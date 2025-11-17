https://ukraina.ru/20251117/prachka-iz-gosdepa-i-tsru-eks-gossekretar-ssha-pompeo-prizvan-otmyt-zelenskogo-iz-ukrainy-1071740082.html

Прачка из Госдепа и ЦРУ. Экс-госсекретарь США Помпео призван отмыть Зеленского из Украины

Прачка из Госдепа и ЦРУ. Экс-госсекретарь США Помпео призван отмыть Зеленского из Украины - 17.11.2025 Украина.ру

Прачка из Госдепа и ЦРУ. Экс-госсекретарь США Помпео призван отмыть Зеленского из Украины

Эта новость однозначно потрясает воображение не только наглостью, с которой американцы плюют на приличия, но и подозрениями насчет сумм, которые они за это могут получать от тех, кого защищают (отмывают, очищают, защищают).

2025-11-17T15:10

2025-11-17T15:10

2025-11-17T15:10

сша

дональд трамп

джо байден

хантер байден

майк помпео

владимир зеленский

украина

цру

киев

добыча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071740956_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8968e068e7f663720a411a5aa24e355.jpg.webp

Речь идет о том, что в Украине пышно-бурьянным пустоцветом свирепствует коррупционный скандал, готовый перерасти в масштабный политический кризис, перекраивающий все основы власти, а бывший высокопоставленный американец спешит на помощь полностью обанкротившейся и проворовавшейся власти, и ему, как говорится, нигде и ничто не жмет. И совесть молчит.А случилось вот что, бывший директор американского ЦРУ (2017-2018) и экс-госсекретарь США (2018-2021) Майк (Майкл Ричард) Помпео вошел в наблюдательный совет украинской оборонной компании Fire Point. Да-да, той самой, которая стала известной после начала СВО в 2022 году, якобы делает дальнобойные дроны и ракеты "Фламинго", с тех пор расширяет их производство и как бы строит для этих целей завод в Дании. По данным агентства Associated Press (AP), в этом году доход компании, уже дошел до миллиарда долларов. А это, скажу вам, уже сумма. Особенно если учесть, что, напоминает The New York Times, еще до войны Fire Point значилась в документах как кастинговое агентство для кино и телевидения. Подбирало, значит, клоунов, а потом занялось смертоубийством. И не смешно, как-то…Но главный цимес этой кампании за последние дни – это ее участие в коррупционном скандале с "Энергоатомом", в котором замешан бизнесмен и продюсер, некто Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал 95", из которой на политарену Украины выпрыгнул сейчас уже просроченный ныне, но зубами вцепившийся в кресло президента Владимир Зеленский. И вот Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) считает, что схемой воровства на украинской энергетике и руководил этот самый Миндич, дружбан и "кошелек" Зеленского.Вот следователи НАБУ и проверяют связи Миндича с Fire Point, а также интересуются, не накручивала ли компания, воруя деньги с энергетики, еще цены и количество дронов в контрактах с Минобороны.Скандал с близким к Зеленскому бизнесменом Миндичем уже привел к тяжелым последствиям и для эрзацпрезидента и для Украины в целом. От него смердит не только цинизмом и подлостью, но и крайней бесчеловечностью: в то время как миллионы украинцев сидят без света, а тысячи украинцев гибнут на фронте, окружение Зеленского грабит предприятия энергетики, носит сумки с миллионами долларов.Кроме того, коррупционная запятнанность может помещать укро-власти решить финансовые проблемы страны и ее госбюджета – Украине могут отказать в финансовом вспомоществовании. Режим Зеленского, как известно, на следующий год запросил помощи в 120 млрд долл на финансирование дефицита бюджета, на поставки оружия и его закупку у США.Под сомнение попало и предоставление так называемого репарационного кредита в 140 млрд евро под залог замороженных российских активов, которыми должны погасить кредит, если Россия согласится их отдать в счет выплаты репараций Украине. Зачем бросать деньги в разграбляемую коррупционную пропасть режима укро-неонацистов? – вот квинтэссенция крепнущего европейского отношения к Украине в свете "кризиса Миндича/Зеленского". "Золотая иллюзия Украины рушится. Разоблачена военная мафиозная сеть, имеющая бесчисленные связи с президентом Зеленским. Министр энергетики уже ушла в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны. Именно в этот хаос брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков – туда, где все, что не сгорает на фронте, оказывается в карманах военной мафии. Безумие. Спасибо, но мы не хотим иметь с этим ничего общего", – заявил, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавивший всех недовольных украинской коррупцией.И вот тут и выяснилось, что в Fire Point работают не только вороватые, но и крайне хитрые и предусмотрительные люди. Они умеют подстилать сломку туда, куда могут грохнуться, а сейчас выставляют дополнительные подпорки под общее здание. Чтобы иметь защиту и не дать ему рухнуть.Стало известно, что и Fire Point год назад наняла крупную международную аудит-компанию, чтобы та проверила цены и производство ракет и дронов, чтобы комар носа не подточил. И эта проверка длится уже год и пока не завершена. Но соломка рассыпана…А вот сейчас отмыть репутацию, сменить фон расследования и спасти от наездов в США призван... Помпео.Это, в принципе, распространенная практика – приглашать авторитетных международных политиков в наблюдательные советы и даже в советы директоров национальных и транснациональных фирм, предприятий и корпораций. Такие "свадебные генералы" (или реальные помощники – не важно) действительно призваны повысить авторитет предприятия, добавить ему вес и солидность в глазах потребителей и партнеров, гарантировать его реноме и даже, если надо, спасти от разборок с конкурентами и даже наездов правоохранительных органов, если в какой-то стране возникают проблемы или претензии.Вспомните такой же коррупционный скандал с газодобывающей группой компаний Burisma Holdings. В состав ее совета директоров входили не только Алан Аптер —председатель совета директоров, Александр Квасьневский —экс-президент Польши, Джозеф Кофер Блэк — бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ (1999–2002) и Карина Злочевская, дочь владельца компании Николая Злочевского, но с мая 2014 года по апрель 2019-го входил в него и Хантер Байден, сын тогдашнего вице-президента и будущего президента США (2021-2025) Джо Байдена.И Burisma Holdings, конечно, пытались раздерибанить и уничтожить, замутили коррупционный скандал, но так ничего и не смогли сделать. А милый сынок Хантер, который в перерывах между трудами праведными по украинской газдобыче обдалбливался запрещенкой и спиртным так, что штаны и ноутбуки с компроматом терял по гостиницам и мастерским, получал все это время по 50 тыс долл в месяц. На поддержку его штанов и щедрой компании, а также на покупку "колес" и прочей дури. Хороший был, как они говорят, "подъем" у сыночка – так можно было и до зеленых соплей догуляться, что с Хантером практически и приключилось.Но, повторяю, Burisma Holdings это спасло – она уцелела. А президент Джо Байден, в конце концов, своей власть помиловал нашкодившего и набедокурившего сыночка…Вот, видимо, на такой же исход рассчитывают и ловкачи из Fire Point, пригласившие в свои ряды Помпео. Тем более, что у него есть опыт, извините за тавтологию, опытной крыши – он с 2023 года входит в состав совета директоров украинского оператора мобильной связи "Киевстар", принадлежащей "VEON Ltd", транснациональной телекоммуникационной компании и компании с штаб-квартирой в Дубае, предоставляющей цифровые услуги. А в июне 2024 года Помпео вошел и в совет директоров "VEON", чтобы, похоже, не мелочится и получать по-крупному…Сейчас не известны ни условия работа, ни суммы, которые будет получать за труды неправедные Майк Помпео. Но есть надежда, что и это со временем станет достоянием гласности. Тогда и узнаем, во сколько оценивают жизни аборигенов и американцы, и их щедрые, но продажно-вороватые партнеры на Украине.А может, Помпео – большой специалист по ракетам и дронам и очень поможет Украине и коллективному Западу в борьбе с "агрессивной Россией". Как утверждают спецы Fire Point, приглашение Помпео в компанию стал частью ее стратегии по усилению международного веса на фоне продолжающегося коррупционного расследования. А сам экс-госсекретарь действительно должен помочь компании выстроить связи на Западе, повысить доверие иностранных партнеров и облегчить выход Fire Point на новые рынки. Он уже участвует в переговорах вокруг завода, открываемого в Дании, и консультирует по вопросам экспортных правил и безопасности технологий. Вот ему щедро и покладут на лапу.А может, он работает как бессребреник (только не надо ржать, в этом мире подлунном все возможно, вон на Украине даже клоун стал кровавым президентом), и мир еще умилится невиданным размахом американского бескорыстия и филантропии самого достойного образца.Но вот беда – есть большие сомнения в этом: еще 10 ноября 2024 года нынешний президент США, тоже республиканец Дональд Трамп в своем телеграм-канале заявил, что не будет приглашать однопартийца Помпео присоединиться к своей новой президентской команде. Не будет, и все тут, не любит, значит, Дональд Фредович ни предателей, ни коррупционеров……А на Украине тем временем нарастает движение по отмыванию светлого имиджа Зеленского. Издание Politico взяло интервью у главы Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака, и тот потряс воображение. "Зеленский должен быть вне подозрений, так как именно он объявил борьбу с коррупцией и позволил проводить полностью свободные расследования, что доказало независимость и эффективность антикоррупционных органов", — заявил он на голубом глазу.И американцы, ссылаясь на Ермака, подхватили: "Владимир Зеленский является "очень принципиальным человеком" и "некоррумпированным", несмотря на крупное коррупционное расследование".Конечно, а как же! А если не верите, то спросите об этом же у украинских журналистов, работающих на Зеленского, Ермака и ОПУ. Вот они-то и расскажут, кто главный в этой "прачечной имени Госдепа США" – украинцы или приглашенные американцы. Но уже ясно одно – они друг друга стоят…Но самое обидное - в другом: эти отмывочные операции могут помочь Зеленскому остаться в кресле. Пока он нужен, его и так трогать не будут. Но если будет создана видимость типа народной поддержки, то оставить нужного персонажа и дальше воевать с Россией внешним кураторам будет еще легче.Еще о скандале с коррупцией в Украине читайте в статье "Юмор кончился. Шоу Зеленского рушится вместе с его командой"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20251117/1071732087.html

сша

украина

киев

дания

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

сша, дональд трамп, джо байден, хантер байден, майк помпео, владимир зеленский, украина, цру, киев, добыча, газ, президент украины, президент сша, весь скачко, госдеп сша, тимур миндич, энергоатом, burisma holdings, набу, дания, трамп и зеленский, бпла, ракеты, венгрия, виктор орбан, офис президента, коррупция, скандал, дроны, эксклюзив