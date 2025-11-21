"Бундесвер не сможет полностью перевооружиться": Тимофей Борисов дал оценку армии Германии - 21.11.2025 Украина.ру
"Бундесвер не сможет полностью перевооружиться": Тимофей Борисов дал оценку армии Германии
"Бундесвер не сможет полностью перевооружиться": Тимофей Борисов дал оценку армии Германии - 21.11.2025
"Бундесвер не сможет полностью перевооружиться": Тимофей Борисов дал оценку армии Германии
Колоссальные инвестиции в 377 миллиардов евро не смогут кардинально повысить боеспособность армии ФРГ. Проблемы Бундесвера носят системный характер — от устаревшей техники до нехватки инфраструктуры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Отвечая на вопрос о реальном уровне боеспособности Бундесвера, эксперт высказался однозначно. "Бундесвер не сможет перевооружиться полностью. Кое-что они, конечно, сделают. У них неплохие наработки по беспилотникам. К примеру, HX-2, аналог нашего "Ланцета" с искусственным интеллектом. Они будут его совершенствовать". Но что касается Luftwaffe или Kriegsmarine, то деньги будут выброшены впустую", — заявил Борисов.Он привел яркие примеры проблем в ключевых родах войск, отметив, что у Германии всего шесть подводных лодок, из которых "только две могут отойти от причальной стенки и утонуть". "Самолеты Eurofighter Typhoon морально устарели, хотя их собирались модернизировать еще в 2022 году, установив на них радар Captor-E", — констатировал политолог. Особое внимание эксперт уделил разнице в подходе к бронетехнике. "Танки это расходник для современной войны. Его задача доехать и оказать огневую поддержку штурмовикам. Подбитый Т-72 или Т-80 отправят на завод, где его быстро вернут в строй. А с немецким танком уже так не получится", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.
"Бундесвер не сможет полностью перевооружиться": Тимофей Борисов дал оценку армии Германии

05:30 21.11.2025
 
Колоссальные инвестиции в 377 миллиардов евро не смогут кардинально повысить боеспособность армии ФРГ. Проблемы Бундесвера носят системный характер — от устаревшей техники до нехватки инфраструктуры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Отвечая на вопрос о реальном уровне боеспособности Бундесвера, эксперт высказался однозначно. "Бундесвер не сможет перевооружиться полностью. Кое-что они, конечно, сделают. У них неплохие наработки по беспилотникам. К примеру, HX-2, аналог нашего "Ланцета" с искусственным интеллектом. Они будут его совершенствовать".
Но что касается Luftwaffe или Kriegsmarine, то деньги будут выброшены впустую", — заявил Борисов.
Он привел яркие примеры проблем в ключевых родах войск, отметив, что у Германии всего шесть подводных лодок, из которых "только две могут отойти от причальной стенки и утонуть".
"Самолеты Eurofighter Typhoon морально устарели, хотя их собирались модернизировать еще в 2022 году, установив на них радар Captor-E", — констатировал политолог. Особое внимание эксперт уделил разнице в подходе к бронетехнике.
"Танки это расходник для современной войны. Его задача доехать и оказать огневую поддержку штурмовикам. Подбитый Т-72 или Т-80 отправят на завод, где его быстро вернут в строй. А с немецким танком уже так не получится", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.
