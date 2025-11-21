Брошены на произвол судьбы: военный эксперт о безнадежном положении ВСУ в Покровске - 21.11.2025 Украина.ру
Около двухсот украинских военнослужащих остаются в Покровске, испытывая острый дефицит продуктов, воды и боеприпасов. Они высиживаются, ожидая подходящего момента для сдачи в плен. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Что касается ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации, то в самом Покровске (Красноармейск) еще остаются порядка 200 украинских военнослужащих, сообщил военный эксперт."Это разрозненные группы без еды, воды и боеприпасов. Они высиживают и дожидаются момента, чтобы сдаться", — констатировал Евсеев, отметив, что для российской армии очень важно закрепиться в Гришино к северо-западу от Покровска, откуда ВСУ пытались деблокировать город. При этом группировке в Покровске украинское командование вообще никак не помогает, солдаты просто брошены на произвол судьбы, заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
Около двухсот украинских военнослужащих остаются в Покровске, испытывая острый дефицит продуктов, воды и боеприпасов. Они высиживаются, ожидая подходящего момента для сдачи в плен. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Что касается ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации, то в самом Покровске (Красноармейск) еще остаются порядка 200 украинских военнослужащих, сообщил военный эксперт.
"Это разрозненные группы без еды, воды и боеприпасов. Они высиживают и дожидаются момента, чтобы сдаться", — констатировал Евсеев, отметив, что для российской армии очень важно закрепиться в Гришино к северо-западу от Покровска, откуда ВСУ пытались деблокировать город.

"В Мирнограде (Димитров) ситуация сложнее. Там находится несколько тысяч военнослужащих врага, которые были на ротации в Курскую область. К ним предельно жесткое отношение, поэтому они сдаваться не собираются и ждут деблокирования", — рассказал аналитик.

При этом группировке в Покровске украинское командование вообще никак не помогает, солдаты просто брошены на произвол судьбы, заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
