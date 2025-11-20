Турбулентность на Банковой. Кто может сменить Ермака и кто этого хочет - 20.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251120/turbulentnost-na-bankovoy-kto-mozhet-smenit-ermaka-i-kto-etogo-khochet-1071895746.html
Турбулентность на Банковой. Кто может сменить Ермака и кто этого хочет
Турбулентность на Банковой. Кто может сменить Ермака и кто этого хочет - 20.11.2025 Украина.ру
Турбулентность на Банковой. Кто может сменить Ермака и кто этого хочет
Украинский политический кризис, который был запущен скандальными "пленками Миндича", перешел для Владимира Зеленского в иную стадию, более тяжелую и разрушительную, чем все предыдущие потрясения его президентства.
2025-11-20T10:49
2025-11-20T10:49
украина
банковая
сша
владимир зеленский
андрей ермак
валерий залужный
фбр
снбо
слуга народа
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064924029_370:0:2800:1367_1920x0_80_0_0_7f993c231310efc2dc6ced3e18c1320b.jpg
Ситуация перестала поддаваться привычным методам контроля, и способность Банковой (улица в Киеве, на которой находится Офис президента - Ред.) управлять темпом и направлением событий стремительно уменьшается. Сегодня, 20 ноября, Зеленского могут вынудить принять решение, которое внутри украинского политикума обсуждают как практически неизбежное. Речь идет не о рядовой ротации внутри аппарата. Речь идет об отставке Андрея Ермака, ключевой фигуры всей политической конструкции Украины, человека на котором держалась вся вертикаль президентского управления.Даже самые осторожные источники оценивают вероятность его ухода на уровне девяноста процентов, и все инсайдерские комментарии сводятся к тому, что решение фактически принято. Украина остается пространством, где любое событие может измениться в последний момент, но логика политического процесса толкает ситуацию именно к такому завершению. Внутри режима возникла точка слома, после которой прежняя схема функционирования уже не может сохраняться.Для модели личной власти Зеленского, для той политической конструкции которую в последние годы сформировала связка Зеленского и Ермака, настал момент внутреннего слома. Их совместное управление давно приобрело форму закрытой дуальной власти, которая держалась на полном слиянии ролей и полном контроле над политическим процессом. Однако именно эта система сейчас дает трещины, и первым видимым элементом распада становится предстоящий уход Ермака.Почти все наблюдатели подчеркивают, что его уход из офиса не означает исчезновения из политической сцены. Для него уже готовят иную позицию. Его собираются перевести на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Такой шаг можно рассматривать как попытку одновременно вывести его из зоны непосредственного удара и сохранить его влияние внутри всей государственной системы. Дни нынешнего руководителя Совета Умерова на этом посту, похоже, сочтены. По некоторым имеющимся сведениям он уже мог начать сотрудничать с ФБР в части расследования коррупции украинской власти и может в ближайшее время стать фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Если он не вернется на Украину и не согласится сотрудничать со следствием, то почти неизбежно получит подозрение.Одновременно очевидно, что даже возможный переход Ермака в СНБО не остановит политическую зачистку его окружения. Люди которые формировали его ближайший круг, такие как Свириденко и Кулеба, скорее всего также покинут свои должности. Уход кабинета Свириденко на Украине называют практически предрешенным, и отставка может быть оформлена уже в ближайшее время.Вопрос о том, кто сможет занять кресло премьера, сегодня обсуждается в максимально узком и нервном кругу, поскольку именно здесь проходит линия будущего политического переформатирования. Инсайдеры называют три фигуры, которые считаются основными претендентами.Первым рассматривается Валерий Залужный. Он давно был для Банковой вариантом "Б", даже не смотря на то, что они его регулярно покусывали в медиа. Однако тут для верхушки киевского режима и очевидный минус. Сам Залужный сформировал вокруг себя крайне специфическое окружение. В него входят Турчинов, печально известный "кровавый пастор", эталонный упырь Пашинский, хорошо известный своим черным политическим прошлым, и еще ряд других не менее одиозных персон. Главное – все они мягко говоря не друзья для Зеленского. Поэтом, присутствие этих людей делает назначение Залужного тяжелым даже с учетом ожиданий на Банковой, что он будет в целом управляемым персонажем.Вторым претендентом называют нынешнего цифрового вице-премьера Федорова. Он считается кандидатом от резко оппозиционной к Зеленскому группы соросят, а так же Фиалы и Пинчука, и связанных с ними экономических и медийных структур. За него ратуют и в США, и в Европе, но для Зеленского, даже с учетом их хороших отношений, назначение Федорова было бы полным поражением.Именно поэтому, сейчас, как наиболее вероятная трактуется конфигурация в которой Залужный становится главой правительства, а Федоров получает должность вице-премьера с расширенными полномочиями. Такой вариант рассматривается как компромисс между интересами нескольких групп.Существует и третий сюжет, который усиливает турбулентность. Петр Порошенко* и Юлия Тимошенко вошли в ситуативное сближение, с целью протащить "сывочолого гэтьмана" на пост премьера. Их шансы остаются минимальными, однако пытаться обменять свою поддержку хотя бы на место во главе президиума парламента и места в кабмине они будут в любом случае, что несомненно усложнит весь процесс переформатирования власти.Ну и во всех этих конфигурациях крайне важным элементом является фигра Давида Арахамии, который держит под контролем значительную часть фракции Слуга народа, да и парламента в целом. Параллельно растут акции Дмитрия Разумкова, который располагает собственной группой депутатов и связан с несколькими парламентскими объединениями, способными изменить баланс голосов. В целом можно констатировать – режим власти Зеленского потерял прежнюю устойчивость. Как некогда выразился "златоуст" Виталий Кличко: " … мост устал". Так вот, режим устал.И, конечно же, главным фактором для развития событий становится линия переговоров между Киевом и Вашингтоном относительно мирного трека. Именно необходимость заставить Зеленского двигаться в этом направлении лежала в основе инициированного администрацией Трампа удара НАБУ по верхушке режима. Однако, вероятнее всего ситуация такова, что после запуска механизма остановить этот процесс уже невозможно. Маховик начал движение и теперь по инерции разрушает все, что связано с клептоманами из "девяносто пятого квартала", включая политическое будущее самого Зеленского.Этот процесс не обязательно будет стремительным. Возможно, Зеленский сохранит формальные полномочия до определенного момента. Но возвращения к прежнему правлению уже не будет. Новая конфигурация неизбежна, а ее очертания станут понятны достаточно скоро.О том, что думают и говорят на Западне о происходящем в Киеве - в статье Татьяны Стоянович "Тайный план Трампа, фантомное оружие Зеленского и победа России. Украина в международном контексте"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
украина
банковая
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064924029_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_a37eb39fb3998cda26912e9db451e0e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, банковая, сша, владимир зеленский, андрей ермак, валерий залужный, фбр, снбо, слуга народа, мнения, весь павлив
Украина, Банковая, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Валерий Залужный, ФБР, СНБО, Слуга народа, Мнения, весь Павлив

Турбулентность на Банковой. Кто может сменить Ермака и кто этого хочет

10:49 20.11.2025
 
© AP / Jose Luis Magana
- РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP / Jose Luis Magana
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Украинский политический кризис, который был запущен скандальными "пленками Миндича", перешел для Владимира Зеленского в иную стадию, более тяжелую и разрушительную, чем все предыдущие потрясения его президентства.
Ситуация перестала поддаваться привычным методам контроля, и способность Банковой (улица в Киеве, на которой находится Офис президента - Ред.) управлять темпом и направлением событий стремительно уменьшается. Сегодня, 20 ноября, Зеленского могут вынудить принять решение, которое внутри украинского политикума обсуждают как практически неизбежное. Речь идет не о рядовой ротации внутри аппарата. Речь идет об отставке Андрея Ермака, ключевой фигуры всей политической конструкции Украины, человека на котором держалась вся вертикаль президентского управления.
Даже самые осторожные источники оценивают вероятность его ухода на уровне девяноста процентов, и все инсайдерские комментарии сводятся к тому, что решение фактически принято. Украина остается пространством, где любое событие может измениться в последний момент, но логика политического процесса толкает ситуацию именно к такому завершению. Внутри режима возникла точка слома, после которой прежняя схема функционирования уже не может сохраняться.
Для модели личной власти Зеленского, для той политической конструкции которую в последние годы сформировала связка Зеленского и Ермака, настал момент внутреннего слома. Их совместное управление давно приобрело форму закрытой дуальной власти, которая держалась на полном слиянии ролей и полном контроле над политическим процессом. Однако именно эта система сейчас дает трещины, и первым видимым элементом распада становится предстоящий уход Ермака.
Почти все наблюдатели подчеркивают, что его уход из офиса не означает исчезновения из политической сцены. Для него уже готовят иную позицию. Его собираются перевести на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Такой шаг можно рассматривать как попытку одновременно вывести его из зоны непосредственного удара и сохранить его влияние внутри всей государственной системы.
Дни нынешнего руководителя Совета Умерова на этом посту, похоже, сочтены. По некоторым имеющимся сведениям он уже мог начать сотрудничать с ФБР в части расследования коррупции украинской власти и может в ближайшее время стать фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Если он не вернется на Украину и не согласится сотрудничать со следствием, то почти неизбежно получит подозрение.
Одновременно очевидно, что даже возможный переход Ермака в СНБО не остановит политическую зачистку его окружения. Люди которые формировали его ближайший круг, такие как Свириденко и Кулеба, скорее всего также покинут свои должности. Уход кабинета Свириденко на Украине называют практически предрешенным, и отставка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Вопрос о том, кто сможет занять кресло премьера, сегодня обсуждается в максимально узком и нервном кругу, поскольку именно здесь проходит линия будущего политического переформатирования. Инсайдеры называют три фигуры, которые считаются основными претендентами.
Первым рассматривается Валерий Залужный. Он давно был для Банковой вариантом "Б", даже не смотря на то, что они его регулярно покусывали в медиа. Однако тут для верхушки киевского режима и очевидный минус. Сам Залужный сформировал вокруг себя крайне специфическое окружение. В него входят Турчинов, печально известный "кровавый пастор", эталонный упырь Пашинский, хорошо известный своим черным политическим прошлым, и еще ряд других не менее одиозных персон. Главное – все они мягко говоря не друзья для Зеленского. Поэтом, присутствие этих людей делает назначение Залужного тяжелым даже с учетом ожиданий на Банковой, что он будет в целом управляемым персонажем.
Вторым претендентом называют нынешнего цифрового вице-премьера Федорова. Он считается кандидатом от резко оппозиционной к Зеленскому группы соросят, а так же Фиалы и Пинчука, и связанных с ними экономических и медийных структур. За него ратуют и в США, и в Европе, но для Зеленского, даже с учетом их хороших отношений, назначение Федорова было бы полным поражением.
Именно поэтому, сейчас, как наиболее вероятная трактуется конфигурация в которой Залужный становится главой правительства, а Федоров получает должность вице-премьера с расширенными полномочиями. Такой вариант рассматривается как компромисс между интересами нескольких групп.
Существует и третий сюжет, который усиливает турбулентность. Петр Порошенко* и Юлия Тимошенко вошли в ситуативное сближение, с целью протащить "сывочолого гэтьмана" на пост премьера. Их шансы остаются минимальными, однако пытаться обменять свою поддержку хотя бы на место во главе президиума парламента и места в кабмине они будут в любом случае, что несомненно усложнит весь процесс переформатирования власти.
Ну и во всех этих конфигурациях крайне важным элементом является фигра Давида Арахамии, который держит под контролем значительную часть фракции Слуга народа, да и парламента в целом. Параллельно растут акции Дмитрия Разумкова, который располагает собственной группой депутатов и связан с несколькими парламентскими объединениями, способными изменить баланс голосов. В целом можно констатировать – режим власти Зеленского потерял прежнюю устойчивость. Как некогда выразился "златоуст" Виталий Кличко: " … мост устал". Так вот, режим устал.
И, конечно же, главным фактором для развития событий становится линия переговоров между Киевом и Вашингтоном относительно мирного трека. Именно необходимость заставить Зеленского двигаться в этом направлении лежала в основе инициированного администрацией Трампа удара НАБУ по верхушке режима. Однако, вероятнее всего ситуация такова, что после запуска механизма остановить этот процесс уже невозможно. Маховик начал движение и теперь по инерции разрушает все, что связано с клептоманами из "девяносто пятого квартала", включая политическое будущее самого Зеленского.
Этот процесс не обязательно будет стремительным. Возможно, Зеленский сохранит формальные полномочия до определенного момента. Но возвращения к прежнему правлению уже не будет. Новая конфигурация неизбежна, а ее очертания станут понятны достаточно скоро.
О том, что думают и говорят на Западне о происходящем в Киеве - в статье Татьяны Стоянович "Тайный план Трампа, фантомное оружие Зеленского и победа России. Украина в международном контексте"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаБанковаяСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВалерий ЗалужныйФБРСНБОСлуга народаМнениявесь Павлив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47Аренда Донбасса, сокращение ВСУ, русский язык. Что предлагает Трамп Москве и Киеву
11:45План США по украинскому урегулированию обсудят главы МИД ЕС
11:33Трамп заставляет Зеленского согласиться с новым мирным планом по Украине
11:30ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова
11:00Путин высказался о преступлениях нацистов. Главные новости к 11:00
10:55В "мирном плане" Трампа России предписано оплатить Украине аренду Донбасса
10:53А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска
10:49Турбулентность на Банковой. Кто может сменить Ермака и кто этого хочет
10:39Дочь экс-президента ЮАР обвинили в вербовке африканцев для участия в СВО
10:13Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик
10:04ФСБ пресекла попытку поджога администрации Великих Лук
09:59Харьковское направление: ВС РФ продвигаются почти на всех участках
09:52Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 ноября
09:35Армия России истребляет ВСУ на Сумском направлении
09:32ВСУ ударили по электроподстанциям в курском приграничье, люди остались без света
09:25Белый дом одобрил законопроект о "сокрушительных санкциях" против России - сенатор
09:01Детали плана США по урегулированию украинского конфликта встревожили Европу
09:00Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноября
08:54ФСБ задержала жителя ДНР, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ
08:32Рубио заверил, что мирный план США по Украине учитывает позиции Москвы и Киева
Лента новостейМолния