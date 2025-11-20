"Управление по оптоволокну": эксперт Алехин раскрыл секрет живучести дрона "Заноза" - 20.11.2025 Украина.ру
"Управление по оптоволокну": эксперт Алехин раскрыл секрет живучести дрона "Заноза"
Тяжелый российский FPV-дрон "Заноза" является модульным аппаратом, управление которым осуществляется по оптоволокну, что обеспечивает ему высокую степень защиты от перехвата и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос о ключевых особенностях системы управления беспилотника, Алехин поясняет, что "тяжелый FPV-дрон "Заноза" — модульный аппарат, управление которым осуществляется по оптоволокну, и обеспечивает защиту от перехвата". Это кардинально отличает его от многих аналогов, использующих радиоканал.Разработчики отмечают, что каждая новая партия дронов дорабатывается с учетом боевого опыта, что делает следующие версии еще более приспособленными к условиям современного боя."Параметры частот, высоты полета и другие настройки оперативно корректируются, поэтому каждая следующая версия более приспособлена к условиям боя", — заявили разработчики, чьи слова приводит Алехин. Эта гибкость и способность к быстрой адаптации являются значительным тактическим преимуществом "Занозы", заключил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
"Управление по оптоволокну": эксперт Алехин раскрыл секрет живучести дрона "Заноза"

Тяжелый российский FPV-дрон "Заноза" является модульным аппаратом, управление которым осуществляется по оптоволокну, что обеспечивает ему высокую степень защиты от перехвата и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос о ключевых особенностях системы управления беспилотника, Алехин поясняет, что "тяжелый FPV-дрон "Заноза" — модульный аппарат, управление которым осуществляется по оптоволокну, и обеспечивает защиту от перехвата". Это кардинально отличает его от многих аналогов, использующих радиоканал.
"Также аппарат позволяет работать на радиоуправлении с различными модулями. Это дает возможность переходить с одной частоты управления на другую", — добавляет полковник запаса.
Разработчики отмечают, что каждая новая партия дронов дорабатывается с учетом боевого опыта, что делает следующие версии еще более приспособленными к условиям современного боя.
"Параметры частот, высоты полета и другие настройки оперативно корректируются, поэтому каждая следующая версия более приспособлена к условиям боя", — заявили разработчики, чьи слова приводит Алехин.
Эта гибкость и способность к быстрой адаптации являются значительным тактическим преимуществом "Занозы", заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
