Георгий Бовт интервью - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : mediadom.grsu.by
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Либо Зеленский возьмет ситуацию под свой контроль за счет кадровых уступок и поделится своими полномочиями оппонентами, либо его противники возьмут ситуацию под свой контроль, оставив за Зеленским представительские функции. Не думаю, что его свергнут. Он нужен как символ сопротивления, которому Запад дает деньги и оружие
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, журналист и радиоведущий Георгий Бовт
- Георгий Георгиевич, в своем недавнем выступлении вы обозначили, что коррупционный скандал пока вряд ли грозит Зеленскому немедленной отставкой, если только его противники внутри Украины не усилят давление, а западные союзники не найдут ему срочно адекватную замену. А какие у его противников есть возможности усилить это давление?
- Противники Зеленского могут усилить давление за счет развала правящей фракции "Слуга народа" и лишения Офиса президента большинства в Раде. Если это произойдет, усилится давление в сторону создания какого-нибудь "правительства национального единства", после чего Зеленский лишится реального контроля над исполнительной властью. И вот уже после этого Зеленский вынужден будет сдать Ермака.
- А Запада есть адекватная фигура на замену Зеленскому, помимо Залужного?
- Да, чаще всего называют Залужного, но не факт, что он годится на эту роль по своим личным качествам и политическим способностям. Чтобы быть президентом, одного опыта командования войсками недостаточно. Кроме того, смена власти должна пройти через какую-то процедуру. Нельзя просто так заменить одного человека на другого. Нужно как минимум провести выборы. А этому мешает военное положение на Украине.
- И каким же образом они могут выйти из этой ситуации, когда надо каким-то образом легитимизировать нового правителя?
- Может быть, им и не надо свергать Зеленского. Им может быть достаточно оставить ослабленного Зеленского, создать свою коалицию вокруг него и продолжить воевать дальше.
- А почему вообще начался этот кризис? У них стало меньше денег для грабежа? Или они чувствуют, что Украине осталось недолго?
- Не надо недооценивать возможности НАБУ. Все-таки оно с подачи американцев создавалось как вполне независимый от украинской власти орган. Не надо думать, что все следственные дела возбуждаются по заказу. Некоторые создаются именно по факту совершения преступления. В НАБУ копали больше года и решили, что накопали достаточно, чтобы это выплеснулось наружу.
Георгий Бовт интервью - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
18 августа, 18:29
Георгий Бовт: Когда Россия освободит Донбасс, Европа конфискует ее активы и передаст их УкраинеПолитическое урегулирование по Украины возможно в двух случаях. Либо в войне настанет коренной перелом. Либо обе стороны поймут, что не могут ее продолжать. Пока ни того, ни другого не произошло
Причем Украине в нынешнем своем виде это невыгодно. Уже европейцы начали сомневаться в духе "А тому ли мы даем?". Американцы молчат. И я не очень верю, что за этим стоит администрация Трампа. НАБУ создавалось еще при Обаме, а потом при Байдене. Скорее всего, кризис спровоцировала внутренняя оппозиция Зеленскому, которой он надоел с его авторитарными замашками.
И, наверное, часть украинской элиты осознает, что ситуация заходит в тупик и что надо что-то делать дальше, потому что с Зеленским каши не сваришь.
- Украинские элиты не опасаются, что попытка отстранить Зеленского от реальной власти может привести к коллапсу всей политической системы?
- Может привести, а может и не привести. Она даже может привести к тому, что еще больше рычагов власти получат ультранационалисты, которые скажут, что надо продолжать войну до победного конца. Так что не факт, что отстранение Зеленского приведет к большей сговорчивости Киева по поводу мирного урегулирования.
- А украинское общество сейчас чего больше хочет: мира или улучшения государственного управления с тем, чтобы лучше воевать?
- Запрос на мир в украинском обществе не так велик, как нам хотелось бы. Подавляющее большинство выступает против мира за счет территориальных уступок. Это довольно упрямая нация. Массовых протестов против коррупции мы тоже не видим. Да, общество от этого несколько ошалело, но воспринимает коррупцию привычно. В России на бытовом уровне тоже считают высокопоставленную коррупцию как само собой разумеющееся. "Если человек дорвался до власти, он однозначно ворует". А мы с ними один народ, как нам об этом все время говорят.
- На ваш взгляд, когда станет однозначно понятно, что кризис прекратился? Когда станет понятно, что кризис однозначно приведет к неконтролируемым последствиям?
- События быстро развиваются. До конца года прояснится, что будет дальше. Либо Зеленский возьмет ситуацию под свой контроль за счет кадровых уступок и поделится своими полномочиями оппонентами, либо его противники возьмут ситуацию под свой контроль, оставив за Зеленским представительские функции. Не думаю, что его свергнут. Он нужен как символ сопротивления, которому Запад дает деньги и оружие. В этой роли английской королевы его оставят.
- Обстановку на поле боя они как оценивают? Как риск потери ключевых точек на карте, после чего произойдет обрушение фронта? Или как то, что "до Киева еще далеко"?
- До Киева действительно далеко. Впервые термин "обрушение фронта" я услышал в 2023 году, а он что-то никак не рушится. Конечно, этот коррупционный скандал может оказать разлагающее воздействие на ВСУ. "За кого же мы воюем?". С другой стороны, людям психологически трудно признать, что они четыре года зря воевали за каких-то воров. И потом, всегда же можно сказать, что воровали Миндич и Ермак, а Зеленский не знал. В ближайшее недели мы можем получить ответ на этот вопрос.
- А у России в целом какой план? Освободить Донбасс, а потом подписать такой мирный договор, который бы запустил распад Украины изнутри?
- Это вы лучше у Путина спросите. Мало ли, где верховный главнокомандующий захочет остановиться.
- А в целом, на ваш взгляд, у России есть четкий план действий по Украине? Или мы больше действуем ситуационно?
- Путин всегда говорит, что все идет по плану.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаЗападКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВалерий ЗалужныйНАБУСлуга народакоррупцияСВОРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:03Трамп подписал законопроект об обнародовании файлов Эпштейна
07:41Трамп одобрил план по решению конфликта на Украине из 28 пунктов - NBC
07:23Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией
07:00Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать
06:45Тайный план Трампа, фантомное оружие Зеленского и победа России. Украина в международном контексте
06:44Между "капитуляцией" и обвинениями в коррупции. Что говорят на Украине о визите Зеленского в Турцию
06:30Станислав Стремидловский: Создать самую мощную армию в Европе полякам мешает их национальный характер
06:25"Профессиональный предатель", повторяющий путь Зеленского. Глава финансового комитета Даниил Гетманцев
06:24Новый поворот теракта в Польше. Варшава и Киев будут вместе бороться с… гражданами Украины
06:20Дебет и кредит СВО: политический аспект
06:15Критикует коррупцию и антикоррупционеров. Чем занимается лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко
06:10"Появится огромное количество мразей". Эксперты, политики и военные о перспективах Украины
06:00"Сначала надо спихнуть Зеленского": Ищенко рассказал, возможны ли выборы на Украине
05:45"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов
05:30"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна
05:20Гарантированно уничтожает блиндаж: полковник Алехин о дронах, способных "таскать" мины ТМ-62
05:00"Европейцы ни цента не отправили": Дробницкий рассказал, кто платит за оружие для Украины
05:00Ищенко: Запад расколот по Украине, но един в желании не допустить победы России
04:50Бьет там, где враг не ожидает: военный эксперт раскрыл, как российская "Заноза" кошмарит ВСУ
04:40"Росатом" построит АЭС: Игорь Юшков о долгосрочных проектах России и Казахстана
Лента новостейМолния