https://ukraina.ru/20251118/vrag-obrechen--eto-fakt-voenkor-rasskazal-o-situatsii-na-klyuchevykh-napravleniyakh-svo-1071734942.html
"Враг обречен – это факт": военкор рассказал о ситуации на ключевых направлениях СВО
"Враг обречен – это факт": военкор рассказал о ситуации на ключевых направлениях СВО - 18.11.2025 Украина.ру
"Враг обречен – это факт": военкор рассказал о ситуации на ключевых направлениях СВО
На всех ключевых направлениях в зоне СВО российские войска сохраняют уверенное продвижение и стратегическую инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
2025-11-18T06:00
2025-11-18T06:00
2025-11-18T06:00
новости
россия
купянск
запорожье
украина.ру
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожское направление
запорожский фронт
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596399_0:245:2772:1804_1920x0_80_0_0_3e24c4fb65d98097cd251eb215072af1.jpg
Комментируя ситуацию на фронте, Разин отметил острую проблему нехватки резервов у ВСУ: "Спокойных участков фронта, откуда можно было бы подтянуть свободные резервы, у противника нет. Мы это видим по Красноармейску и по Купянску, куда киевский режим бросил много сил еще в тот момент, когда на многих направлениях мы еще не пошли в наступление".Военкор привел пример успешного продвижения ВС РФ на Запорожье: "За последнюю неделю группировка "Восток" освободила шесть населенных пунктов, включая Ровнополье и Яблоково. Это последние населенные пункты с северо-восточного фланга Гуляйполя. От них до города порядка 8 километров. Фактически мы его начинам поджимать с двух сторон".Отдельно Разин остановился на ситуации под Красноармейском (Покровск): "Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров (Мирноград) зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.О том, как будет выглядеть противостояние флотов в современной войне — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
россия
купянск
запорожье
запорожская область
запорожское направление
покровск/красноармейск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596399_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_701e0f063cc2e63512b1084d10a5502b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянск, запорожье, украина.ру, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожское направление, запорожский фронт, покровск/красноармейск, гуляйполе, наступление вс рф, наступление россии, сво, дзен новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво
Новости, Россия, Купянск, Запорожье, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Запорожское направление, Запорожский фронт, Покровск/Красноармейск, Гуляйполе, наступление ВС РФ, наступление России, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО
"Враг обречен – это факт": военкор рассказал о ситуации на ключевых направлениях СВО
На всех ключевых направлениях в зоне СВО российские войска сохраняют уверенное продвижение и стратегическую инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий