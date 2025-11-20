https://ukraina.ru/20251120/azarov-otsenil-shansy-zelenskogo-sokhranit-vlast-1071894529.html
Азаров оценил шансы Зеленского сохранить власть
Шансы главы киевского режима Владимира Зеленского сохранить власть на фоне коррупционных скандалов крайне малы, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Об этом 20 ноября сообщает РИА Новости
"Шансы [Зеленского остаться у власти] маленькие, прямо скажем. Потому что сейчас уже понятно, что все эти коррупционные схемы руководились, возглавлялись администрацией Зеленского. То есть им самим и [руководителем его офиса Андреем] Ермаком", — цитирует агентство Азарова.Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко*. Он также сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе отмывании средств.Ранее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по коррупционному "делу Миндича", по причине действия на Украине военного положения и особенности темы расследования.19 ноября на фоне коррупционного скандала Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
