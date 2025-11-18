https://ukraina.ru/20251118/vrag-obrechen--eto-fakt-voenkor-rasskazal-o-situatsii-na-klyuchevykh-napravleniyakh-svo-1071734942.html

"Враг обречен – это факт": военкор рассказал о ситуации на ключевых направлениях СВО

"Враг обречен – это факт": военкор рассказал о ситуации на ключевых направлениях СВО

На всех ключевых направлениях в зоне СВО российские войска сохраняют уверенное продвижение и стратегическую инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий

Комментируя ситуацию на фронте, Разин отметил острую проблему нехватки резервов у ВСУ: "Спокойных участков фронта, откуда можно было бы подтянуть свободные резервы, у противника нет. Мы это видим по Красноармейску и по Купянску, куда киевский режим бросил много сил еще в тот момент, когда на многих направлениях мы еще не пошли в наступление".Военкор привел пример успешного продвижения ВС РФ на Запорожье: "За последнюю неделю группировка "Восток" освободила шесть населенных пунктов, включая Ровнополье и Яблоково. Это последние населенные пункты с северо-восточного фланга Гуляйполя. От них до города порядка 8 километров. Фактически мы его начинам поджимать с двух сторон".Отдельно Разин остановился на ситуации под Красноармейском (Покровск): "Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров (Мирноград) зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.О том, как будет выглядеть противостояние флотов в современной войне — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.

