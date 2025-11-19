Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине - 19.11.2025 Украина.ру
Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине
Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине
Российские военные продолжают наносить удары по целям на Украине, передает 19 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Около восьми крылатых ракет летят в направлении Львова. &lt;...&gt;Удары нанесены по Львовской области. &lt;...&gt; Во Львове перебои со светом после прилетов. &lt;...&gt; Мощный столб дыма накрывает Львов после ракетной атаки. Мэр города Садовой сообщил о перекрытии части транспортных маршрутов. &lt;...&gt; Тернополь, Бурштын - повторные взрывы, продолжается комбинированная атака "Гераней" и ракет",- перечислил канал в постах.Пишут и о последствиях ударов. Так, после мощных прилетов над Тернополем поднимается дым. Весь коммунальный транспорт в Ивано-Франковске прекратил движение.Помимо прочего, Минобороны России показало кадры удара "Искандером" по пусковым установкам MLRS в Харьковской области, из которых ВСУ пытались атаковать Воронеж ракетами ATACMS. Уничтожено две пусковые установки с боекомплектом и до 10 украинских боевиков.Ранее мы писали о ночных и утренних ударах россиян по вражеской территории. Подробнее - в материале ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины на сайте Украина.ру.
Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине

08:49 19.11.2025 (обновлено: 09:18 19.11.2025)
 
Российские военные продолжают наносить удары по целям на Украине, передает 19 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Около восьми крылатых ракет летят в направлении Львова. <...>Удары нанесены по Львовской области. <...> Во Львове перебои со светом после прилетов. <...> Мощный столб дыма накрывает Львов после ракетной атаки. Мэр города Садовой сообщил о перекрытии части транспортных маршрутов. <...> Тернополь, Бурштын - повторные взрывы, продолжается комбинированная атака "Гераней" и ракет",- перечислил канал в постах.
Пишут и о последствиях ударов. Так, после мощных прилетов над Тернополем поднимается дым. Весь коммунальный транспорт в Ивано-Франковске прекратил движение.
Помимо прочего, Минобороны России показало кадры удара "Искандером" по пусковым установкам MLRS в Харьковской области, из которых ВСУ пытались атаковать Воронеж ракетами ATACMS. Уничтожено две пусковые установки с боекомплектом и до 10 украинских боевиков.
Ранее мы писали о ночных и утренних ударах россиян по вражеской территории. Подробнее - в материале ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины на сайте Украина.ру.
