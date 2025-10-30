https://ukraina.ru/20251030/doktor-skazal-v-morg-pochemu-es-khochet-konfiskovat-rossiyskie-zvr-1070887850.html

Доктор сказал в морг. Почему ЕС хочет конфисковать российские ЗВР

Еврокомиссия координирует предложения по "репарационному кредиту" от ЕС Украине, а в обсуждении данного вопроса принимают участие глава ЕЦБ Кристин Лагард и председатель Еврогруппы Паскаль Донохью.

Тема "репарационного кредита" будет оставаться актуальной ещё несколько месяцев, а в случае, если его всё же выдадут Украине, то и вовсе пару лет вне зависимости от того, как быстро киевская власть потратит переведенные ей средства.Поэтому данной теме стоит уделить особое внимание в силу её важности как для отношений в треугольнике Россия — ЕС — Украина, так и в мировом масштабе.Европейский новоязГлавное, что стоит понимать, так это то, что с начала 2022 года был придуман ряд терминов, которые противоречат здравому смыслу, но отлично укладываются в нарратив противостояния Европы "немотивированной агрессии" России.Наиболее часто используются два термина.Первый — "теневой флот" России, чьи суда не ходят в тени и ни от чего не уклоняются, их вина в том, что они перевозят российскую нефть, против которой введены даже не санкции (их вводит Совбез ООН своим решением), а национальные рестрикции, а вносят суда в перечень такого флота по факту отсутствия у них страхования со стороны признаваемых Западом страховых компаний.Второй — "репарационный кредит", который хотят выдать Украине из средств замороженных российских ЗВР под условие его погашения Украиной после того, как Россия выплатит ей репарации. Однако Россия проигрывать Украине не собирается, уверенно выигрывает "по очкам" (раз борьба двух стран перешла в формат на истощение), поэтому никакой выплаты репараций не будет. Тем не менее, это не останавливает ни Украину, где скрупулёзно ведут международный Реестр убытков и даже открывают исполнительные производства по взысканию с России убытков, ни Евросоюз.Поэтому "репарационный кредит" — такой же бюрократический новояз как "сдвинуть сроки вправо" или "отрицательный рост", просто термин придумали в Европе, чтобы не применять формулировки о конфискации российских ЗВР и не напоминать лишний раз политикам и инвесторам из других стран о сути процессов.Теперь о сути процесса.С 2024 года основную тяжесть финансирования Украины несёт Европейский союз и его вклад в поддержку киевской власти превысил вклад США. В 2025 году США вообще не выделяли деньги для покрытия Украиной бюджетного дефицита. Мало того, из-за смены администрации в Вашингтоне и затягивания боевых действий упала платёжная дисциплина и союзники США стали меньше перечислять средств Украине. МВФ и ВБ, поддержавшие Украину в 2022 году своими программами, ограничены в финансах и новых программ поддержки Украине не принимали, хотя последняя просит их об этом.И если в 2022–2025 годах включительно Украине требовалось порядка 35–40 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия бюджетного дефицита (с последующим выбиванием порядка 6 млрд долларов из союзников в ходе пересмотра бюджета), то запрос на следующий год вырос с первоначальных 42 млрд до 60 млрд долларов.Ухудшилась ситуация с финансированием вооружений: в 2022 году Украине передали технику и боеприпасы со складов хранения бывших стран ОВД, в 2023–2024 годах отгружали технику стран НАТО, в 2025 году склады опустели и технику нужно закупать. Плюс США бесплатно технику и боеприпасы не поставляют, а на поле боя выросла значимость дронов, которые собираются из закупаемых через третьи страны китайских комплектующих. В общем, теперь Киеву оружие на дарят, а продают и на всё нужны живые деньги. Потребность на следующий год по этой статье также оценивается киевской властью в 60 млрд долларов.Сильно хуже стала ситуация в энергетике: в дополнение к побитой электроэнергетике добавились проблемы с добычей газа, где выбита половина промыслов. Поэтому в дополнение к импорту электроэнергии — а за электроэнергию Украина с начала текущего года платит по полной стоимости — добавилась потребность в импорте природного газа, на что у Киева нет денег.В общем, из года в год стоимость содержания Украины для её спонсоров лишь возрастает и практически всю нагрузку на себе несёт Евросоюз.55+140В середине лета 2024 года страны G7 приняли решение, что не будут возвращать России её замороженные ЗВР до тех пор, пока Россия не компенсирует все убытки. Подобное решение необходимо было для того, чтобы обосновать дальнейшее использование российских ЗВР. Всё из-за достигнутого предела по финансированию Украины за счёт собственных средств. А в конце лета 2024 года союзники Украины, включая ЕС, согласовали выделение Украине кредита в размере 55 млрд евро под прибыль от инвестирования доходов (процентов и купонов), начисленных на российские ЗВР.Мера тогда позиционировалась как альтернатива продвигаемой администрацией Байдена конфискации российских ЗВР (соответствующий законопроект приняли в Конгрессе в первом чтении в середине весны), на которую ЕС был не согласен. Предполагалось, что эти средства поддержат Киев до тех пор, пока Трамп не образумится и не продолжит политику своего предшественника. Но Трамп, несмотря на свою эксцентричность и непредсказуемость, остаётся верным себе по данному вопросу и денег Украине не даёт.Проще говоря, стоимость содержания Украины из года в год лишь возрастает, желающих её финансировать больше не становится, а возможности текущих доноров отнюдь не безграничны. В то же время бросить Украину нельзя — для ЕС это будет геополитическим поражением, для отдельных политиков концом их карьеры, а для евробюрократии, объединяющей Европу борьбой с глобальным потеплением и Россией, и вовсе катастрофой, которая перечеркнёт их планы по укреплению своего веса в объединённой Европе.Поэтому финансировать Украину необходимо, но денег для этого уже нет. Евробюрократия с запозданием, по сути дела, согласилась на предложение Байдена о конфискации российских ЗВР и склоняет к этому страны ЕС.Оформлять "репарационный кредит" планируют следующим образом: российские ЗВР в сумме 140 млрд евро будут обменены на облигации ЕС с нулевым купоном (то есть их обслуживание не будет стоить денег). Остальные 55 млрд уже "зарезервированы".Однако в ЕС по конфискации ЗВР нет согласия, но, что куда важнее, против Euroclear и Бельгия, которым и придётся принимать решение о конфискации ЗВР, что обернётся для них рядом негативных последствий. Первое — судебные иски со стороны России в международные суды. Второе — катастрофический удар по репутации Euroclear как центрального депозитария ценных бумаг и расчётно-клиринговой организации. Третье — потерей 1,2 млрд евро, которые Бельгия ежегодно получает в виде налогов от замороженных ЗВР. Заодно будет нанесен катастрофический удар по евро как резервной валюте, что ускорит отток капитала из ЕС в более безопасные активы (золото, акции и облигации других стран), а также затруднит привлечение новых займов странами Евросоюза.Поэтому бельгийское правительство требует от других стран разделить риски, однако, по всей видимости, не получает устраивающую её реакцию на свои опасения. Но против не только Бельгия, но и Венгрия со Словакией, а также Франция и Люксембург.В качестве альтернативы конфискации Еврокомиссия предлагает каждой из стран ЕС нарастить внешний долг и передать взятые взаймы средства Киеву. Этот вариант не устроит страны ЕС с высокой долговой нагрузкой, а также ударит по популярности любых политических сил, которые поддержат соответствующие решения в национальных правительствах. Падение поддержки особенно опасно на фоне и без того устойчивого роста популярности евроскептиков.***А других опций у Еврокомиссии помимо конфискации, похоже, нет просто в силу запредельного финансового запроса со стороны Киева. Но даже в случае передачи Украине российских ЗВР денег Украине хватит не больше чем на год, а после вновь придётся решать вопрос с выделением финансирования стране, которая неизбежно проиграет просто в силу истощения сил.В качестве временной меры можно сдвинуть срок выдачи средств по ранее выданному кредиту в размере 55 млрд евро, передать часть средств, выделяемых на оборону или попытаться убедить МВФ одобрить Украине новую программу сотрудничества. Заодно потребуется сократить расходы внутри самой Украины и увеличить налоговое и неналоговое бремя. Однако в таком случае деньги всё равно закончатся примерно к середине года.И это без учёта проблем на осыпающемся фронте, дефицита вооружений и средств для производства дронов (отдельная статья расходов), необходимости закупать энергоносители (электроэнергия, газ и уголь).В общем, даже если конфисковать российские ЗВР, состояние Украины легче не станет — просто Зеленский сможет чуть дольше вести свою войну до последнего украинца, чтобы в новой Украины смогли жить и работать больше трудовых мигрантов из далёких стран.Подробнее о финансовых проблемах Украины - в статье Михаила Павлива "Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха"

