На всех ключевых направлениях в зоне СВО российские войска сохраняют уверенное продвижение и стратегическую инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
Комментируя ситуацию на фронте, Разин отметил острую проблему нехватки резервов у ВСУ: "Спокойных участков фронта, откуда можно было бы подтянуть свободные резервы, у противника нет. Мы это видим по Красноармейску и по Купянску, куда киевский режим бросил много сил еще в тот момент, когда на многих направлениях мы еще не пошли в наступление".Военкор привел пример успешного продвижения ВС РФ на Запорожье: "За последнюю неделю группировка "Восток" освободила шесть населенных пунктов, включая Ровнополье и Яблоково. Это последние населенные пункты с северо-восточного фланга Гуляйполя. От них до города порядка 8 километров. Фактически мы его начинам поджимать с двух сторон".Отдельно Разин остановился на ситуации под Красноармейском (Покровск): "Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров (Мирноград) зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.О том, как будет выглядеть противостояние флотов в современной войне — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
"Враг обречен – это факт": военкор рассказал о ситуации на ключевых направлениях СВО

06:00 18.11.2025
 
На всех ключевых направлениях в зоне СВО российские войска сохраняют уверенное продвижение и стратегическую инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
Комментируя ситуацию на фронте, Разин отметил острую проблему нехватки резервов у ВСУ: "Спокойных участков фронта, откуда можно было бы подтянуть свободные резервы, у противника нет. Мы это видим по Красноармейску и по Купянску, куда киевский режим бросил много сил еще в тот момент, когда на многих направлениях мы еще не пошли в наступление".
Военкор привел пример успешного продвижения ВС РФ на Запорожье: "За последнюю неделю группировка "Восток" освободила шесть населенных пунктов, включая Ровнополье и Яблоково. Это последние населенные пункты с северо-восточного фланга Гуляйполя. От них до города порядка 8 километров. Фактически мы его начинам поджимать с двух сторон".
Отдельно Разин остановился на ситуации под Красноармейском (Покровск): "Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров (Мирноград) зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.
О том, как будет выглядеть противостояние флотов в современной войне — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
