Осталось недолго: Ростислав Ищенко рассказал, когда может обрушиться режим Зеленского - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/ostalos-nedolgo-rostislav-ischenko-rasskazal-kogda-mozhet-obrushitsya-rezhim-zelenskogo-1071802760.html
Осталось недолго: Ростислав Ищенко рассказал, когда может обрушиться режим Зеленского
Осталось недолго: Ростислав Ищенко рассказал, когда может обрушиться режим Зеленского - 19.11.2025 Украина.ру
Осталось недолго: Ростислав Ищенко рассказал, когда может обрушиться режим Зеленского
Украинский режим находится на грани коллапса, Владимир Зеленский может лишиться власти в течение считанных недель или месяцев. Запад уже рассматривает варианты его замены, хотя это ничего принципиально не изменит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-11-19T06:00
2025-11-19T06:00
новости
запад
украина
киев
владимир зеленский
украина.ру
вооруженные силы украины
киевский режим
власти украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:141:1072:744_1920x0_80_0_0_f046832fe4aeaa321bbe2fc779fb9de7.jpg
По словам эксперта, сроки зависят от ситуации на фронте. "Для Зеленского это может завершиться поражением войск на фронте и падением режима. Когда? Это может произойти как в течение нескольких недель, так и в течение нескольких месяцев. Во всяком случае, осталось недолго", — отметил Ищенко.Он добавил, что Запад не сможет оказать Украине решающей военной помощи. "Разве что Запад где-то найдет полмиллиона активных штыков и пошлет ему на помощь. Но я сомневаюсь, что они найдут даже 50 тысяч", — констатировал эксперт.Политолог подчеркнул, что смена главы украинской администрации не изменит позицию Киева. "России все равно, с кем заключать соглашения – ее условия интересуют, а не личность. Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
запад
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:125:1073:929_1920x0_80_0_0_8f7ea47b7c6a265a618743c4a4e93b97.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, украина, киев, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, киевский режим, власти украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, эксперты, ростислав ищенко, аналитики, украина аналитика, аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Запад, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, киевский режим, власти Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, эксперты, Ростислав Ищенко, аналитики, Украина аналитика, Аналитика, аналитика событий на Украине

Осталось недолго: Ростислав Ищенко рассказал, когда может обрушиться режим Зеленского

06:00 19.11.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Украинский режим находится на грани коллапса, Владимир Зеленский может лишиться власти в течение считанных недель или месяцев. Запад уже рассматривает варианты его замены, хотя это ничего принципиально не изменит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, сроки зависят от ситуации на фронте. "Для Зеленского это может завершиться поражением войск на фронте и падением режима. Когда? Это может произойти как в течение нескольких недель, так и в течение нескольких месяцев. Во всяком случае, осталось недолго", — отметил Ищенко.
Он добавил, что Запад не сможет оказать Украине решающей военной помощи. "Разве что Запад где-то найдет полмиллиона активных штыков и пошлет ему на помощь. Но я сомневаюсь, что они найдут даже 50 тысяч", — констатировал эксперт.
Политолог подчеркнул, что смена главы украинской администрации не изменит позицию Киева.
"России все равно, с кем заключать соглашения – ее условия интересуют, а не личность. Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападУкраинаКиевВладимир ЗеленскийУкраина.руВооруженные силы Украиныкиевский режимвласти УкраиныСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасэкспертыРостислав ИщенкоаналитикиУкраина аналитикаАналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15За ночь над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей сбиты 65 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны
07:14ВС РФ нанесли удары по целям врага во Львовской области
07:14Сообщается о повторных пусках ракет "Калибр"
07:10«Герани» летят в направлении Львова и области
07:04"Апофеоз войны" в Николаеве и "Герника" в Мадриде: как соросята теснят клоунов на культурном фронте
07:00Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике Украины, ей придется поднять лапы кверху
06:55В Польше призвали заложить взрывчатку под российскими путями
06:40"Иллюзия международной поддержки". Что говорят на Украине о новом гастрольном туре Зеленского
06:30Экономика Украины и война: плёночный "антикриз", Бессарабия без света и деньги от Европы
06:20Пресс-секретарь МККК Галина Бальзамова: Мы не суд, чтобы решать, кто прав, а кто виноват
06:10Бунтуют против Ермака и рвутся к кормушке. Чем занимаются украинские элиты
06:01Газовая “морковка” в кредит и происки Зеленского. Юрий Станкевич о поставках американского СПГ на Украину
06:00Осталось недолго: Ростислав Ищенко рассказал, когда может обрушиться режим Зеленского
05:50Мечутся из угла в угол: Куликов о том, приведет ли разгром ВСУ в Красноармейске к разлому фронта
05:40"Это не мы обгадились. Это такая война": эксперт о провале теории Залужного и успешном наступлении ВС РФ
05:30Прекрасный обзор местности на 360 градусов: военкор рассказал о новом вездеходе "Улан"
05:20Такой же "британец" с "голубоватым отливом": Ищенко о том, может ли Залужный сменить Зеленского
05:10"Это будет интересная история": Куликов о том, удастся ли НАБУ дожать Зеленского, СБУ и британцев
05:06На подходе ракеты. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00
05:00"Трамп подогнал флот к Венесуэле": Юшков о геополитическом противостоянии за нефть и газ
Лента новостейМолния