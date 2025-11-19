https://ukraina.ru/20251119/ostalos-nedolgo-rostislav-ischenko-rasskazal-kogda-mozhet-obrushitsya-rezhim-zelenskogo-1071802760.html

Осталось недолго: Ростислав Ищенко рассказал, когда может обрушиться режим Зеленского

Украинский режим находится на грани коллапса, Владимир Зеленский может лишиться власти в течение считанных недель или месяцев. Запад уже рассматривает варианты его замены, хотя это ничего принципиально не изменит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

По словам эксперта, сроки зависят от ситуации на фронте. "Для Зеленского это может завершиться поражением войск на фронте и падением режима. Когда? Это может произойти как в течение нескольких недель, так и в течение нескольких месяцев. Во всяком случае, осталось недолго", — отметил Ищенко.Он добавил, что Запад не сможет оказать Украине решающей военной помощи. "Разве что Запад где-то найдет полмиллиона активных штыков и пошлет ему на помощь. Но я сомневаюсь, что они найдут даже 50 тысяч", — констатировал эксперт.Политолог подчеркнул, что смена главы украинской администрации не изменит позицию Киева. "России все равно, с кем заключать соглашения – ее условия интересуют, а не личность. Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.

