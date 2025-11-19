https://ukraina.ru/20251119/dym-pereboi-so-svetom-transportnyy-kollaps-vs-rf-prodolzhayut-bit-po-ukraine-1071834375.html

Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине

Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине - 19.11.2025 Украина.ру

Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине

Российские военные продолжают наносить удары по целям на Украине, передает 19 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-19T08:49

2025-11-19T08:49

2025-11-19T09:18

новости

россия

украина

львов

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47fe1f442a856de3aaead88fc0719e24.jpg

"Около восьми крылатых ракет летят в направлении Львова. <...>Удары нанесены по Львовской области. <...> Во Львове перебои со светом после прилетов. <...> Мощный столб дыма накрывает Львов после ракетной атаки. Мэр города Садовой сообщил о перекрытии части транспортных маршрутов. <...> Тернополь, Бурштын - повторные взрывы, продолжается комбинированная атака "Гераней" и ракет",- перечислил канал в постах.Пишут и о последствиях ударов. Так, после мощных прилетов над Тернополем поднимается дым. Весь коммунальный транспорт в Ивано-Франковске прекратил движение.Помимо прочего, Минобороны России показало кадры удара "Искандером" по пусковым установкам MLRS в Харьковской области, из которых ВСУ пытались атаковать Воронеж ракетами ATACMS. Уничтожено две пусковые установки с боекомплектом и до 10 украинских боевиков.Ранее мы писали о ночных и утренних ударах россиян по вражеской территории. Подробнее - в материале ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины на сайте Украина.ру.

россия

украина

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, львов, украина.ру, вооруженные силы украины