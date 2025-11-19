https://ukraina.ru/20251119/vperedi-u-evropy-tolko-mrak-dmitriy-kulikov-zayavil-o-strategicheskom-provale-es-1071788593.html
"Впереди у Европы только мрак": Дмитрий Куликов заявил о стратегическом провале ЕС
"Впереди у Европы только мрак": Дмитрий Куликов заявил о стратегическом провале ЕС - 19.11.2025 Украина.ру
"Впереди у Европы только мрак": Дмитрий Куликов заявил о стратегическом провале ЕС
Евросоюз сознательно вложился в американский проект по сокрушению России, рассчитывая на её распад и завладение ресурсами, однако эти планы провалились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
2025-11-19T04:00
На вопрос журналиста о том, становится ли Евросоюз "маленьким НАТО" и готовы ли его лидеры воевать с Россией, Куликов ответил, что задавать эти вопросы европейцам бессмысленно. По его словам, Запад не оставлял России шансов для манёвра, рассчитывая на разжигание гражданской войны и распад страны. "В этой шумихе они решат свою главную проблему отсутствия ресурсов, завладев ресурсами нашими", — пояснил политолог."Европа очень хорошо знает, что ее теперь ждет. Потому что она обрезала даже те российские ресурсы, которые были для нее очень дешевые. Впереди у Европы только мрак. У нее нет никаких шансов выстоять в мировой конкуренции", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Василия Кашина: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем.
