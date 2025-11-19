https://ukraina.ru/20251119/ekonomika-ukrainy-i-voyna-plnochnyy-antikriz-bessarabiya-bez-sveta-i-dengi-ot-evropy-1071817573.html

Экономика Украины и война: плёночный "антикриз", Бессарабия без света и деньги от Европы

Экономика Украины и война: плёночный "антикриз", Бессарабия без света и деньги от Европы - 19.11.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: плёночный "антикриз", Бессарабия без света и деньги от Европы

Главной темой минувшей недели стали антикризисные мероприятия киевской власти, направленные на купирование последствий коррупционного скандала с "плёнками Миндича".

2025-11-19T06:30

2025-11-19T06:30

2025-11-19T06:42

эксклюзив

украина

киев

бессарабия

владимир зеленский

тимур миндич

майк помпео

ес

набу

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066161689_64:80:1201:720_1920x0_80_0_0_22c0537a9dfbf1ed8fd6cd05b5523391.jpg

И пока Зеленский с соратниками пытаются выдать перестановку коек в киевском борделе за реформы, на украинские объекты продолжают десятками прилетать бомбы и "Герани".Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Света нетНа минувшей неделе продолжились удары по объектам украинской электроэнергетики. Под раздачу попали подстанции в Черниговской и Одесской областях. В Черниговской области под удар попала ПС "Нежин", в Бессарабии — "Измаил", "Староказачье" и "Арциз". К последней в прошлом году тянули ЛЭП на 330 кВ с ПС "Новоодесская", чтобы обеспечить Бессарабию связью с украинской энергосистемой в обход Приднестровья. Однако ЛЭП так и не достроили, оставив многие опоры без проводов.Результат ударов — отключение электроэнергии и исчезновение всех связанных с энергоснабжением благ цивилизации: водоснабжения и водоотведения, централизованного отопления и газоснабжения, а также связи во всех её разновидностях. А с учётом того, что за последние 30 лет стационарная телефонная связь лишь дорожала и деградировала, то для подавляющего большинства граждан Украины (и не только) единственным средством связи являются интернет (оптика и витая пара), а также сотовые сети, то отключения света на уровне района и области автоматически приводят к полной утрате связи с жителями данных регионов. Когда вернут электроэнергию в обесточенные районы — неизвестно.На этом фоне граждане пройдут курс жёсткой информационной абстиненции, а без новостей будут выяснять кто виновен в сложившейся ситуации помимо России, чьи бомбы и "Герани" отключили свет. Власти различных уровней и организации, естественно, будут перекладывать ответственность друг на друга. Киев обвинит в последствиях ЧП регионы, оттуда припомнят Киеву "плёнки Миндича", "Укрэнерго" обвинит издержках графиков отключений облэнерго, а те переведут стрелки на "Укрэнерго". Собственно, в Киеве, как оказалось, не построили ни одной из обещанных в прошлом году 9 мини-ТЭЦ.На низовом уровне граждане обозлятся на тех, кому повезло быть запитанным от объектов критической инфраструктуры, а между Востоком и Западом "будет" искрить так как где-то света будет на пару часов в сутки больше, чего хватит для склок.Единственный действенный способ выйти из этого порочного круга для простых смертных — проявить несвойственные ранее навыки самоорганизации и коллективной деятельности.Антикриз от "плёнок Миндича"Пока в стране гремит коррупционный скандал, который всячески подогревают СМИ и Игорь Коломойский (экстремист и террорист) своим заявлениями прессе, пришедшей в суд не столько ради освещения его дела, сколько ради подробностей о фигурантах "плёнок Миндича", Зеленский колесит по Европе.В Греции подписано соглашение о поставках на Украину СПГ через Балканы. Символично, что в ночь с 16 на 17 ноября в ходе удара по порту Измаила пострадал турецкий газовоз со сжиженным углеводородным газом, а летом под раздачу попала ГИС и ГКС "Орловка", связывающая ГТС Украины и ГТС и балканских стран.Во Франции Зеленский и Макрон подписали декларацию о намерении Украины купить 100 истребителей Rafale 8 систем ПВО SAMP/T последнего поколения в дополнение к анонсированным в середине октября планам по закупке у Швеции 150 истребителей Gripen.Реального содержания у таких "контрактов" нет: закупать истребители не на что, пилотировать пока некому, а размещать негде так как нет на территории Украины нет недосягаемых для российских ракет и дронов аэродромов. Поэтому такие контракты важны лишь как медийный инструмент, задача которого — отвлечь внимание.Внимание, как полагается ныне, отвлекается от "плёнок Миндича" и уже анонсированного директором НАБУ Кривоносом желания расследовать финансирование военных закупок. А так как их львиная доля сконцентрирована связанными с Зеленским и его ближайшим окружением фирмами, то логично и желание будущих фигурантов застраховаться от проблем. Именно поэтому в наблюдательный совет компании Fire Point пригласили бывшего госсекретаря Майка Помпео в рамках стратегии по усилению международного веса и выстраивания взаимоотношений с западными странами, в частности с Данией, где компания планирует построить завод. Fire Point до СВО носила название Centrocast и работала в качестве кастинг-агентства для продакшенов Зеленского. С 2023 года Fire Point начала сборку дронов, а в 2025 году заключила госконтракты на 1 млрд долларов, взяв под контроль около 10% бюджета Украины на ВПК. А в августе 2025 года НАБУ инициировало расследование против Fire Point. Именно она производит дроны FP-1 и ракеты "Фламинго.Но вхождение Майка Помпео в наблюдательный совет примечательно ещё и тем, что своей персоной он должен сдержать НАБУ, защитив Зеленского. А в ноябре 2023 года Помпео вошёл в наблюдательный совет сотового оператора "Киевстар" в качестве независимого исполнительного директора. Назначение происходило на фоне санкций попыток через суд отнять контроль над оператором. Затем — в начале декабря 2023 года — киевская власть попыталась "отжать" компанию у её владельца в лице нидерландского холдинга VEON. "Отжим" не удался, а сам "Киевстар" в этом году провёл первичное размещение акций на американской бирже NASDAQ, застраховавшись от украинских санкций и ограничений. В общем, если В 2023 году Помпео защищал "Киевстар" от Зеленского, то теперь будет защищать уже самого Зеленского.Параллельно антикризисные мероприятия по требованию Зеленского проводит премьер-министра Юлия Свириденко. Бывший министр энергетики Герман Галущенко ушёл в отставку с поста главы Минюста, а его любовница Светлана Гринчук ушла из Минэнерго. Нардеп-экстремист Алексей Гончаренко предсказывает отставку Андрея Ермака с поста главы Офиса Зеленского 20 ноября. Якобы, решение уже принято, а вместо Ермака делами Зеленского будет управлять бывший посол Украины в США Оксана Макарова.Кроме того, Кабмин принял план мероприятий по замене руководства энергетических госкомпаний. Планируется перетрясти наблюдательные советы "Нафтогаза", "Энергоатома" "Центрэнерго", "Гарантированного покупателя, ряда объектов генерации, а также изменить представителей от государства в "Укргидроэнерго", Операторе ГТС и "Укргидроэнерго". Можно не сомневаться, что вместо антикризисная "реформа" станет нечем иным как перестановкой коек в борделе — воровство не победят, а строить не научатся.К слову, качество управления в госкомпаниях хорошо показывает история с Хмельницкой АЭС. Два года киевская власть морочила всем голову идеей о достройке новых энергоблоков на станции и осваивала деньги пока в итоге не пришлось признаться в очевидном — станцию если и будут достраивать, то уже после окончания боевых действий. И всё это время второй энергоблок ХАЭС работал на 900 МВт мощности вместо 1000 МВт из-за повреждения лопастей турбины — за всё это время "Энергоатом" не удосужился восстановить турбину.Плюс 6 млрд от ЕвропыУрсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями о конфискации российских ЗВР. Потребность Украины в деньгах ЕС оценивает в 135,7 млрд евро на ближайшие два года.Вариантов по финансированию три: конфисковать ЗВР и выдать репарационный кредит, предоставить Украине гранты (безвозвратное финансирование) или выдать ей кредит, заняв перед этим деньги. В случае с отказом о конфискации ЗВР глава Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026–2027 годах, на не менее чем 45 миллиардов евро в год. Несложно заметить, что означает заморозку финансирования Украины на уровне показателей 2022–2025 годов, тогда как Киев оценивал свои финансовые потребности в 60 млрд евро на покрытие бюджетного дефицита и ещё 60 млрд евро на закупки вооружений.Тем временем Бельгия продолжает сопротивляться конфискации, а глава Euroclear Валери Урбен дала интервью французскому изданию Le Monde пригрозила Еврокомиссии судебными исками в случае принятия решения о конфискации российских ЗВР, а также отметила, что с ней по этому вопросу лидеры европейских стран не консультировались.Решение выделению Киеву денег должно быть принято на саммите ЕС 18–19 декабря, а деньги Украине необходимо перечислить до апреля 2026 года.А пока международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг на уровне "ограниченный дефолт" из-за отсутствия договорённостей по выплатам ВВП-варрантов, выпущенных ещё в 2015 году. Однако обещанные на этот год 5,9 млрд евро, которые Киев планировал направить на выплату денежного довольствия солдатам ВСУ, Евросоюз на минувшей неделе перечислил Украине. Дефолт финансированию не помеха.Прочие новостиМенее чем за месяц уничтожен второй склад фармдистрибьютора "Оптима-Фарм". Сперва ВКС уничтожили склад в Киеве, а затем в Днепропетровске."Укржелдорога" подписала соглашение с французской компанией Alstom Transport S.A. о поставке 55 грузовых электровозов стоимостью 473 млн евро или 8,6 млн евро за машину включая сервисные услуги и ремонт. Цена, к слову, снижена на 37% благодаря гранту от Франции, которая этим соглашением поддержала своё железнодорожное машиностроение. Первый локомотив прибудет на Украину в начале 2027 года, а последнюю машину планируют поставить до конца 2029 года. К слову, испытаний и сертификации французских локомотивов на Украине не проводили, что напоминает ситуацию с закупкой поездов Rotemот Hyundai во времена Януковича. В 2023 году Франция выдала Украине льготный кредит на закупку железнодорожных рельсов так как после потери Мариуполя производить рельсы на Украине было некому (затем их выпуск освоили в Днепропетровске). А пока ВКС России продолжают уничтожать электроэнергетическую инфраструктуру УЗ, переводя перевозки на Левобережье на тепловозную тягу.Посол Украины в Польше Виктор Бондарь похвастался тем, что благодаря украинцам Польша вошла в топ-20 экономик мира, а её ВВП превысил 1 трлн долларов. Заслуга граждан Украины в том, что они "заполнили вакантные рабочие места, внеся добавленную стоимость в польскую экономику".ООН подсчитала, что с 22 февраля 2022 года на подконтрольной киевской власти территории разрушено свыше 236 тыс. строений, а ещё 2,5 млн (10% от общего количества жилья) жилищных единиц (дома, квартиры) пострадали или стали недоступными для проживания в них гражданских лиц.Экспорт кукурузы с Украины в октябре текущего года сократился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.НБУ опроверг информацию о подготовке к выпуску 5-тысячной купюры. Впрочем, её отсутствие никак не мешало киевской власти в предыдущие годы печатать гривну.О том, чем еще примечательно назначение Майка Помпео в украинские структуры - в статье Владимира Скачко "Прачка из Госдепа и ЦРУ. Экс-госсекретарь США Помпео призван отмыть Зеленского из Украины"

украина

киев

бессарабия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, киев, бессарабия, владимир зеленский, тимур миндич, майк помпео, ес, набу, укрэнерго, rafale, hyundai elantra