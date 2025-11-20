https://ukraina.ru/20251120/1071881831.html

Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать

Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать - 20.11.2025 Украина.ру

Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать

Либо Зеленский возьмет ситуацию под свой контроль за счет кадровых уступок и поделится своими полномочиями оппонентами, либо его противники возьмут ситуацию под свой контроль, оставив за Зеленским представительские функции. Не думаю, что его свергнут. Он нужен как символ сопротивления, которому Запад дает деньги и оружие

2025-11-20T07:00

2025-11-20T07:00

2025-11-20T07:00

интервью

украина

запад

киев

владимир зеленский

андрей ермак

валерий залужный

набу

слуга народа

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037292167_113:14:799:400_1920x0_80_0_0_3db8551d0d476d7415434fd490076369.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, журналист и радиоведущий Георгий Бовт- Георгий Георгиевич, в своем недавнем выступлении вы обозначили, что коррупционный скандал пока вряд ли грозит Зеленскому немедленной отставкой, если только его противники внутри Украины не усилят давление, а западные союзники не найдут ему срочно адекватную замену. А какие у его противников есть возможности усилить это давление?- Противники Зеленского могут усилить давление за счет развала правящей фракции "Слуга народа" и лишения Офиса президента большинства в Раде. Если это произойдет, усилится давление в сторону создания какого-нибудь "правительства национального единства", после чего Зеленский лишится реального контроля над исполнительной властью. И вот уже после этого Зеленский вынужден будет сдать Ермака.- А Запада есть адекватная фигура на замену Зеленскому, помимо Залужного?- Да, чаще всего называют Залужного, но не факт, что он годится на эту роль по своим личным качествам и политическим способностям. Чтобы быть президентом, одного опыта командования войсками недостаточно. Кроме того, смена власти должна пройти через какую-то процедуру. Нельзя просто так заменить одного человека на другого. Нужно как минимум провести выборы. А этому мешает военное положение на Украине.- И каким же образом они могут выйти из этой ситуации, когда надо каким-то образом легитимизировать нового правителя?- Может быть, им и не надо свергать Зеленского. Им может быть достаточно оставить ослабленного Зеленского, создать свою коалицию вокруг него и продолжить воевать дальше.- А почему вообще начался этот кризис? У них стало меньше денег для грабежа? Или они чувствуют, что Украине осталось недолго?- Не надо недооценивать возможности НАБУ. Все-таки оно с подачи американцев создавалось как вполне независимый от украинской власти орган. Не надо думать, что все следственные дела возбуждаются по заказу. Некоторые создаются именно по факту совершения преступления. В НАБУ копали больше года и решили, что накопали достаточно, чтобы это выплеснулось наружу.Причем Украине в нынешнем своем виде это невыгодно. Уже европейцы начали сомневаться в духе "А тому ли мы даем?". Американцы молчат. И я не очень верю, что за этим стоит администрация Трампа. НАБУ создавалось еще при Обаме, а потом при Байдене. Скорее всего, кризис спровоцировала внутренняя оппозиция Зеленскому, которой он надоел с его авторитарными замашками.И, наверное, часть украинской элиты осознает, что ситуация заходит в тупик и что надо что-то делать дальше, потому что с Зеленским каши не сваришь.- Украинские элиты не опасаются, что попытка отстранить Зеленского от реальной власти может привести к коллапсу всей политической системы?- Может привести, а может и не привести. Она даже может привести к тому, что еще больше рычагов власти получат ультранационалисты, которые скажут, что надо продолжать войну до победного конца. Так что не факт, что отстранение Зеленского приведет к большей сговорчивости Киева по поводу мирного урегулирования.- А украинское общество сейчас чего больше хочет: мира или улучшения государственного управления с тем, чтобы лучше воевать?- Запрос на мир в украинском обществе не так велик, как нам хотелось бы. Подавляющее большинство выступает против мира за счет территориальных уступок. Это довольно упрямая нация. Массовых протестов против коррупции мы тоже не видим. Да, общество от этого несколько ошалело, но воспринимает коррупцию привычно. В России на бытовом уровне тоже считают высокопоставленную коррупцию как само собой разумеющееся. "Если человек дорвался до власти, он однозначно ворует". А мы с ними один народ, как нам об этом все время говорят.- На ваш взгляд, когда станет однозначно понятно, что кризис прекратился? Когда станет понятно, что кризис однозначно приведет к неконтролируемым последствиям?- События быстро развиваются. До конца года прояснится, что будет дальше. Либо Зеленский возьмет ситуацию под свой контроль за счет кадровых уступок и поделится своими полномочиями оппонентами, либо его противники возьмут ситуацию под свой контроль, оставив за Зеленским представительские функции. Не думаю, что его свергнут. Он нужен как символ сопротивления, которому Запад дает деньги и оружие. В этой роли английской королевы его оставят.- Обстановку на поле боя они как оценивают? Как риск потери ключевых точек на карте, после чего произойдет обрушение фронта? Или как то, что "до Киева еще далеко"?- До Киева действительно далеко. Впервые термин "обрушение фронта" я услышал в 2023 году, а он что-то никак не рушится. Конечно, этот коррупционный скандал может оказать разлагающее воздействие на ВСУ. "За кого же мы воюем?". С другой стороны, людям психологически трудно признать, что они четыре года зря воевали за каких-то воров. И потом, всегда же можно сказать, что воровали Миндич и Ермак, а Зеленский не знал. В ближайшее недели мы можем получить ответ на этот вопрос.- А у России в целом какой план? Освободить Донбасс, а потом подписать такой мирный договор, который бы запустил распад Украины изнутри?- Это вы лучше у Путина спросите. Мало ли, где верховный главнокомандующий захочет остановиться.- А в целом, на ваш взгляд, у России есть четкий план действий по Украине? Или мы больше действуем ситуационно?- Путин всегда говорит, что все идет по плану.

https://ukraina.ru/20250818/1067210317.html

украина

запад

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, запад, киев, владимир зеленский, андрей ермак, валерий залужный, набу, слуга народа, коррупция, сво, россия