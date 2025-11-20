https://ukraina.ru/20251120/chto-teper-vashington-i-moskva-sygrali-v-mir-bez-ukrainskoy-karty-khronika-sobytiy-na-utro-20-noyabrya-1071896640.html

Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноября

Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноября - 20.11.2025 Украина.ру

Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноября

Администрация США и Россия в закрытом режиме разработали план урегулирования, который вызвал шок в Киеве и европейских столицах. Одновременно с этим Дональд Трамп публично выразил разочарование во Владимире Путине и подтвердил одобрение новых санкций против России

"Тайный" план или публичная критика: на чьей стороне ТрампПрезидент США Дональд Трамп заявил о разочаровании в российском лидере Владимире Путине в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Выступая на инвестиционном форуме США-Саудовская Аравия, глава Белого дома в очередной раз признался, что считал украинский кризис более легким для урегулирования благодаря своим личным отношениям с Путиным. "Я урегулировал восемь бушующих конфликтов, восемь войн. Осталась еще одна, вы знаете, о какой речь. Я думал, что урегулировать ее будет проще, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я действительно разочарован в Путине сейчас, и он это знает", — заявил Трамп в ходе трансляции, которую вел YouTube-канал Белого дома. При этом Трамп раскрыл детали одного из телефонных разговоров с Путиным, в котором российский лидер предложил помощь в достижении мира между Арменией и Азербайджаном. На это американский президент ответил: "Не беспокойся об этом, дай мне уладить твою чертову войну". Трамп сохраняет уверенность в возможности достижения мира между Россией и Украиной. Ранее в Кремле, комментируя мирные инициативы американского лидера, отмечали, что "такой конфликт, как на Украине, с основными первопричинами настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно". Москва также указывала, что пауза в урегулировании связана с нежеланием Киева действовать "политико-дипломатическим путем".Между тем издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что новый план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине содержит положения, согласующиеся с предложениями Владимира Путина, озвученными в ходе двустороннего саммита на Аляске. "Элементы нового плана Трампа соответствуют тому, что Путин предложил во время встреч с Уиткоффом в августе и позднее на саммите с Трампом на Аляске", — утверждает издание.Киев раскритиковал мирный план США по урегулированию конфликтаОдновременно с этим стало известно, что высокопоставленные украинские чиновники подвергли резкой критике предложенный Соединенными Штатами план урегулирования конфликта на Украине. Согласно информации газеты Financial Times, ознакомившиеся с документом представители Киева заявили, что без существенных изменений он не может быть принят. "Чиновники в Киеве, ознакомившись с планом, заявили, что... без существенных изменений он не будет реализован на Украине", — сообщает издание. Один из украинских официальных лиц охарактеризовал предложенный документ как "однотипный", намекая на его шаблонный характер. Согласно данным Financial Times, американский план включает несколько спорных для Киева пункта, среди которых: постепенное сокращение военной помощи Украине и признание русского языка государственным на территории страны. Портал Axios между тем подчёркивает, что предлагаемый США план по Украине предполагает, что территории Донбасса, которые Киев уступит, будут считаться демилитаризованной зоной и что Соединённые Штаты и другие государства признают Крым и Донбасс законными российскими территориями.Стоит отметить, что накануне портал Axios со ссылкой на источник также сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли некоторого понимания в ходе переговоров о плане по урегулированию конфликта."В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание", — говорится в публикации. По словам источника, Владимир Зеленский дал Умерову полномочия для проведения этих переговоров, а его замечания были учтены при составлении плана.Украинские и европейские чиновники шокированы тайным планом США и РоссииВ то же время, как сообщает издание Politico, дипломатические круги Украины и Европейского союза были поражены новостью о существовании секретного плана США и России по урегулированию конфликта на Украине.Особое недоумение вызвал тот факт, что работа над документом велась Стивом Уиткоффом с конца октября, в то время как западные партнеры считали, что американский президент изменил свое отношение к российскому лидеру.Телеканал NBC, в свою очередь, передает, что глава Белого дома уже одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине."Трамп на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по [установлению] мира между Россией и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником, [главой РФПИ] Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками", — отметил телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента.Госсекретарь США Марко Рубио в то же время заявил, что Вашингтон только разрабатывает предложения по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиций Москвы и Киева.Конфискация российских активов может стоить США $6,6 млрдНа фоне растущего напряжения вокруг "тайных" американо-российских переговоров о мирном урегулировании на Украине американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Дональд Трамп дал согласие на внесение в Конгресс законопроекта о новых санкциях против России. "В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал [лидеру республиканского большинства в сенате Джону] Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение", — сообщил Грэм* в эфире телеканала CNN. Сенатор уточнил, что Белый дом официально подтвердил одобрение инициативы.Тем временем агентство РИА Новости представило свои расчеты на основе данных национальных статистических служб, согласно которым США могут потерять около 6,6 миллиарда долларов в случае конфискации американских инвестиций в Россию в качестве ответной меры. Такую сумму составляют прямые инвестиции Вашингтона в российскую экономику по итогам 2024 года.Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог может покинуть пост в январе 2026 годаСпециальный представитель президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог планирует покинуть администрацию Дональда Трампа в январе 2026 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника."Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе", — отмечается в публикации. Как подчеркивает агентство, отставка Келлога лишит Киев одного из ключевых союзников в Белом доме.Решение связано с законодательными ограничениями — согласно американскому законодательству, специальные посланники президента могут занимать должность без утверждения Сенатом не более 360 дней. По информации источников, одной из причин предстоящего ухода стало мнение Келлога о чрезмерной бюрократизации работы по украинскому направлению. "Келлог пришел к выводу, что по украинскому направлению работают слишком много чиновников в администрации", — сообщил один из осведомленных лиц. Фронтовая сводка Минувшей ночью средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью — 18 единиц. Над Рязанской областью уничтожено 16 беспилотников, над Белгородской — 14. Над Тульской областью нейтрализовано 7 аппаратов, над Брянской — 4, над Липецкой — 3, над Тамбовской — 2, и один дрон сбит над крымской территорией.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Гуляйпольском направлении подразделения ВС РФ установили контроль над большей частью Затишья и вошли в населенные пункты Радостное и Новое Запорожье. В районе Новопавловки взята под контроль дорога на Межевую, что позволяет перерезать важную логистическую артерию противника.На Купянском направлении ВСУ предпринимают мощные контратаки по всему западному периметру. Наиболее ожесточенные бои ведутся в районах Песчаного, Степовой Новосёловки, Куриловки и Купянска-Узлового. На северном участке фронта противник активизировался у Загрызово и Колесниковки.На Красноармейском направлении российские подразделения установили огневой контроль над путями снабжения ВСУ из Гришино. Продолжается успешное продвижение севернее города и в Димитрове. В Родинском идут тяжелые бои, при этом отмечены успехи в районах Сухецкого, Суворово, Дорожного и Шахово.На Северском направлении российские войска продвинулись ближе к центру города, ведя атаки с трех направлений. В Звановке боевые действия переместились в центральную часть населенного пункта.На Краснолиманском направлении сохраняются позиционные столкновения у Яровой, Дробышево и на восточных окраинах города, где обе стороны ведут активную разведку и артиллерийское противоборство.* Внесен в список террористов и экстремистов

