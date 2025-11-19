https://ukraina.ru/20251119/dym-pereboi-so-svetom-transportnyy-kollaps-vs-rf-prodolzhayut-bit-po-ukraine-1071834375.html
Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине
2025-11-19T08:49
2025-11-19T08:49
2025-11-19T09:18
"Около восьми крылатых ракет летят в направлении Львова. <...>Удары нанесены по Львовской области. <...> Во Львове перебои со светом после прилетов. <...> Мощный столб дыма накрывает Львов после ракетной атаки. Мэр города Садовой сообщил о перекрытии части транспортных маршрутов. <...> Тернополь, Бурштын - повторные взрывы, продолжается комбинированная атака "Гераней" и ракет",- перечислил канал в постах.Пишут и о последствиях ударов. Так, после мощных прилетов над Тернополем поднимается дым. Весь коммунальный транспорт в Ивано-Франковске прекратил движение.Помимо прочего, Минобороны России показало кадры удара "Искандером" по пусковым установкам MLRS в Харьковской области, из которых ВСУ пытались атаковать Воронеж ракетами ATACMS. Уничтожено две пусковые установки с боекомплектом и до 10 украинских боевиков.Ранее мы писали о ночных и утренних ударах россиян по вражеской территории. Подробнее - в материале ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины на сайте Украина.ру.
Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_530d7be8361aa4bbf66e8f585697e8ac.jpg
08:49 19.11.2025 (обновлено: 09:18 19.11.2025)
Российские военные продолжают наносить удары по целям на Украине, передает 19 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Около восьми крылатых ракет летят в направлении Львова. <...>Удары нанесены по Львовской области. <...> Во Львове перебои со светом после прилетов. <...> Мощный столб дыма накрывает Львов после ракетной атаки. Мэр города Садовой сообщил о перекрытии части транспортных маршрутов. <...> Тернополь, Бурштын - повторные взрывы, продолжается комбинированная атака "Гераней" и ракет",- перечислил канал в постах.
Пишут и о последствиях ударов. Так, после мощных прилетов над Тернополем поднимается дым. Весь коммунальный транспорт в Ивано-Франковске прекратил движение.
Помимо прочего, Минобороны России показало кадры удара "Искандером" по пусковым установкам MLRS в Харьковской области, из которых ВСУ пытались атаковать Воронеж ракетами ATACMS. Уничтожено две пусковые установки с боекомплектом и до 10 украинских боевиков.
Ранее мы писали о ночных и утренних ударах россиян по вражеской территории. Подробнее - в материале ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины на сайте Украина.ру.