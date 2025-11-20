https://ukraina.ru/20251120/turbulentnost-na-bankovoy-kto-mozhet-smenit-ermaka-i-kto-etogo-khochet-1071895746.html

Турбулентность на Банковой. Кто может сменить Ермака и кто этого хочет

Украинский политический кризис, который был запущен скандальными "пленками Миндича", перешел для Владимира Зеленского в иную стадию, более тяжелую и разрушительную, чем все предыдущие потрясения его президентства.

2025-11-20T10:49

украина

банковая

сша

владимир зеленский

андрей ермак

валерий залужный

фбр

снбо

слуга народа

мнения

Ситуация перестала поддаваться привычным методам контроля, и способность Банковой (улица в Киеве, на которой находится Офис президента - Ред.) управлять темпом и направлением событий стремительно уменьшается. Сегодня, 20 ноября, Зеленского могут вынудить принять решение, которое внутри украинского политикума обсуждают как практически неизбежное. Речь идет не о рядовой ротации внутри аппарата. Речь идет об отставке Андрея Ермака, ключевой фигуры всей политической конструкции Украины, человека на котором держалась вся вертикаль президентского управления.Даже самые осторожные источники оценивают вероятность его ухода на уровне девяноста процентов, и все инсайдерские комментарии сводятся к тому, что решение фактически принято. Украина остается пространством, где любое событие может измениться в последний момент, но логика политического процесса толкает ситуацию именно к такому завершению. Внутри режима возникла точка слома, после которой прежняя схема функционирования уже не может сохраняться.Для модели личной власти Зеленского, для той политической конструкции которую в последние годы сформировала связка Зеленского и Ермака, настал момент внутреннего слома. Их совместное управление давно приобрело форму закрытой дуальной власти, которая держалась на полном слиянии ролей и полном контроле над политическим процессом. Однако именно эта система сейчас дает трещины, и первым видимым элементом распада становится предстоящий уход Ермака.Почти все наблюдатели подчеркивают, что его уход из офиса не означает исчезновения из политической сцены. Для него уже готовят иную позицию. Его собираются перевести на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Такой шаг можно рассматривать как попытку одновременно вывести его из зоны непосредственного удара и сохранить его влияние внутри всей государственной системы. Дни нынешнего руководителя Совета Умерова на этом посту, похоже, сочтены. По некоторым имеющимся сведениям он уже мог начать сотрудничать с ФБР в части расследования коррупции украинской власти и может в ближайшее время стать фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Если он не вернется на Украину и не согласится сотрудничать со следствием, то почти неизбежно получит подозрение.Одновременно очевидно, что даже возможный переход Ермака в СНБО не остановит политическую зачистку его окружения. Люди которые формировали его ближайший круг, такие как Свириденко и Кулеба, скорее всего также покинут свои должности. Уход кабинета Свириденко на Украине называют практически предрешенным, и отставка может быть оформлена уже в ближайшее время.Вопрос о том, кто сможет занять кресло премьера, сегодня обсуждается в максимально узком и нервном кругу, поскольку именно здесь проходит линия будущего политического переформатирования. Инсайдеры называют три фигуры, которые считаются основными претендентами.Первым рассматривается Валерий Залужный. Он давно был для Банковой вариантом "Б", даже не смотря на то, что они его регулярно покусывали в медиа. Однако тут для верхушки киевского режима и очевидный минус. Сам Залужный сформировал вокруг себя крайне специфическое окружение. В него входят Турчинов, печально известный "кровавый пастор", эталонный упырь Пашинский, хорошо известный своим черным политическим прошлым, и еще ряд других не менее одиозных персон. Главное – все они мягко говоря не друзья для Зеленского. Поэтом, присутствие этих людей делает назначение Залужного тяжелым даже с учетом ожиданий на Банковой, что он будет в целом управляемым персонажем.Вторым претендентом называют нынешнего цифрового вице-премьера Федорова. Он считается кандидатом от резко оппозиционной к Зеленскому группы соросят, а так же Фиалы и Пинчука, и связанных с ними экономических и медийных структур. За него ратуют и в США, и в Европе, но для Зеленского, даже с учетом их хороших отношений, назначение Федорова было бы полным поражением.Именно поэтому, сейчас, как наиболее вероятная трактуется конфигурация в которой Залужный становится главой правительства, а Федоров получает должность вице-премьера с расширенными полномочиями. Такой вариант рассматривается как компромисс между интересами нескольких групп.Существует и третий сюжет, который усиливает турбулентность. Петр Порошенко* и Юлия Тимошенко вошли в ситуативное сближение, с целью протащить "сывочолого гэтьмана" на пост премьера. Их шансы остаются минимальными, однако пытаться обменять свою поддержку хотя бы на место во главе президиума парламента и места в кабмине они будут в любом случае, что несомненно усложнит весь процесс переформатирования власти.Ну и во всех этих конфигурациях крайне важным элементом является фигра Давида Арахамии, который держит под контролем значительную часть фракции Слуга народа, да и парламента в целом. Параллельно растут акции Дмитрия Разумкова, который располагает собственной группой депутатов и связан с несколькими парламентскими объединениями, способными изменить баланс голосов. В целом можно констатировать – режим власти Зеленского потерял прежнюю устойчивость. Как некогда выразился "златоуст" Виталий Кличко: " … мост устал". Так вот, режим устал.И, конечно же, главным фактором для развития событий становится линия переговоров между Киевом и Вашингтоном относительно мирного трека. Именно необходимость заставить Зеленского двигаться в этом направлении лежала в основе инициированного администрацией Трампа удара НАБУ по верхушке режима. Однако, вероятнее всего ситуация такова, что после запуска механизма остановить этот процесс уже невозможно. Маховик начал движение и теперь по инерции разрушает все, что связано с клептоманами из "девяносто пятого квартала", включая политическое будущее самого Зеленского.Этот процесс не обязательно будет стремительным. Возможно, Зеленский сохранит формальные полномочия до определенного момента. Но возвращения к прежнему правлению уже не будет. Новая конфигурация неизбежна, а ее очертания станут понятны достаточно скоро.О том, что думают и говорят на Западне о происходящем в Киеве - в статье Татьяны Стоянович "Тайный план Трампа, фантомное оружие Зеленского и победа России. Украина в международном контексте"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

