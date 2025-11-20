https://ukraina.ru/20251120/doch-eks-prezidenta-yuar-obvinili-v-verbovke-afrikantsev-dlya-uchastiya-v-svo-1071902507.html

Дочь экс-президента ЮАР обвинили в вербовке африканцев для участия в СВО

Дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы причастна к вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для отправки в зону СВО. Об этом 19 ноября сообщило информагентство Bloomberg

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071906837_0:54:1500:898_1920x0_80_0_0_34d8b231bd22f82213f3acf9a701d4e0.jpg

"Группа из примерно 20 молодых людей, к которым обратилась Дудузиле Зума, депутат парламента ЮАР, отправилась в Россию в июле, где им сообщили, что они пройдут подготовку в качестве телохранителей для работы в партии "Умконто веСизве" (MKP) Джейкоба Зумы", - сообщило издание.По словам родственников завербованных, отправленные в зону СВО подписали военные контракты, составленные полностью на русском языке. В августе завербованные перестали выходить на связь со своими семьями.Наемничество или участие в боевых действиях на стороне другого правительства является преступлением в ЮАР. Администрация президента страны распорядилась провести расследование вербовки ее граждан для участия в российско-украинском конфликте в качестве наемников, сообщило агентство.Документы и сообщения дочери бывшего президента ЮАР были обнаружены через две недели после того, как нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился провести расследование вербовки граждан страны в качестве наемников для участия в СВО. В заявлении от 6 ноября администрация Рамафосы сообщила, что 17 южноафриканцев, застрявших в Донбассе, обратились в администрацию президента за помощью.В переписке между родителями завербованных и Дудузиле Зумой, которую несколько человек показали Bloomberg, видно, как она заверяет их, что завербованных не отправят на фронт.Сейчас дочь бывшего президента ЮАР ее судят за подстрекательство к насилию в социальных сетях в 2021 году. Тогда в результате беспорядков погибло около 350 человек после того, как ее отца отправили в тюрьму за неуважение к суду.В сентябре издание Business Insider Africa сообщило, что Кения начала расследование в связи с участием своих граждан в СВО. На прошлой неделе министр иностранных дел Мусалиа Мудавади заявил, что более 200 кенийцев воюют на стороне России. Министр иностранных дел Украины заявил, что на стороне России воюют более 1400 африканцев.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

