Азаров оценил шансы Зеленского сохранить власть - 20.11.2025
Азаров оценил шансы Зеленского сохранить власть
Азаров оценил шансы Зеленского сохранить власть
Шансы главы киевского режима Владимира Зеленского сохранить власть на фоне коррупционных скандалов крайне малы, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Об этом 20 ноября сообщает РИА Новости
"Шансы [Зеленского остаться у власти] маленькие, прямо скажем. Потому что сейчас уже понятно, что все эти коррупционные схемы руководились, возглавлялись администрацией Зеленского. То есть им самим и [руководителем его офиса Андреем] Ермаком", — цитирует агентство Азарова.Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко*. Он также сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе отмывании средств.Ранее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по коррупционному "делу Миндича", по причине действия на Украине военного положения и особенности темы расследования.19 ноября на фоне коррупционного скандала Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Азаров оценил шансы Зеленского сохранить власть

03:45 20.11.2025
 
Шансы главы киевского режима Владимира Зеленского сохранить власть на фоне коррупционных скандалов крайне малы, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Об этом 20 ноября сообщает РИА Новости
"Шансы [Зеленского остаться у власти] маленькие, прямо скажем. Потому что сейчас уже понятно, что все эти коррупционные схемы руководились, возглавлялись администрацией Зеленского. То есть им самим и [руководителем его офиса Андреем] Ермаком", — цитирует агентство Азарова.
Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко*. Он также сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе отмывании средств.
Ранее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по коррупционному "делу Миндича", по причине действия на Украине военного положения и особенности темы расследования.
19 ноября на фоне коррупционного скандала Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.
Крах политического перемирия: коррупционный скандал разрушил хрупкий баланс власти в КиевеНа Украине окончательно рухнуло так называемое "политическое перемирие", сохранявшееся с начала специальной военной операции России. Об этом сообщил 19 ноября телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
