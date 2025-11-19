ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины - 19.11.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины
ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины - 19.11.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины
Российские военные в ночь на среду ударили беспилотниками и ракетами по Украине. На территории всей страны объявляли воздушную тревогу, передает 19 ноября телеграм-канал Украина.ру
Несколько раз военные ударили по Бурштыну (Ивано-Франковская область),также удар был нанесён по Тернополю, Полтавскому району, Павлограду и Верхнеднепровску в Днепропетровской области. Кроме прочего ВС РФ били по Хмельницкому, району Винницы, по Львовской области.Украинские паблики писали о пуске "Кинжалов", и "Калибров" с кораблей ВМФ РФ.Сейчас сообщается, что до 20 крылатых ракет держит курс на Черкасскую область. Были удары по Смеле. Ещё накануне вечером украинские телеграм-каналы заполонили сообщения, анонсирующие новый массированный удар, который может превзойти все предыдущие атаки на Украину.В течение ночи поступала информация о многочисленных ударах ВС РФ по целям в Полтавской, Черниговской (Бахмач, Сновск), Одесской (Ильичевск, Одесса), Черкасской (Смела, Канев), Днепропетровской (Павлоград, Днепропетровск), Киевской, Сумской (Сумы), Николаевской (Николаев), Харьковской (Харьков, Лозовая) областях.В Харькове зафиксировано не менее пятнадцати прилётов, возникли перебои с электричеством.Подробнее - в материале На подходе ракеты. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00 на сайте Украина.ру.
Украина.ру
ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины

07:22 19.11.2025 (обновлено: 08:23 19.11.2025)
 
Российские военные в ночь на среду ударили беспилотниками и ракетами по Украине. На территории всей страны объявляли воздушную тревогу, передает 19 ноября телеграм-канал Украина.ру
Несколько раз военные ударили по Бурштыну (Ивано-Франковская область),также удар был нанесён по Тернополю, Полтавскому району, Павлограду и Верхнеднепровску в Днепропетровской области. Кроме прочего ВС РФ били по Хмельницкому, району Винницы, по Львовской области.
Украинские паблики писали о пуске "Кинжалов", и "Калибров" с кораблей ВМФ РФ.
Сейчас сообщается, что до 20 крылатых ракет держит курс на Черкасскую область. Были удары по Смеле.
Ещё накануне вечером украинские телеграм-каналы заполонили сообщения, анонсирующие новый массированный удар, который может превзойти все предыдущие атаки на Украину.
В течение ночи поступала информация о многочисленных ударах ВС РФ по целям в Полтавской, Черниговской (Бахмач, Сновск), Одесской (Ильичевск, Одесса), Черкасской (Смела, Канев), Днепропетровской (Павлоград, Днепропетровск), Киевской, Сумской (Сумы), Николаевской (Николаев), Харьковской (Харьков, Лозовая) областях.
В Харькове зафиксировано не менее пятнадцати прилётов, возникли перебои с электричеством.
Подробнее - в материале На подходе ракеты. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00 на сайте Украина.ру.
