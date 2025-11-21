Американский "мирный план" по Украине. Зачем Трамп в очередной раз подставляется
20 ноября игра Дональда Трампа в связи со "сделкой" вокруг мирного соглашения на Украине стала проясняться. На настоящий момент американская сторона взяла на себя обязательство договориться о параметрах соглашения с Украиной, а потом повезти результаты в Москву. Мнение Европы не учитывается – она согласится на то, на что согласится Зеленский
Что следует сказать о просочившемся в СМИ проекте?
Во-первых, то, что в нём учтены очень многие, но не все требования Россия. Тут надо признать, что Трамп вообще не обязан учитывать российские требования. Он имеет свой интерес и учитывает чьи-то интересы (не только российские, но также и украинские, и европейские, и даже Гвинеи-Бисау, если она каким-то образом будет задействована в процессе) ровно в той степени, в которой их учёт будет способствовать достижению его целей.
Во-вторых, даже в том виде, в котором российские требования изложены в "плане Трампа", они неприемлемы для Украины и Европы.
Представительница Украины в ООН официально выкатила список "красных линий", которых в процессе переговоров будет придерживаться Украина и, соответственно, зависимая от украинской позиции Европа. Насколько можно судить, то же самое было представлено американской делегации в Киеве самим Зеленским.
Соответственно, встаёт вопрос – а что дальше? Трамп столкнулся с тихим блокированием переговорного процесса со стороны Киева – на словах Зеленский за, на деле он отвергает все ключевые пункты возможного соглашения, включая те, необходимость выполнения которых очевидна и Трампу. Это Киев ещё себя почти прилично ведёт – могли бы выкатить претензии Вашингтону по поводу слишком слабых санкций против России и прекращения прямой военной помощи Украине (которая, кстати, не прекращена – см. использование дальнобойных американских ракет для обстрела Воронежа)…
Вариантов, собственно, не так много.
Первый состоит в том, что Трамп будет жёстко продавливать принятие Украиной предложенного проекта.
Украинский (!) телеграм-канал "Шептун" пишет:
"Речь идёт не просто о "холодном разговоре". Это должно быть давление уровня:
- блокирование поставок вооружений;
- ограничение разведданных;
- угрозы санкциями против украинских чиновников;
- намёки на юридические последствия".
Это как минимум. Так-то мы неоднократно писали, что никакого мирного договора не будет, пока фактическим руководителем Украины является Владимир Зеленский. Собственно, российский президент 20-го же ноября ещё раз подтвердил позицию России – при власти на Украине находится уголовная банда (интересно, что исключения для формально легитимной Верховной Рады не сделано).
Скажем прямо, вероятность именно такого развития событий не слишком велика, поскольку и отстранение Зеленского (совершенно непонятно, как это сделать конституционным путём), и принятие предложенного Вашингтоном плана в полном виде будет слишком большой уступкой Москве. Причём это будет уступка не Украины, а США. А позиции гегемона и так шаткие – достаточно посмотреть на европейскую оппозицию Трампу, причём именно в вопросе прекращения войны в Европе…
Соответственно – второй вариант.
В этом варианте сейчас должна начаться торговля между США и Украиной за отдельные пункты "плана Трампа". Постольку, поскольку речь идёт о "сделке", то Трамп чувствует себя в своей стихии – на Староконке, или там на Житнем (рынки, соответственно, в Одессе и Киеве), и ведёт торг.
Опять же, как мы уже указали, с точки зрения США Украине предложен вариант, в котором требования России учтены, с точки зрения Украины, избыточно. А значит, игра может идти только на понижение.
У США тут есть две возможности.
Первая состоит в том, чтобы компенсировать сохранение в тексте договора неприятных для Киева условий какими-то встречными уступками со стороны США.
Минимум один шаг в этом направлении сделан – в проект включены гарантии безопасности по принципу 5-й статьи Североатлантического договора, чего требовала Украина.
Надо сказать, что для США эта уступка не особенно значимая. Мы многократно обращали внимание на то, что пресловутая 5-я статья никаких гарантий не даёт – по ней каждая страна – член альянса, самостоятельно принимает решение о том, какие меры предпринять в случае "агрессии" против другого члена. Сочтёт, что нужно помахать платочком – помашет платочком.
По идее, в отношении членов НАТО гарантии должны действовать, но только постольку, поскольку под удар "агрессора" попадут войска других членов НАТО, находящиеся на её территории (5-я статья не была задействована во время, например, "Тресковых войн", между Великобританией и Исландией). А раз на территории Украины войск НАТО, согласно проекту, не будет, то и гарантии будут чисто формальными.
Вторая возможность – идти на уступки в вопросе сохранения в тексте проекта.
Если верить СМИ, США уже пошли на уступку в пункте, который касался непосредственно их самих, и который представлял особый интерес для Киева – отказ от полного аудита западной военной помощи Украине. Что-то нам подсказывает, что это была плата за формальное начало переговоров… И при условии внесения этой "платы" содержательных переговоров уже не получится – Киев будет требовать устранения принципиально важных для России пунктов, а адекватной замены у американской делегации не будет.
В конце торга будет получен результат, неприемлемый уже для России, представители Трампа повезут в Москву что-то вроде 10-ти пунктов Зеленского и американский лидер окажется в том же положении, в котором он уже был после его же собственных заявлений о возможности передачи Украине "томагавков"…
Судя по "миндичгейту" Трамп, в общем-то, понимает, как можно отыграться… Непонятно только, зачем он раз за разом подставляется?
